نعت "كحلوش" يتسبب في إنذار "الإذاعة والتلفزة"

هسبريس من الرباط

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أشار من خلاله إلى أنها لم تحترم المقتضيات الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية، وذلك على خلفية بثها حلقة من برنامج "STAND’UP" تضمن "سكيتشا" لأحد المتبارين تحت اسمه الفني "كحلوش".

وقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته الأخيرة بمقر الهيئة بالرباط، "توجيه إنذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، و"تبليغ قراره إلى الشركة ونشره بالجريدة الرسمية".

وعن حيثيات القرار المذكور، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن استعمال نعت "كحلوش"، بشكل متكرر، وإن كان من اختيار المتباري نفسه كاسم فني، يشكل لقبا ذا حمولة قدحية يحيل على لون بشرته، والذي تم ربطه، من جهة، بالشخصية التي تقمصها، المتمثلة في مهاجر من جنوب الصحراء، كما تم تقديمه أثناء العرض باستعمال لكنة "كاريكاتورية"، ومن جهة أخرى، برد فعل أعضاء لجنة التحكيم وهتافات الجمهور الحاضر عن اللقب ذاته.

وأشار المجلس إلى أن الأمر تعدى الطابع الكوميدي إلى السخرية والاستهزاء، مما يشكل إذن سبا ذا حمولة قدحية لها بعد عنصري بالنسبة لفئة معينة من الجمهور، وما يجعل كذلك هذا المضمون بالذات مخلا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية.

وقال المجلس إن "الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عاينت، من خلال تتبعها للبرامج السمعية البصرية، أن حلقة 2 فبراير 2019 من برنامج الواقع "STAND’UP" الذي تبثه الخدمة التلفزية العمومية "القناة الأولى" التابعة "للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، تضمنت سكيتشا لأحد المتبارين المقدم من طرف المنشطة تحت اسمه الفني "كحلوش" كما يلي: "(...كيفما كيلقبوه المعجبين بيه في مواقع التواصل كحلوش اسم الشهرة ديالو).

وأضاف المجلس أنه تبين كذلك من خلال المعاينة أن المتباري تقمص، خلال السكيتش، شخصية مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، وكان الجمهور يهتف بلقب "كحلوش" طول العرض، مشيرا إلى أن المادة 181.3 من دفتر تحملات "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تنص على أنه "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم في ما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها.

وبعدما استعرض المجلس مجموعة من المقتضيات حول الموضوع، أكّد أن "قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي يتولى مهام المرفق العام الهادفة إلى الاستجابة لمتطلبات تثقيف الجمهور، والمساهمة في تعزيز المواطنة وقيم الانفتاح والتسامح وقيم حقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال التمييز، من خلال البرامج السمعية البصرية، ولا سيما تلك الموجهة للجمهور الناشئ".