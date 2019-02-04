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بني ملال تطلق الترشح لجائزة للصحافة الجهوية

بني ملال تطلق الترشح لجائزة للصحافة الجهوية
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 فبراير 2019 - 04:10

أعلن المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال فتح باب التسجيل والترشح لـ"جائزة ISJMA للصحافة الجهوية" في دورتها الأولى. وسيتم استقبال الأعمال المرشحة لنيل الجائزة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 12 فبراير الجاري.

ويسعى المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري من خلال إطلاق "جائزة ISJMA للصحافة الجهوية" إلى تحفيز الصحافيات والصحافيين على التطرق إلى الشأن الجهوي، وخاصة جهة بني ملال خنيفرة، وإنتاج مواد إعلامية من شأنها خدمة مصالح الجهة اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا.

وتتشكل لجنة تحكيم الجائزة، التي يرأسها الصحافي طلحة جبريل، من عضوية كل من محمد بلقاسم، الصحافي بجريدة هسبريس، ممثلا للصحافة الإلكترونية، ونادية ليوبي عن القناة الثانية، وإيمان أغوتان عن ميدي 1 تي في، وعز الدين صوالحة عن إذاعة أصوات، وزهور حميش من القناة الأولى، ويوسف شيري عن القناة الأمازيغية.

وسيتم إعلان الفائزين بالجوائز يوم الخميس 28 فبراير، ضمن حفل سينظم بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال.

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