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الرئيسية | السلطة الرابعة | البرلمان الهولندي يناقش طرد صحافي من المغرب

البرلمان الهولندي يناقش طرد صحافي من المغرب

البرلمان الهولندي يناقش طرد صحافي من المغرب
هسبريس - أمال كنين
الخميس 21 فبراير 2019 - 18:25

وصلت قضية طرد المغرب لصحافي هولندي إلى البرلمان، إذ طالب الحزب الاشتراكي بضرورة فرض شروط على المملكة من أجل تسهيل عمل الصحافيين بالبلاد.

وفي هذا الإطار، وجّه الحزب الاشتراكي الهولندي سؤالا إلى ستيف بلوك، وزير خارجية البلاد، يطالب فيه بضرورة فرض ضغوط على المملكة من أجل تيسير عمل الصحافيين الأجانب على أرضها، وتوفير الأجواء الملائمة لتغطية الأحداث التي تدور بالبلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت المملكة الصحافي جيربيرت فان دير، الذي كان قد حلّ سابقا بمدينة الناظور من أجل تغطية "حراك الريف"، والذي عرف بمقالاته المنشورة في الجريدة المسائية NRC التي تناولت الحراك الميداني في منطقة الريف وشبكات التهريب الحدودية.

هسبريس حاولت أكثر من مرة التواصل مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، للتساؤل حول موضوع طرد الصحافي الهولندي؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وكانت وسائل إعلام هولندية قد نقلت تصريحات لجيربيرت يؤكد فيه صعوبة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على اعتماد للعمل داخل البلاد، قائلا: "من المستحيل الحصول على اعتماد كصحافي أجنبي"، مضيفا أنه سبق له أن اشتغل في عدد من المدن المغربية "بدون الحاجة إلى ترخيص"؛ لكنه كان "محط أنظار قوات الأمن".

وراسلت الرابطة الهولندية للصحافيين (NVJ)، الاثنين الماضي، ستيف بلوك، وزير الشؤون الخارجية، للتعبير عن قلقها بشأن معاملة الصحافيين الهولنديين في المغرب.

ووفقا لديباجة الرسالة، فقد اشتكى الصحافيون من ظروف العمل في المغرب، ومن التضييق على حريتهم؛ "لأن المغرب يرفض إصدار تصاريح عمل للصحافيين الأجانب".

وقالت هيئات حقوقية هولندية إن جيربيرت فان دير، "الذي كان يعمل لحسابه الخاص في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، قد أُلقي عليه القبض؛ لأن السلطات المغربية ترفضُ تقديم تصريحات للصحافيين خلال اشتغالهم في شمال المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسن الخميس 21 فبراير 2019 - 18:45
هاد هولاندا زادت فيه بزاف و تجاوزات حدودها مع بلادنا لان المغرب دولة ذات سيادة و ليست مقاطعة تابعة لهولاندا و ابناء الوطن قادرين على الدفاع عن حقوقهم و لا ننتظر دروسا من احد
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24
2 - msymoun الخميس 21 فبراير 2019 - 18:50
من اامعروف ان الصحافة الهلندبة كانت ولازالت تشوه صمعت المغرب من التماننيات بتواطء مع اخوانن مغاربة وبعض هاؤلاء قد اعطيتهم متيازات وريع في المغرب ودخل في السرب وانهم معر فبن عند الجالية المغربية بدون ان ندكر اسماىنم يقول المتل المغربي من ادخلتك النار الفران كل من فمي
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12
3 - أبو طاگاز الخميس 21 فبراير 2019 - 18:53
الله ينصر الحق و العدل أينما كان...
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14
4 - abdellah 44 الخميس 21 فبراير 2019 - 18:56
لكل بلد الخق في حماية سيادته الوطنية
اليساريون في أوربا ليس لهم شغل الا المغرب
هولندا بلد قزم يريد أن يلعب دور الكبارفي زمن لا مجال فيه الا للكبار منتهى السخرية
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17
5 - الساكي اسبانيا الخميس 21 فبراير 2019 - 18:59
بل هم يدافعون عن المهربون و الحشيش المغربي...لان المغرب خنقهم و لم يعد يخرج الا القليل من المخدرات... هولاندا بلد المخدرات و الاغتيالات و المافيات... هدا الصحافي يجب عليه ان يسحب التصريح من الجهات المخولة لدالك... يريد ان يعمل في النوار... قاليك بلد القانون...القانون يطبق في بلدهم... و في بلدنا هم يخترقونه...و يريدون... هل تحسبون المغرب مقاطعة هولانديه ام مادا؟؟ ...العز للمخزن الله الوطن الملك..و الموت للخونه.
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