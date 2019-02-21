البرلمان الهولندي يناقش طرد صحافي من المغرب

هسبريس - أمال كنين

وصلت قضية طرد المغرب لصحافي هولندي إلى البرلمان، إذ طالب الحزب الاشتراكي بضرورة فرض شروط على المملكة من أجل تسهيل عمل الصحافيين بالبلاد.

وفي هذا الإطار، وجّه الحزب الاشتراكي الهولندي سؤالا إلى ستيف بلوك، وزير خارجية البلاد، يطالب فيه بضرورة فرض ضغوط على المملكة من أجل تيسير عمل الصحافيين الأجانب على أرضها، وتوفير الأجواء الملائمة لتغطية الأحداث التي تدور بالبلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت المملكة الصحافي جيربيرت فان دير، الذي كان قد حلّ سابقا بمدينة الناظور من أجل تغطية "حراك الريف"، والذي عرف بمقالاته المنشورة في الجريدة المسائية NRC التي تناولت الحراك الميداني في منطقة الريف وشبكات التهريب الحدودية.

هسبريس حاولت أكثر من مرة التواصل مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، للتساؤل حول موضوع طرد الصحافي الهولندي؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وكانت وسائل إعلام هولندية قد نقلت تصريحات لجيربيرت يؤكد فيه صعوبة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على اعتماد للعمل داخل البلاد، قائلا: "من المستحيل الحصول على اعتماد كصحافي أجنبي"، مضيفا أنه سبق له أن اشتغل في عدد من المدن المغربية "بدون الحاجة إلى ترخيص"؛ لكنه كان "محط أنظار قوات الأمن".

وراسلت الرابطة الهولندية للصحافيين (NVJ)، الاثنين الماضي، ستيف بلوك، وزير الشؤون الخارجية، للتعبير عن قلقها بشأن معاملة الصحافيين الهولنديين في المغرب.

ووفقا لديباجة الرسالة، فقد اشتكى الصحافيون من ظروف العمل في المغرب، ومن التضييق على حريتهم؛ "لأن المغرب يرفض إصدار تصاريح عمل للصحافيين الأجانب".

وقالت هيئات حقوقية هولندية إن جيربيرت فان دير، "الذي كان يعمل لحسابه الخاص في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، قد أُلقي عليه القبض؛ لأن السلطات المغربية ترفضُ تقديم تصريحات للصحافيين خلال اشتغالهم في شمال المملكة".