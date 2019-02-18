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التنسيق يتعزز بين هسبريس ووكالة الأنباء الألمانية

التنسيق يتعزز بين هسبريس ووكالة الأنباء الألمانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:15

سعيا نحو مزيد من تجويد المحتوى للقراء والمتتبعين، تواصل جريدة هسبريس الإلكترونية تدعيم شراكاتها مع مختلف مؤسسات الإعلام الدولية.

وفي هذا الإطار، تم تعميق التنسيق القائم بين الجريدة الإلكترونية الأولى في المغرب ووكالة الأنباء الألمانية "د. أ. ب"، وذلك على مستوى "التكوين في مجال الإعلام والاستفادة من خدمات الوكالة بشكل أكبر".

التدعيم الذي اتفق عليه صباح اليوم الإثنين، تم بحضور مختار القماطي، مدير وكالة الأنباء الألمانية بالشرق الأوسط، ووائل نجيب، المندوب الإقليمي للوكالة بالشرق الأوسط وإفريقيا، عن الجانب الألماني، وطارق العاطفي، رئيس التحرير، ومحمد بلقاسم، منسق التحرير، عن هسبريس.

وتروم الشراكة "الرفع من جودة المواد الصحافية، وتحسين المحتوى، فضلا عن التنسيق الثنائي والبيني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا على مستوى الإعلام".

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