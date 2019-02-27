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كُتّاب وآراء
أحداد: دعوى بنشماش لقيطة لا أحد يريد تبنيها
تتواصل بالمحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 صحافيين متابعين على خلفية نشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
محمد أحداد، أحد المتابعين في الملف، قال في "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "غدا ابتداء من الساعة الثانية عشرة سنذهب مرة أخرى إلى المحكمة..عام وشهرين من سير واجي لأن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش قرر أن يوجه شكاية إلى النيابة العامة تتهمنا بتسريب أخبار صحيحة، علما أن بنشماش هو المسرب الأول".
وأضاف أحداد: "لقد قلتها في المحكمة..خلال لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير كان الأمين العام السابق للبام يسرب كل شيء للصحافيين صباح مساء، ولم يحاسبه أحد، ولم يذهب إلى المحكمة..عام ونصف من سير واجي..ظلت الدعوى لقيطة لا أحد يريد أن يتبناها، ولا أحد يريد أن يقول بشجاعة: أنا من يريد أن يتابعكم بعقوبات تصل إلى الحبس..في الجلسة الماضية انتابتني رغبة في الضحك حينما كنت أسمع أن "الظنين أحداد اعترف بكتابة خبر"..بينما بنشماش الذي رفض التنازل في انتظار نزول الوحي مازال يعتقد أنه ليس هو من ذهب بنا إلى المحكمة".
ويتابع في الملف كل من المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي.