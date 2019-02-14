24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1113:4716:4619:1420:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش (5.00)

  2. الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا (5.00)

  3. باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد (5.00)

  4. الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط (5.00)

  5. مجذوب يبحث في الالتزام والإبداع بين الأدبين العربي والإسلامي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | نقاش هسبريس المباشر .. المنظومة الصحيّة العمومية تحت المجهر

نقاش هسبريس المباشر .. المنظومة الصحيّة العمومية تحت المجهر

نقاش هسبريس المباشر .. المنظومة الصحيّة العمومية تحت المجهر
هسبريس من الرباط
الخميس 14 فبراير 2019 - 14:00

انتشار الإنفلونزا الموسمية، المعروفة بـ"إنفلونزا الخنازير"، وما حصدته من أرواح، وتكتم وزارة الصحة عند بداية وقوع الوفيات، أثارا تخوفات عارمة وسط الأسر المغربية.

ولم يكن انتشار الإنفلونزا وحده السبب المباشر لسخط المغاربة على المنظومة الصحية، بل يعاني المقبلون على المستشفيات العمومية، من المواطنين والمواطنات، عدة مشاكل مرتبطة أساسا بالاختلالات التي تعيشها المنظومة الصحية منذ زمن بعيد.

وباستمرار يطفو على سطح البرامج الحكومية إصلاح منظومة الصحة، حيث تعد الحكومة بتحسين وضعية المستشفيات، والرفع من ميزانية القطاع، وسد الخصاص في الموارد البشرية بهذا القطاع الاجتماعي.

وعلى العكس من رؤية الحكومة لما تم تحقيقه من إصلاحات في ملف الصحة العمومية لا يزال المغاربة يشتكون من رداءة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.

وتنتشر من حين إلى آخر فيديوهات لمغاربة يسردون معاناتهم مع المواعيد الطبية والتجهيزات المتهالكة، خاصة مع ارتفاع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"

ويعيش القطاع الصحي على وقع احتجاجات العاملين به، سواءً الأطباء أو الممرضين، وحتى طلبة الطب، حيث خاض أطباء المستقبل إضرابا وطنيا تزامن مع وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي.

ولتسليط الضوء على هذه الملفات الخاصة بمنظومة الصحة العمومية، يستضيف مركز هسبريس للدراسات والإعلام ندوة مباشرة، اليوم الخميس، على الساعة السادسة مساءً بمقر الجريدة بالرباط ضيوفا من الميدان الصحي.

وسيغني النقاش كل من الدكتور رضا شروف، وهو طبيب إحيائي، والدكتورة نادية الإسماعيلي، وهي خبيرة وأستاذة بكلية الطب بالرباط، فيما سيحضر عن وزارة الصحة الدكتور عبد الغني الدغيمر، رئيس قسم المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.