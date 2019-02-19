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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المغرب يبحث عن غواصات لتعزيز أسطوله البحري

رصيف الصحافة: المغرب يبحث عن غواصات لتعزيز أسطوله البحري

رصيف الصحافة: المغرب يبحث عن غواصات لتعزيز أسطوله البحري
هسبريس ـ فاطمة الزهرا صدور
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "أخبار اليوم" التي أوردت، نقلا عن تقرير إعلامي لصحيفة مقربة من المخابرات العسكرية الإسبانية، أن الجيش المغربي يسعى إلى تعزيز أسطوله البحري بغواصات من أجل خلق التوازن مع الجيش الجزائري الذي يتوفر على أكثر من غواصتين، موردة أن الاقتراحات الأولوية المطروحة بالنسبة إلى الجيش المغربي هي غواصات يونانية مستعملة، دون استبعاد لجوئه إلى الغواصات الروسية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المخابرات العسكرية الإسبانية على علم بمخططات المغرب للحصول على الأقل على غواصة يوجهها إلى القاعدة العسكرية البحرية الجديدة بمدينة لقصر الصغير، لتعزيز أسطوله البحري في المحيط الأطلسي، وكخطوة أولى لتقليص الفارق مع خصمه الجزائر في ما يخص سلاح الغواصات.

وإلى "المساء" التي ورد فيها أن نزلاء المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير" بتيط مليل يعاني أوضاعا مزرية، خصوصا فيما يتعلق بالتغذية والتطبيب ونقص الأدوية، خصوصا أدوية الأمراض النفسية والعقلية.

ووفق المنبر ذاته، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كشفت تسجيل وفيات جديدة منذ بداية السنة الجارية 2019، موردة أنها توصلت منذ بداية شهر يناير بوفاة ستة مستفيدين، فيما بلغت الوفيات الإجمالية 90 في ظرف 14 شهرا.

ونشرت "المساء" أن تسريبات وارسو تشير إلى تحفظ المغرب على صفقة القرن الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، وأن المملكة رغم حضورها مؤتمر وارسو، فقد جددت التأكيد أن السلام لن يأتي إلا بتحرير فلسطين.

وأضافت الورقية ذاتها أن مؤتمر وارسو فشل في تهميش قضية فلسطين بالنسبة إلى البلدان التي حضرت المؤتمر، والتي تعدها واشنطن حليفة لها، مبرزة أن خلاصة المؤتمر كانت هي استحالة إخفاء مركزية فلسطين في العالم العربي بغض النظر عن جهود فريق ترامب.

وجاء في "المساء" كذلك أن مصادر إسبانية كشفت أن الأسلاك الشائكة حول سبتة ومليلية ستتم إزالتها خلال شهر مارس المقبل، لا سيما من المناطق التي تصفها الحكومة الإسبانية بالحساسة، بسبب إثارتها ضجة حقوقية نتيجة الأضرار والجروح الخطيرة التي سببتها لعدد كبير من المهاجرين السريين الذين يحاولون تسلقها، وذلك تحت ضغط الاحتجاجات من طرف المنظمات الحقوقية.

المنبر ذاته ذكر أن مصالح الدرك الملكي بسلا تمكنت من فك لغز عملية سرقة الأغطية الحديدية الخاصة بشبكتي الصرف الصحي والهاتف والأنترنيت، إضافة إلى الأسلاك النحاسية الخاصة بشبكة الربط بالكهرباء والهاتف.

وبحسب "المساء"، فإن عناصر الدر الملكي بلعيايدة تمكنت من ضبط أحد عناصر العصابة في حالة تلبس، قبل أن يتم توقيف عنصرين آخرين تبين أنهما كان ينشطان ضمن عصابة تقوم بالاستيلاء على كل ما يمكن بيعه من معادن.

وأضافت الجريدة ذاتها أن الأبحاث كشفت أن أفراد العصابة الذين أحيلوا على محكمة الاستئناف كانوا يتحركون ليلا، ويقومون بتمشيط شوارع محددة في عملية تنتهي بالسطو على جميع أغطية البالوعات بدون استثناء بالاستعانة بأداة حديدية.

الختم مع "العلم" التي أشارت إلى وجود توتر وتحركات عسكرية بصخرة جبل طارق قريبا من السواحل الشمالية للمغرب، موردة أن الصخرة الواقعة على الضفة المقابلة للمغرب من المضيق تعيش، منذ نهاية الأسبوع، على إيقاع أزمة جديدة بامتدادات عسكرية بين الغريمين الأوروبيين بريطانيا وإسبانيا، اللذين يتنازعان منذ عقود على الخليج الاستراتيجي بأقصى جنوب القارة العجوز.

ونقلت الجريدة ذاتها تصريحا لوزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، قال فيه إن بلاده ستدافع دوما عن مصالحها السيادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - علال القادوس الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:08
وا فهمتوني .. و السلام عليكم و رحمة الله ..
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7
2 - youssef الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:14
وا ش حنا كنعانيو من البطالة والبرد و الجوع و الفقر و كان نشريو في الغواصات غادين نتحاربو مع النازية
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-4
3 - المصطفاوي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:16
شيء ملفت لكل أنظار العالم الصديق قبل العدو هذا التأهيل القوي للجيش المغربي العتيد، تمنيت لو اهتمت بلادي بكل القطاعات الاجتماعية المهمة مثل التعليم والصحة بنفس الاهتمام الذي تقوم به الدولة تجاه تقوية وتطوير الجيش.
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9
4 - محمد الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:17
نزلاء المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير" بتيط مليل يعاني أوضاعا مزرية، خصوصا فيما يتعلق بالتغذية والتطبيب ونقص الأدوية، خصوصا أدوية الأمراض النفسية والعقلية
دخلوهم ف اي صفقة للغواصات
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11
5 - nabil الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:18
المغرب جاء في موقع جغرافي ممتاز تحيط بينا البحار والمحيطات فالغواصات الحربية كانت ستكون قبل الجزائر التي ليس لها محيط الاطلسي
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16
6 - Omar33 الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:20
il nous faut une industrie militaire
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7
7 - من بلاد الإفرنج الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:28
المغرب أصلا يقوم بعمليات سرية لشراء عتاده العسكى فكيف وصل الخبر إلى إسبانيا. دائما إسبانيا سباقة إلى اكتشاف برنامج المغرب العسكرى.
نعم لشراء غواصات لكن لا لغواصة يونانية مستعملة و متهالكة فهذا لن يقلص الفرق مع الجزائر بل العكس. إنها مضيعة لفلوس الدولة. إما التساح بجدية أو خليونا هانيين. فدولة العسكر الجزائرية تعادينا منذ زمان لأننا كنا سدج حينما ساعدناهم في الحصول على الإستقلال. فجزأ كبير من الصحراء الشرقية سلب منا و سلم للجزائر و الائحة طويلة..
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10
8 - صابر على الهم الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:30
المغرب يبحث عن غواصات لتعزيز أسطوله البحري...
يكفي أن المغرب فالح في صنع الخمور المعتقة .....
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6
9 - wood الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:34
المخزن ليس محتاج لا غواصات و لا هم يحزنون ، لان المخزن وزع المغرب على مختلف القوى الدولية و هي المسؤولة عن حماية مصالحها ، فآخر الأخبار تؤكد أن الروس بدورهم نالوا حصتهم في الصيد البحري ، أما فرنسا فباعت المخزن قمرين وهميين زائد دابة البراق و الإسبان ينهبون السواحل المغربية و المقابلة للصحراء بإسطول ضخم من السفن ، أما إبريطانيا فمنحت التنقيب و إستغلال الغاز و اللائحة طويلة ، و الأدهى أن المداويخ المغاربة ما يزالون يصدقون أن المخزن أسترجع الصحراء !!!
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1
10 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:35
المغرب ما يكفيه لاغواصة واحدة ولا اثنين. نهيكم عن المعدات المستعملة . المغرب بحاجة لاكثر من ذلك اربعة غواصات على الاقل . متطورة صعبة للاكتشاف مجهزة بجميع الاليات الحديثة المتطورة . منذ فترة ونحن نسمع ذلك على المغرب ولا شئ يتححق . المغرب يجب أن يأخذ مثال البرازيل وبولونيا . المغرب بحاجة لهذه المعدات عاجلا وإلا سيتم تجاوزه في المنطقة
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4
11 - Oujdi beh الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:39
سباق التسلح بين الدولتين على حساب التنمية للشعبين و لكن السبب في دلك هي جارة الخمسة هردات ...
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5
12 - سمير الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:40
غواصة يونانية مستعملة !! يا للهول !
عزيز على المغاربة البالي من الملابس للأسلحة .. كان من الأجدر عدم نشر هذه المعلومات الحساسة على الاعلام .. الخصوم يشبعون ضحكا على المغاربة
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7
13 - مغربي أمريكي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:43
الجزائر تريد بيع غواصاتها للمغرب لأن البحر الأبيض المتوسط ضيق جدا و مزدحم بقطع الاسطول الامريكي و البريطاني و الروسي. اما المغرب فلديه واجهة اطلسية مترامية الاطراف و سمك السردين هو من طلب شراء غواصات لأنه يريد غواصات للإستئناس. مسكين قتلته الوحدة.
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3
14 - التقاعد المريح الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:43
الغواصات التي سندفع ثمنها من عائدات الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في المغرب ستنعم بتقاعد مريح جدا
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3
15 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:47
اسبانيا لا تتحمل حصول المغرب على غواصات لحماية شواطئه الاطلسية خصوصا و ان تقرير مخابراتها يتحدث عن القاعدة البحرية للقصر الصغير على المحيط الاطلسي لكنها قريبة من ممر جبل طارق الذي يفصل اسبانيا عن المغرب لان ذالك المضيق يتحكم في طرق التجارة و حركة السفن بين دول البحر الابيض المتوسط نحو القارتين الامريكية و الافريقية لكن تحت مراقبة البحرية الملكية المغربية اما الحديث عن غواصات الجزائر فهو مجرد تمويه من المخابرات الاسبانية لانها تعرف ان المغرب لا يهتم بها و ليست لها اي قيمة استراتيجية لانه يعرف ان بحيرة الابيض المتوسط تسبح في اعماقها مئات الغواصات الفرنسية و الايطالية و اليونانية و الاسرائيلية و الاسبانية لكن الاهم بالنسبة للمغرب هو التحكم في بوابة الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي حيث يجعل الغواصتين الجزائريتين عرضة للصدا في اعماق البحر او حتى غواصات الدول الاخرى رهائن للبحرية الملكية المغربية داخل حوضها المائي في الابيض المتوسط فاسبانيا تعرف ان الدول الغير المطلة على المحيط الاطلسي محاصرة داخل البحيرة و لا تريد للمغرب ان يتحكم في ذالك الموقع و يقطع الممر البحري الحيوي في حالة حدوث حرب.
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-3
16 - بحار من سيدي افني الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:48
عوض ان يتعزز بمراكب صيد. في اعالي البحار. تقوم بصيد السمك الدي يكرطه الاروبيون والصينيون و الكوريين والروس. ولا يتركون لنا سوى. الرمال والاحجار ونجن نتفرج . هدا سباق احمق لتسلح على حساب المواطن المقهور .
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3
17 - مراسل الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:48
اولا هذا دليل ان هناك فارق بين الجزائر و المغرب، ثانيا الجزائر تملك 6 غواصات وليس 2 و ثالثا اسبانيا من تحدثت مع جريدة فرنسية معروفة ان البحرية الجزائرية اصبحت مقلقة و تستطيع سن هجوم بنفس خطر البرتغال و هي من تملك أعماق البحر و السيادة الان، عليكم بالبحث في قوقل لتتاكدوا، و ثانيا المغرب لا يملك مروحيات هجومية العدد صفر، اليكم بخردة اليومان فلكم خبرة في جمع الخردة المستعملة ، سلام
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-3
18 - Simo de temara الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 22:53
يجب الإنصات بتمعن و تركيز في مقولة الفيلسوف و الأديب المغربي عبد العزيز الستاتي ** كاينا ضروف **
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0
19 - رشيد المانيا الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 23:12
هنا في المانيا نعرف أن ألمانيا اغرقت اليونان بالغواصات كتعويض عن السلف الذي لا تستطيع اليونان إعادته.... من يفهم شيئا ما في الاقتصاد سيفهم مااقول. اضن أن المغرب يعرف ان ساعة الغواصات المستعملة اليونانية تشير إلى 2000 كم الطريق من بريمارهافن إلى تيسالونيكي. شخصيا أعتقد أن المغرب سيشتري الجديد الألماني عن طريق اليونان. هذا النوع من المستعمل يطلق عليه بالالمانية tageszulassung او مستعمل ليوم واحد. فعلا ضربة معلم.
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0
20 - Dark الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 23:14
المخابرات العسكرية هذه هي خدمتها الحصول على المعلومة العدو أو الدولة التي يمكن ان تشكل خطر عليها,ولكن موضوع الغواصات ليس بجديد، كانت مفاوضات مع روسيا وكذلك قيل أن السعودية كانت تريد أن تهدي غواصتين للمغرب ولكن السعودية كانت تريد في المقابل مشاركة المغرب في حرب اليمن والخضوع إلى السياسة السعودية
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