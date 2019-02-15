الموت يخطف عاشور مدير الإذاعة الوطنية السابق‎

هسبريس من الرباط

توفي عبد الرحمان عاشور، العامل السابق المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية مدير الإذاعة الوطنية سابقا، أمس الخميس، بعد معاناة مع مرض أدخله إحدى مصحات الرباط.

وقد وافت المنية الراحل في اليوم الذي كان سيقدم فيه كتابه بمعرض الكتاب والنشر في الدار البيضاء، الذي حمل عنوان "رجل سلطة في الإذاعة".

ونعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الراحل عبد الرحمان عاشور، مقدمة تعازيها لعائلته الصغيرة والكبيرة.