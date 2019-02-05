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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: "أنفلونزا الخنازير" تصيب 13 تلميذا نواحي مراكش

رصيف الصحافة: "أنفلونزا الخنازير" تصيب 13 تلميذا نواحي مراكش

رصيف الصحافة: "أنفلونزا الخنازير" تصيب 13 تلميذا نواحي مراكش
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:00

مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها بما كتبته "المساء" بخصوص نقل 13 تلميذا، يتابعون دراستهم بمدرسة ابتدائية بجماعة أنكال بإقليم الحوز، إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد الاشتباه في إصابتهم بأعراض "أنفلونزا الخنازير".

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فقد تم اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس في صفوف هؤلاء الأطفال، مضيفة أنهم يرقدون بمستشفى "الأم والطفل" التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وأشارت الجريدة إلى أن أحد التلاميذ المصابين بالفيروس يرقد في قسم الإنعاش بمستشفى "الأم والطفل"، وهو في حالة وصفت بـ"الخطيرة" وسط تكتم شديد حول حالته الصحية.

ووفق المنبر ذاته، فقد تم تفعيل نظام يقظة صحية داخل المركز سالف الذكر، وتوزيع أقنعة طبية على مختلف الأطقم الطبية، وتحسيسها بالإجراءات الضرورية لمواجهة الفيروس.

ونشرت "المساء" كذلك أن محكمة الجنايات بالعاصمة الهولندية أمستردام أدانت متهما بتصفية شقيق الشاهد في قضية "لاكريم" بمراكش رميا بالرصاص، وحكمت عليه بالسجن 20 سنة. وأضافت أن المتهم الرئيسي في جريمة "لاكريم"، الملقب بـ"ملك الموت"، غيّر ملامح وجهه، ويعتقد أنه يستقر في الولايات المتحدة.

وفي خبر آخر ذكرت "المساء" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، إلى جماعات بمراكش وآسفي للتحقيق مع مسؤولين بهذه الجماعات متهمين بتبديد أموال عمومية، بعد تقارير مفصلة رصدت اختلاسات توقيع صفقات وهمية.

وأوردت "المساء" كذلك أنه بعد إعلان وزير الصحة أنس الدكالي أن لقاح "أنفلونزا الخنازير" صار متوفرا في المغرب ظهرت تقارير طبية أوروبية تربط بين اللقاح وبين مرض الخدار أو النوم المفاجئ، بعد تسجيل حالات للمرض عند أطفال في عدد من البلدان، مشيرة إلى أن القضاء الفرنسي كان قد حكم في قضايا سابقة مرتبطة بهذا اللقاح.

وأضاف الخبر أن تقارير أوروبية سابقة بدأت تثار حول سلامة التطعيم، خاصة أن الشركات المنتجة قالت إنها لا تضمن آثاره الجانبية.

وإلى "أخبار اليوم"، التي نشرت أن السفارة الأمريكية بالعاصمة السنغالية دكار كشفت عن قرب انطلاق مناورات عسكرية تضم عددا من الدول الإفريقية، من بينها المغرب. وأضافت الجريدة أن السفارة ذكرت، عبر موقعها الرسمي، أن أكثر من ألفي عسكري، قادمين من دول إفريقية وأخرى غربية، سيشاركون في مناورات Flintlock بين 18 فبراير الجاري وفاتح مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذه المناورات ستتوزع بين دولتين إفريقيتين، هما موريتانيا وبوركينافاسو.

وأوضحت الجريدة أن العمل بهذه العملية بدأ منذ 2005، وأنها تتميز بتركيزها على وحدات العمليات الخاصة في الجيوش، إلى جانب قوات حفظ النظام.

ونقرأ ضمن العدد نفسه أن عددا من الصيادلة بالعاصمة الرباط نفوا توفرهم على لقاح "إنفلونزا الخنازير"، علما أن وزير الصحة، أنس الدكالي، أكد في مجلس النواب أن اللقاح متوفر بكمية كافية، إضافة إلى دواء الزكام. وأوضحت الجريدة أن دواء "tamiflu" يصل سعره إلى 322 درهما، مشيرة إلى أن هشام نجمي سبق أن أكد أن اللقاح لا يتعدى 70 درهما، وأنه متوفر في الصيدليات، فيما قال حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، للجريدة إن وزارة الصحة مطالبة بمراجعة مقاربتها في التعامل مع مرض "إنفلونزا الخنازير".

وأكد أن اللقاح غير متوفر بالكمية المناسبة، وأنه حتى لو توفر بـ 70 درهما، فإنه ليس بمستطاع جميع المواطنين أن يقتنوه ويتوجهوا إلى طبيب خاص لأداء كلفة الفحص وتلقي الحقنة. ودعا كديرة وزارة الصحة إلى تسهيل عملية تلقيح الفئات الهشة المعرضة للمرض بإشراك صناديق التأمين، تضيف الجريدة.

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن مصالح الشرطة والجمارك بميناء جنوة الإيطالي منعت باخرة تجارية مغربية من الإبحار بعد أن تقدم طاقمها بشكاية في حق الشركة المالكة للباخرة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن طاقم الباخرة يعيش ظروفا مأساوية منذ مدة، بعد أن وجد نفسه معتقلا على متن الباخرة، التي قدم إلى إيطاليا من أجل إصلاحها، مضيفا أنه لا يحق له النزول من الباخرة.

وجاء في "الأحداث المغربية كذلك أن موجة البرد القارس أودت بحياة مهاجرين غير نظاميين بجبل عصفور المتاخم للشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.

وحسب الجريدة، فإن مستودع الأموات التابع لمستشفى الفارابي بوجدة استقبل أربع جثث لمهاجرين غير نظاميين يتحدرون من دول جنوب الصحراء، وأن أغلبية الجثث التي يتم استقبالها تكون في حالة متقدمة من التعفن.

ونختم من "العلم"، التي ورد بها أن السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة أصدرت أرقاما رسمية حول مجموعة من القضايا المرتبطة باقتصاد التهريب المعيشي. وتضيف الجريدة، نسبة إلى مصادر إعلامية محلية بالمدينة المحتلة، نقلا عن تقارير رسمية إسبانية، أن السنة الماضية شهدت تهريب أكثر من 27 ألف طن من البضائع من خلال رزم البضائع المتجهة إلى المغرب، عبر معبر "طارخال 2" المخصص لحمل البضائع من طرف الراجلين، فيما لم تعلن عن عدد البضائع التي يتم تهريبها إلى المغرب عبر السيارات.

وكتبت اليومية نفسها، في خبر آخر، أن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن الأطعمة التي يتناولها الموظفون في أماكن عملهم تكون غير صحية في الغالب، سواء تعلق الأمر بأطعمة تقدمها المؤسسات مجانا أو بأخرى مشتراة من مقاصف الشركات أو في المناسبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Maroc الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:15
اللهم احفظ تلاميذ المغرب من كل مرض، بالشفاء إن شاء الله.
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106
2 - مراد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:24
اللهم احفظ أبناءنا و أبناء المسلمين كافة من كل أذى
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48
3 - Globale الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:24
لاداعية للقلق هذا شيء عادي !!! مغفلون يريدون استحمار المواطنين٠
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42
4 - هروكي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:24
منِ الجاهل الدي قال بأنها أنفلوزة عادية ؟؟؟ فرنساوي 2010 إشترت 94 مليون جرعة لتلقيح شعبها بأكمله ونحن يقولوا لنا بأن هذا الفيروس يشبه الزكام !!! مسؤولون أقنعوا المنظمة الصحة العالمية بأنهم يسيطرون على هذا الوباء لكن لم يشرحوا كيف ؟؟؟ هل قررت وزارة الصحة تلقيح كل المغاربة ؟؟
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29
5 - مرض عادي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:26
كفى من زرع الهلع والخوف. إن مرض انفليونزا موجد منذ سنين وسيظل . وكل سنة يتوفي اشخاص وخصوصا الاطفال أقل من 5سنوات ومرضى السكري والقلب والكسور الكلوي وكل ما لديه المناعة ضعيفة بعدد قليلة. والمرض ليس لديه علاج سوى الوقاية والتلقيح في شهر أكتوبر.
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-15
6 - Hamido الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:27
انفلونزا الخنازير اختبار حقيقي لدولة المخزن والأعيان وهواة التبذير والانتهازيين. المغاربة يتساقطون كالذباب ولا أحد يملك خطة للخروج من الورطة.تنسبون كل شيء جميل لشخص واحد وعندما تحدث الكارثة لا نسمع صوت الزعيم.على المغاربة أن يتحملو المسؤولية كل من موقعه لإنقاذ البلاد. المغرب يعاني ومشاكله تزداد بسبب أشباه الرجال محترفي السياسة وأساتذة في التملق والنهب. هدا الوباء على بشاعته فضح الجميع وبين مستواهم الحقيقي.
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23
7 - yassine الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:27
مازال رجال الدولة نائمون في سباتهم للأسف ،بالشفاء العاجل إنشاء الله
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18
8 - انا الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:28
السلام عليكم الله اخليكم هاد الخبر غير صحيح هؤلاءالتلاميد تسعة منهم من دوار فاش كانسكن انا في جماعة انكال واربعة اخرين من دوار قريب دراري كولهوم خرجو من المستشفى هادالصباح اومابقئ فيه ولو واحد هادشي غير كدوب
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9
9 - Oujdi الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:28
لا افهم لماذا لم يعلنو حالة الطارء الصحية
16 وفاة...اصابة اكتر من 11 تلميذ..
اليس هذا كافي بعد...
اقسم بالله الا المغرب غادي فالخسان ...
لا يغرنكم تطور العمران في المدن مادام يغيب عنه المواطن او البعد الاجتماعي ...
تخيلوا معي لو اصيب اجتبي بهدا المرض ...اداك سنعرف قيمة المواطن المغربي في بلد اسمه المغرب
مجاز معطل يعتمد على نفسه و تبا للحكومة ومن يسير في فلكها
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6
10 - بنكيران الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:33
تدخل البرلمانيين . ليس لصالح المواطنين وانما لسببين اولهما الوقوف ضد الحكومة ومحاولة فرض صورة سلبية على حزب العدالة والتنمية وتانيا : هنا ك اباطرة يقومون بدعاية من اجل بيع هدا الدواء . لان الشركة تريد جني أرباح في بيعه بعد منعه لشدة خطورته في العديد من الدول كتونس وفرنسا . اما h1 n1 فهو مرض زكام موسمي عادي يتطور كل سنة ككل الأمراض الزكامية الموسمية . وعلى من لا يتق في ما اقول البحت في google و you tube
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-3
11 - سام الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:34
يبدو أن قضية الإنفلونزا قد استفحلت بالبلاد و لن تعد قضية عادية بعد كل هذه الحالات اللهم استر ياساتر
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4
12 - بني توزين الأحرار الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:34
ماذا لو تحول المرض لوباء هذا ليس متسبعد على الحكومة ان توفر العلاج المجاني للمواطن بجميع الجهات هذا ان كانت هناك حكومة يهمها هذا الشأن حقا
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12
13 - rain man الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:39
لا أدري متى ستتدخل الدولة بشكل جدي و أكتر صرامة مع هدا الفيروس ويقولون النسبة عادية الله يحفض وصافي كل يوم نسمع عن حالات جديدة الأمر ليس بالهين
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3
14 - Amsali الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:40
الاستهتار بصحة المواطن ربي ادير نويل الخير اوصافي أما رآه مبغاوش ايجبو دواء ديالو غير المهدءات انت أو زهرك ربي اشافي كل واحد منحتجوا حتى واحد
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1
15 - مليون سائح الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:44
اللهم احفظ بلدنا و اشفي مرضانا. و حذاري من أخطاء تدبير أنفلوانزا الخنازير بتونس. على مسؤولين الصحة تقديم نصائح كل يوم.
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-1
16 - مهاجر الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:47
ياربي هاد فيروس يدرب برلمان و من يحكمون البلد باش يحسو بمعانات المقهورين قولو امين
انشري يا هسبرس
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3
17 - اليوسفي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:47
السلام عليكم شكرا للاعلام النزيه الذي يعري عورة اىمسؤولين ويرودون تغليط الحقاءق هذي ماشي جريمة ولا .... هدا مرض معدي ينتشر بسرعة يجب الاعتراف والعمل نتمنى من الاطباء النزهاء والمسعفين . ابلاغ عن وفاة لكي تكون التعبءة و يعرف الناس بانه حقيقة لان الوزير يقول هدا المرض عادي من الامراض الموسمية والدواء موجود في الصيدليات مايقولو المسؤولين ومايقع على ارض الواقع .الصيادلة يقولون الدواء غير موجود والوزارة تقول انه موجود .ستحاسبون امام الله والسلام .
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1
18 - سلاوي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:50
ما اريد ان اعرفه
فهل الزكام لم يكن من قبل
فواحد في حينا مند عشر سنوات و هو يسعل سعالا حادا يوميا
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