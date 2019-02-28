اعتقال صحافيين محتجين على الرقابة في الجزائر

هسبريس - أ.ف.ب

اعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الخميس، حوالى عشرة صحافيين كانوا يشاركون في اعتصام، وسط الجزائر العاصمة، احتجاجا على الرقابة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وكان حوالى مئة صحافي، من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم، حسب قولهم، خلال عملهم في خضم حركة الاحتجاج الجارية في الجزائر.