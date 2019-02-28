24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. ثلثا العاطلين المغاربة يطلبون العمل بلا جدوى (5.00)

  2. حساسية فصل الربيع (5.00)

  3. مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات (5.00)

  4. هذه خمس مراحل تتيح القطع مع "فوضى السير" في طرقات المملكة (5.00)

  5. ملف "أمين" و"بيسلي" يستنفر الخارجية الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | اعتقال صحافيين محتجين على الرقابة في الجزائر

اعتقال صحافيين محتجين على الرقابة في الجزائر

اعتقال صحافيين محتجين على الرقابة في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 28 فبراير 2019 - 12:45

اعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الخميس، حوالى عشرة صحافيين كانوا يشاركون في اعتصام، وسط الجزائر العاصمة، احتجاجا على الرقابة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وكان حوالى مئة صحافي، من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم، حسب قولهم، خلال عملهم في خضم حركة الاحتجاج الجارية في الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المقاطع بوربعين الخميس 28 فبراير 2019 - 12:57
الدول القمعية لايوجدعندهاحل سوى
قمع واعتقالات بالجملة صحافة ونشطاء
والقتل والتعذيب لأن الصحافة الحرة
ونزيهة تنقل الخبر وتنشره في الداخل
والخارج موثوق بها ولذلك لاتستغربوا
من تحايل الأنظمة الديكتاتورية على
شعوبها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ولد حميدو الخميس 28 فبراير 2019 - 13:03
أمور معروفة فلا يمكن للجزائر بأن تعطي الأموال للصحفيين و المعارضين كما كان من قبل بسبب انخفاض المداخيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - oujdi الخميس 28 فبراير 2019 - 13:05
هادا هو حال العرب يظاهرون بالديمقراطية أمام الهيأت الحقوقية و المجتمعات الدولية و الحقيقة غير دلك القمع و السجن لمن يخرج لسانه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - اطلس الخميس 28 فبراير 2019 - 13:13
نتمنى ان تنتصر الديمقراطية لينهزم الحزب الذي حكم الجزائريين لعقود مع الجنرالات والذي كان همه الوحيد هو تفقير شعبه رغم ثروات الغاز والبترول والإساءة إلى جاره المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.