"البريهي" تكرم الراحلة لطيفي في "معرض الكتاب"

هسبريس من الرباط

افتتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنشطة رواقها المؤسساتي السنوي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بالدار البيضاء، السبت، بلقاء تكريمي للراحلة ماريا لطيفي، المديرة السابقة لقناة "الثقافية" (الرابعة)، بحضور عدد من أصدقائها وزملائها وفعاليات إعلامية وثقافية، وبعض أفراد أسرتها.

واختارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عنوانا لموضوع اللقاء التكريمي: "الراحلة ماريا لطيفي: أضواء على تجربة تلفزيونية نسائية في خدمة الثقافة"، حيث تمحورت شهادات المشاركين حول المناقب الإنسانية والمسار المهني للراحلة، بوصفها إعلامية مغربية ساهمت، على مدى سنوات من العمل المتواصل، ومن خلال مختلف المسؤوليات التي تقلدتها، في تطوير تلقي الثقافة والمعرفة عبر التلفزيون والإذاعة، وإعطاء صورة مشرفة عن المرأة الإعلامية المغربي، حسب بلاغ لـSNRT توصلت به هسبريس.

ومن أبرز المتدخلين خلال اللقاء إدريس لطيفي، شقيق الراحلة، ومحمد ماماد، المدير المركزي للقنوات الأمازيغية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ودلال الصديقي، الصحافية بقناة "الرابعة"، وعبد الرحيم تافنوت، الإعلامي المتقاعد من القناة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التكريمي للراحلة ماريا لطيفي يندرج ضمن فقرة "أسماء في الذاكرة"، من برنامج أنشطة الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، والتي تحرص من خلالها على عكس قيم الاعتراف والتقدير والوفاء التي تشكل سياسة إدارة المؤسسة تجاه أطرها الإعلامية والإدارية والتقنية.