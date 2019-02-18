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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: ترسانة الجيش المغربي تثير مخاوف الإسبان

رصيف الصحافة: ترسانة الجيش المغربي تثير مخاوف الإسبان

رصيف الصحافة: ترسانة الجيش المغربي تثير مخاوف الإسبان
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن الطفرة التكنولوجية التي شهدتها الترسانة الحربية للجيش المغربي صارت تثير قلق القادة العسكريين الإسبان، الذين أقروا بأنهم يتابعونها عن كثب. وحسب "المساء"، فقد اعترفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى بأن الطفرة التكنولوجية للمغرب جديرة بالملاحظة والاهتمام، خاصة فيما يؤثر على البحرية الملكية الإسبانية.

وتضيف الجريدة أن المغرب يدرس خيارات غواصات روسية بأحدث التقنيات أو غواصات يونانية مستعملة، مشيرة إلى أن المملكة أعادت التسلح بشكل كبير في العقد الأخير، وأن الترسانة المغربية تتوفر على مقاتلات حديثة من طراز "إف 16"، وترسانة من أحدث الصواريخ، ودبابات "أبراهامز" المعدلة في الولايات المتحدة، وطائرات بدون طيار، إضافة إلى القمر الصناعي "محمد السادس أ".

وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن صفقة طاولات كلفت 38 مليار سنتيم تحولت بعد سنتين فقط من استغلالها إلى متلاشيات بسبب الخشب الرديء المستعمل في صنعها.

وأضافت "المساء" أن عددا من المؤسسات التعليمية لم تتوصل بطاولات محمد حصاد والعربي بن الشيخ، التي سبق لعدد من الفاعلين والبرلمانيين أن حذروا من أن عمرها سيكون قصيرا جدا بسبب ضعف جودة المواد الخام المستعمل فيها، ورداءة التركيب الذي تم بمعاهد التكوين المهني بعد استغلال آلاف الطلبة مقابل تعويضات هزيلة.

ونقرأ في "المساء" كذلك أن المغرب يواجه مشكلة عودة المقاتلين المغاربة المعتقلين في السجون السورية، والذين هدد الرئيس الأمريكي بإطلاق سراحهم في حال ما رفضت الدول الأوروبية استقبالهم، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية. وأضافت الجريدة أن دونالد ترامب دعا عددا من الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها، الذين انضموا إلى "داعش" واعتقلوا في سوريا، محذرا بأن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم، وأنها ستطلق سراحهم.

كما ورد في خبر آخر أن وفدا رفيع المستوى من وزارة العدل، تترأسه النيابة العامة، قام خلال الفترة المتراوحة بين 11 و15 فبراير الجاري بزيارة عمل إلى إسبانيا لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الهيئات والمؤسسات القضائية بالجارة الشمالية.

وإلى "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن ورشات صنع قوارب الموت تستنفر المغرب وإسبانيا، مضيفة أن الشرطة الأوروبية ووكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والأجهزة الأمنية الإسبانية والمغربية فتحت تحقيقات واسعة بخصوص قوارب مطاطية جديدة ذات قوة دفع كبيرة وقدرة استيعابية كبيرة، وتشبه تلك التي كانت تستعملها مافيا تهريب البشر من سواحل ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بدأت تستعملها شبكات تهريب المهاجرين انطلاقا من السواحل المغربية صوب نظيرتها الإسبانية.

فيما كتبت "الأحداث المغربية" أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أجرى بأبوظبي مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، على هامش معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2019"، الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي، بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين رفيعي المستوى وخبراء من مختلف دول العالم.

"الأحداث المغربية" ذكرت أيضا أن وفدا سياحيا أمريكيا مكونا من ممثلي 25 وكالة أسفار حل بورزازات لاستكشاف مؤهلات المدينة.

وأضافت أن الزيارة تتزامن مع طفرة في عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة المنظمة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة وتجمع"CCRA" تأتي لمواصلة تعزيز وجهة ورزازات ونواحيها.

ونختم بـ"العلم" التي نشرت أن قيادة جبهة البوليساريو بالرابوني أقدمت على توقيع اتفاق يقضي بمنح شركة أسترالية أربعة تراخيص للتنقيب عن المعادن على مساحة ثمانية آلاف كيلومتر جنوب شرق مخيمات تندوف بالمنطقة العازلة على خط التماس الموريتاني، التي تدعي البوليساريو بأنها أراض محررة.

وأضافت الجريدة أن قيادة الرابوني تسعى من وراء تحيين هذا الاتفاق المبرم بدون ضمانات قانونية دولية، بالنظر إلى أن أي شركة تحترم نفسها لن تجرؤ على الدوس على القانون الدولي وتوقيع اتفاقية مع دولة شبح غير معترف بها، إلى استفزاز الرباط ودفعها إلى التدخل عسكريا حفاظا على حدود ترابها، مما يعني رغبة اللوبي الانفصالي في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة ونسف المسار الأممي، تضيف الجريدة.

وفي خبر آخر ذكرت "العلم" أن حوالي 400 شاب من الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادوا ما بين 14 و16 فبراير من دورة تدريبية بالعيون حول مستجدات النظام القانوني في إطار الجهود الرامية إلى الرفع من النجاعة القضائية وجودة الأحكام والأمن القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المحقق كونان الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:14
واش كضحكو علينا عاود تاني واش كتقارنو اسبانيا مع المغرب فرق حشومة حتى تفكرو فيها
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44
2 - Ahmed 86 الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:14
ترسانة الجيش المغربي تثير مخاوف أيضا حلف نيتو. ههه
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38
3 - احمد الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:18
اسبانيا دولة مصنعة للاسلحة دولة متقدمة وعضو في حلف الشمال الاطلسي
باراكا من الهدرة الخاوية
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49
4 - kamal الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:21
على من تضحكون ... نصف المغاربة حركو والباقي يستعد للرحيل في انتظار عودة الفانطوم
اسبانيا ستحاربكم بمهاجريكم ......
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39
5 - إبراهيم المعلم الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:22
اسبانيا بلد يصنع السلاح ويمتلك فرقاطات جد متقدمة بلا ما تكذبو على المغاربة وتبيعوهم العجل
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39
6 - سارح السلاحف الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:23
كم من دبابات وجيبات قرب المطار تاكل فيهم الشتاء والشمس بدون فائدة والأدهى والأمر إنها مكشوفة تراها وسائل التجسس من الجو كل هذا سيبقى جاثم ويتحرك عندما يثور الثور الأحمر ولا دولة عربية تقدر تحارب في هذا الزمن لانهم يتسالهم لكريدي حتى ايخلصوا عاد امكن اعطيوهم ضوء الاخضر للدفاع عن متاعهم
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15
7 - Ziryab الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:23
هل هذا خبر معقول ؟ إسبانيا تستعمرنا و قوية اقتصاديا و عسكريا كما أنا عضو في الإتحاد الأوروبي و حلف الناطو تخاف من المغرب بإمكانياته المتواضعة ؟
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21
8 - البوحي الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:24
جريدة المساء ارادت ان تقول الجزاءير عوض اسبانيا لان هذا هذا الجار رغم انه بلد مسيحي لا يمول و يدرب عصابة البوليزاريو ضد المغرب
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5
9 - Lhoussin الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:25
اتمنى ان يستعل هذا السلاح في وجه اعداء المملكة المغربية الشريفة و اسكات افواه الجهة الشرقية و التي تتطاول على مغربية الصحراء. رسالة اذن من شمال المغرب الى شرقه حداري فالمغرب قادر على اعادة ما جرى في عام 63.
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-6
10 - Omar33 الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:29
il nous faut une industrie militaire
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2
11 - الدكالي الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:32
في مريكان كاين واحد لافيراي كبير ديال السلاح ، كي مشيو لي الجنرالات المغاربه بزاف باش يقلبوا على الهوته !!! بلي كات بان ليهوم شي خرده كي جيبوها يعمرو بها القشالي ! تا واحد ما عاراف بشحال كي جيبوا داكشي ، مهم دروري من الكاميله ، انسان هو لي ياكل او يوكل ! حديد ديال ماريكان راه صحيح او زايدون حنا ما معولينش نخلوا لي تا حرب ، حيت الجندي المغربي ، مسكين عندو ما يدار من تجفاف و تسياق و عجينه و جرديناج في قصور الجنيرالات ، الجندي ضعيف البنيه حيت مونه ديالو فيها غير العدس مسوس و الخضره لاويه ! ميزانيه اطعام الجيش و الوقود كتباع في السوق الكحله ! الاسبان غير نعسوا او كنو هانيين راه حنا ما قادين على صداع !!!
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12 - جاك المرسول الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:32
قبل أيام قرىنا خبر مثل هدا لكن يتعلق بالجزائر عجيب هؤلاء القوم مرضى و حسودين الفتم حكاية على السريع و لما قرأت الموضوع لم ارى اي شئ يستحق القلق الإسباني الغواصات مزال ما تصنعوا و مفاوضات على خردة يونانية تخيف اسبانيا حقا أنتم شعب حسود لو كان لنا جيران غيركم ربي سلط علينا قوم كيفكم
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13 - لطيفة الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:35
مهزلة الطاولات التي صنعها طلبة التكوين المهني خير دليل ان الفساد مازال مستشريا . يجب محاسبة من قام بهذه الصفقة الفاشلة. هذه الطاولات تكسرت منذ اليوم الاول وهذا خلق ازعاجا كبيرا للاساتذة والتلاميذ على حد سواء.اين المحاسبة ؟؟؟؟؟
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1
14 - ولد حميدو الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:37
مجرد بروباغاندا لأن المغرب لن تكون مواجهته مع اسبانيا بل مع حلفائها الأقوياء فهل ستتضمن معك الجزائر التي كانت فرحة في اقتحام صخرة لا قيمة لها و رغم دلك فامريكا هي من ضغطت على اسبانيا اما دول أروبا فتضامنت معها
اما عن صفقة تجديد الطاولات و السبورات بالملايير الناس كلاو الخبز فيها مزيان كل حسب موقعه و حتى المقاولة التي ضخمت الفواتير و لهدا فأنا مع رقمنة الضرائب فلو تم تطبيقها فاي متعامل سيرفض تضخيم الفاتورة فمثلا ادا اخد الصفقة بمليار و زودك بفاتورة 3 مليارات فادا ادا عنها 30%للضريبة هي مليار من 3 و هو المبلغ الدي أخذه في الصفقة يعني خدم فابور و السلعة من عندو فهدا هو سبب عرقلة الرقمنة التي كانت تهم تجار الجملة الدين يتلاعبون في المعاملات
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15 - بوعو الاثنين 18 فبراير 2019 - 22:37
هههه ومتى أخافت النملة الفيل حتى يعير لها اهتماما.
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