رصيف الصحافة: البوليساريو تستهدف المغرب عبر "فيسبوك" و"تويتر"

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن جبهة البوليساريو أطلقت حملة تستهدف المغرب للتأثير على البرلمانيين الأوروبيين من أجل رفض اتفاق الصيد البحري، وبدأت منابر مقربة من الجبهة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "فيسبوك" و"تويتر".

ونصحت الجبهة المقربين منها بالتركيز على "تويتر" بسبب وجود حسابات به لكافة السياسيين الأوروبيين، وبشكل خاص البرلمانيين المستهدفين، ومراسلة النواب الأوروبيين من أجل اقناعهم بعدم التصويت لصالح الاتفاق المقرر في 13 من شهر فبراير الجاري، علما أن البرلمان الأوروبي كان قد صادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويشمل الأقاليم الصحراوية.

ونشرت "المساء" كذلك أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوزنيقة استمعت إلى منعش عقاري نصب على مواطنين في 7 مليارات سنتيم، قبل أن يختفي عن الأنظار دون أن يكمل المشروع ويسلم الشقق إلى أصحابها.

وكتبت الجريدة ذاتها أن توقيف المنعش العقاري بمدينة الدار البيضاء جاء عن طريق الصدفة، بعد أن لمحه بعض الضحايا، فاتصلوا بالشرطة التي التحقت بهم وتم توقيفه بمقتضى مذكرة بحث كانت صادرة في حقه.

وجاء في المنبر الورقي ذاته أن عظاما بشرية بقبو عمارة شيدت حديثا بضواحي سيدي رحال استنفرت عناصر الأمن والدرك، موردا أن مصالح الشرطة القضائية انتقلت إلى عين المكان وأخذت عينة من العظام إلى المختبر العلمي قصد تحديد هوية صاحبها.

وأضافت "المساء" أن المعاينات الأولية كشفت وجود عظام بشرية لجثة جرى دفنها تحت العمارة، ما رجح فرضية جريمة قتل والتخلص من جثة صاحبها.

من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن مصالح أمن الناظور تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية بتهمة الاعتداء على مواطن مغربي باستعمال السلاح الأبيض والسطو على سيارته.

وأضافت أن المعتدى عليه أصيب على مستوى البطن بعد تلقيه لطعنة بواسطة سكين وتم نقله نحو المستشفى لتلقي العلاج الضروري، مبرزة أن الجناة لم يكتفوا بالاعتداء على الضحية فحسب، بل قاموا بالسطو على سيارته وفروا نحو وجهة غير معروفة.

وكشفت الصحيفة أن أسباب الاعتداء تعود بالأساس إلى أن المعتدى عليه أوهم الجزائريين الأربعة بمساعدتهم لدخول الأراضي الإسبانية مقابل مبالغ مالية مهمة، لكنه أخلف الوعد، الأمر الذي لم يرقهم ودفعهم إلى الثأر منه من خلال الاعتداء عليه والسطو على سيارته.

ونشر العدد نفسه أن مؤسسة التعاون بين الجماعات تتجه إلى فسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات، الذي يجمع مدينة الدار البيضاء بشركة "نقل المدينة"، والذي يغطي 11 جماعة منذ حوالي 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها النقل عبر الحافلات بالمدينة.

وأوردت "الأحداث المغربية" أيضا أن عناصر الأمن بمدينة مراكش تمكنت من توقيف بعض الأشخاص الذين يتحينون الفرص للاقتراب من السيارة الملكية لإيصال طلباتهم إلى الملك محمد السادس، وتمت إحالتهم على المصلحة المختصة بولاية الأمن لاتخاذ المتعين من الإجراءات.

وأضافت الجريدة أن هذه الفئة من المتربصين باتت تشكل تحديا بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تستنفر مختلف عناصرها وتنتشر على طول المسارات والشوارع التي من المفترض أن تجوبها السيارة الملكية، مع الاستعداد للتدخل عند أول بادرة تؤشر على نية صاحبها الاقتراب من السيارة الملكية.

الختم من "العلم" الني نشرت أن بلاغا صادرا عن الأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي كشف عن إعادة إطلاق خط القطار المغاربي الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس.

ووفق الخبر نفسه، فإن الأمانة العامة تلقت هبة من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمويل أشغال إعادة تأهيل وعصرنة مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين العواصم المغاربية الثلاث على مسافة 363 كلم.

وجاء في المصدر ذاته أن السلطات المحلية بإقليم تاونات أصدرت قرارات بمنع اشتغال عشر وحدات إنتاجية لاستخلاص زيت الزيتون بالإقليم لعدم احترامها للمعايير والتدابير، وبالخصوص تلك المتعلقة بالحد من التأثيرات السلبية لمادة "المرجان" على البيئة.