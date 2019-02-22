رصيف الصحافة: مديرية الضرائب تلغي ضريبة "التمبر" على الأدوية

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها بـ "المساء"، التي تطرقت إلى قرار المديرية العامة للضرائب إلغاء ضريبة "التمبر" على الأدوية، التي لقيت انتقادات شديدة من طرف الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المرضى. كما أعلنت وزارة الصحة عن خفض أثمنة 319 دواء بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية، التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.

وكتبت "المساء" كذلك أن محكمة جرائم الأموال قررت متابعة رئيس جماعة بوفكران بمكناس وثلاثة موظفين، متهمين بالتورط في اختلالات مالية وإدارية بالجماعة، في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم بالنسبة إلى رئيس الجماعة، وكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم بالنسبة إلى الموظفين الثلاثة. وقد تقرر تأجيل هذه القضية إلى جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم 22 أبريل القادم.

كما نقرأ في الجريدة ذاتها أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، يقوم بالتحقيق في تصدعات ظهرت بطريق دشنت بين شفشاون وتطوان، بعد أن توصل بتقرير أسود حول عيوب يعرفها المحور الطرقي الرابط بين مدينتي تطوان وشفشاون، عبر الطريق الوطنية رقم 2، وهو المحور الذي يشهد عملية تثنية على طول 55 كلم، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان الموقع أمام الملك محمد السادس شهر أبريل 2014، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعصف المعطيات التي توصل بها الوزير بعدد من المسؤولين الذين أشرفوا على إنجاز هذا المشروع.

وإلى "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن خديجة مفيد، القيادية في حزب العدالة والتنمية، وأستاذة التواصل بكلية الآداب بالرباط، وزوجة البرلماني البارز في "البيجيدي"، والقيادي بحركة التوحيد والإصلاح، المقرئ أبو زيد، تغيبت عن حصصها الدراسية منذ صيف 2018 دون مبرر، مشيرة إلى أنها تتوصل بأجرتها كاملة، الأمر الذي دفع عميد الكلية إلى استفسارها عن الأمر، فأقدمت مباشرة على وضع طلب الانتقال من كلية الآداب بالرباط إلى كلية الآداب بعين الشق بالدار البيضاء لدى رئاسة الجامعة، دون تقديم أي مبرر لغيابها، تضيف الجريدة.

أما "أخبار اليوم" فنشرت أن حزب العدالة والتنمية تراجع عن مساءلة البرلمانية أمينة ماء العينين على خلفية نزعها الحجاب في باريس، بعد تدخل بنكيران في الموضوع، معتبرا أن الحجاب مسألة شخصية، ولا يمكن للحزب أن يسائل أعضاءه في أمور تندرج في إطار حرياتهم الشخصية.

وجاء في اليومية ذاتها أن رشوة البناء العشوائي أطاحت بعون سلطة، تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 5000 درهم من أحد المواطنين داخل مقهى بمنطقة تامصلوحت بضواحي مراكش.

وأضافت "أخبار اليوم" أن توقيف عون السلطة جاء بناء على شكاية تقدم بها المشتكي لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، متهما عون السلطة بابتزازه مقابل السماح له ببناء منزل عشوائي بدوار زغادنة بجماعة تامنصورت ـ حربيل.

ونختم من "العلم"، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا قضت بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق مقاتل مغربي خاض معارك في صفوف فيلق "القدس" التابع لفرع تنظيم "داعش" بليبيا، مضيفة أن المحكمة وجهت إلى المتهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية، وكذا الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له.

ونقرأ في "العلم" أيضا أن غاني مهدي، أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2019، يضع ضمن أولوياته فتح الحدود المغربية الجزائرية التي ظلت مغلقة مدة طويلة بين البلدين.

وتضيف الجريدة أن غاني صرح بأنه سيفتح الحدود إذا ما وصل إلى قصر المرادية، مضيفا "إذا كانت هذه الحدود مغلقة بسبب المخدرات كما يتم الترويج لذلك، فكان على فرنسا وإسبانيا بالأحرى إغلاق حدودهما مع المغرب".