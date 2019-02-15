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الرئيسية | السلطة الرابعة | الموت يخطف عاشور مدير الإذاعة الوطنية السابق‎

الموت يخطف عاشور مدير الإذاعة الوطنية السابق‎

الموت يخطف عاشور مدير الإذاعة الوطنية السابق‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:33

توفي عبد الرحمان عاشور، العامل السابق المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية مدير الإذاعة الوطنية سابقا، أمس الخميس، بعد معاناة مع مرض أدخله إحدى مصحات الرباط.

وقد وافت المنية الراحل في اليوم الذي كان سيقدم فيه كتابه بمعرض الكتاب والنشر في الدار البيضاء، الذي حمل عنوان "رجل سلطة في الإذاعة".

ونعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الراحل عبد الرحمان عاشور، مقدمة تعازيها لعائلته الصغيرة والكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رشيد الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:43
رحمه الله رجل متواضع وإنسان تحس به عادي
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7
2 - سارح السلاحف الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:47
انا لله وانا اليه راجعون لا تدري نفس ماذا تكسب غدا الموت يوميا اي اثناء النوم والبشر لا يتذكر إلا قليلا نسال الله أن يغفر له وإن لايفتنا بعده اللهم زد في إحسانه أن كان محسنا وتجاوز عنه أن كان مسيىا وإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
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5
3 - عبد المؤمن الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:50
إن لله وإن إليه راجعون ،اللهم أغفر له وأرحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة.
كل نفس دائقة الموت.
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8
4 - ماريا الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:57
إنا لله وإنا إليه راجعون .اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.الله تبثنا على الاسلام والسنة النبوية. وارقنا حسن الخاتمه
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8
5 - Tifa الجمعة 15 فبراير 2019 - 21:17
انا لله و انا اليه راجعون، الله ارحموا و يسكنه فسيح جناته، تعازي العائلة المحترمة،
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6 - احمد سدجاري الجمعة 15 فبراير 2019 - 21:23
رحمة الله عليه تعازينا الخالصة لأسرته الصغيرة ولجميع الإعلاميين
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