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كُتّاب وآراء
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اعتقال صحافيين محتجين على الرقابة في الجزائر
الخميس 28 فبراير 2019 - 12:45
اعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الخميس، حوالى عشرة صحافيين كانوا يشاركون في اعتصام، وسط الجزائر العاصمة، احتجاجا على الرقابة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".
وكان حوالى مئة صحافي، من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم، حسب قولهم، خلال عملهم في خضم حركة الاحتجاج الجارية في الجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - المقاطع بوربعين الخميس 28 فبراير 2019 - 12:57
الدول القمعية لايوجدعندهاحل سوى
قمع واعتقالات بالجملة صحافة ونشطاء
والقتل والتعذيب لأن الصحافة الحرة
ونزيهة تنقل الخبر وتنشره في الداخل
والخارج موثوق بها ولذلك لاتستغربوا
من تحايل الأنظمة الديكتاتورية على
شعوبها.
قمع واعتقالات بالجملة صحافة ونشطاء
والقتل والتعذيب لأن الصحافة الحرة
ونزيهة تنقل الخبر وتنشره في الداخل
والخارج موثوق بها ولذلك لاتستغربوا
من تحايل الأنظمة الديكتاتورية على
شعوبها.
2 - ولد حميدو الخميس 28 فبراير 2019 - 13:03
أمور معروفة فلا يمكن للجزائر بأن تعطي الأموال للصحفيين و المعارضين كما كان من قبل بسبب انخفاض المداخيل
3 - oujdi الخميس 28 فبراير 2019 - 13:05
هادا هو حال العرب يظاهرون بالديمقراطية أمام الهيأت الحقوقية و المجتمعات الدولية و الحقيقة غير دلك القمع و السجن لمن يخرج لسانه
4 - اطلس الخميس 28 فبراير 2019 - 13:13
نتمنى ان تنتصر الديمقراطية لينهزم الحزب الذي حكم الجزائريين لعقود مع الجنرالات والذي كان همه الوحيد هو تفقير شعبه رغم ثروات الغاز والبترول والإساءة إلى جاره المغرب
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