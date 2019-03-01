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الرئيسية | السلطة الرابعة | نعت "كحلوش" يتسبب في إنذار "الإذاعة والتلفزة"

نعت "كحلوش" يتسبب في إنذار "الإذاعة والتلفزة"

نعت "كحلوش" يتسبب في إنذار "الإذاعة والتلفزة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 20:50

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أشار من خلاله إلى أنها لم تحترم المقتضيات الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية، وذلك على خلفية بثها حلقة من برنامج "STAND’UP" تضمن "سكيتشا" لأحد المتبارين تحت اسمه الفني "كحلوش".

وقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته الأخيرة بمقر الهيئة بالرباط، "توجيه إنذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، و"تبليغ قراره إلى الشركة ونشره بالجريدة الرسمية".

وعن حيثيات القرار المذكور، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن استعمال نعت "كحلوش"، بشكل متكرر، وإن كان من اختيار المتباري نفسه كاسم فني، يشكل لقبا ذا حمولة قدحية يحيل على لون بشرته، والذي تم ربطه، من جهة، بالشخصية التي تقمصها، المتمثلة في مهاجر من جنوب الصحراء، كما تم تقديمه أثناء العرض باستعمال لكنة "كاريكاتورية"، ومن جهة أخرى، برد فعل أعضاء لجنة التحكيم وهتافات الجمهور الحاضر عن اللقب ذاته.

وأشار المجلس إلى أن الأمر تعدى الطابع الكوميدي إلى السخرية والاستهزاء، مما يشكل إذن سبا ذا حمولة قدحية لها بعد عنصري بالنسبة لفئة معينة من الجمهور، وما يجعل كذلك هذا المضمون بالذات مخلا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية.

وقال المجلس إن "الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عاينت، من خلال تتبعها للبرامج السمعية البصرية، أن حلقة 2 فبراير 2019 من برنامج الواقع "STAND’UP" الذي تبثه الخدمة التلفزية العمومية "القناة الأولى" التابعة "للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، تضمنت سكيتشا لأحد المتبارين المقدم من طرف المنشطة تحت اسمه الفني "كحلوش" كما يلي: "(...كيفما كيلقبوه المعجبين بيه في مواقع التواصل كحلوش اسم الشهرة ديالو).

وأضاف المجلس أنه تبين كذلك من خلال المعاينة أن المتباري تقمص، خلال السكيتش، شخصية مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، وكان الجمهور يهتف بلقب "كحلوش" طول العرض، مشيرا إلى أن المادة 181.3 من دفتر تحملات "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تنص على أنه "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم في ما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها.

وبعدما استعرض المجلس مجموعة من المقتضيات حول الموضوع، أكّد أن "قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي يتولى مهام المرفق العام الهادفة إلى الاستجابة لمتطلبات تثقيف الجمهور، والمساهمة في تعزيز المواطنة وقيم الانفتاح والتسامح وقيم حقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال التمييز، من خلال البرامج السمعية البصرية، ولا سيما تلك الموجهة للجمهور الناشئ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أمينة الجمعة 01 مارس 2019 - 21:03
انها العنصرية يا سادة كحلوش تعبير قدحي في حق الإنسانية
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2 - سعيد الجمعة 01 مارس 2019 - 21:09
لقب "كحلوش" لا تحمل أي معنى قدحي ..فقط تعبر عن لون البشرة...و قرار المجلس المذكور هو فقط للدعاية الرخيصة و تملق لجمعيات معينة بالاتحاد الأوروبي...و تنم عن سخف من أصدر هدا القرار
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3 - H MEN الجمعة 01 مارس 2019 - 21:09
شكون باقي تيتفرج في تلفزة المخزن?كاين بارابول,كاين انترنت ,حتى من يشتغل فيها لا يشاهدها
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4 - hamdoune الجمعة 01 مارس 2019 - 21:15
أين تكون هذه الهيئة السمعية البصرية حين تبث القنوات المغربية أعمال تخدش الحياء سواء أغاني او أعمال فنية أخرى
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5 - من اتفه ما قرأت ! الجمعة 01 مارس 2019 - 21:15
اذا كان لقب كحلوش يستفز فئة معينة من الجمهور وهم اصحاب البشرة السوداء فهل يمكن اعتبار لقب بيضوش استفزاز لاصحاب البشرة البيضاء ؟!!! هذا الانذار لا يعدو كونه تصفية حسابات بين المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري ومدير القناة الاولى .
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6 - محمد الجمعة 01 مارس 2019 - 21:16
المرجو اغلاق جميع القنوات الوطنية لانها لا يستفاد منها ولا شيء ،مجموعة من البرامج التافهة لا تفيد المشاهد المغربي في شيء
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7 - rachid الجمعة 01 مارس 2019 - 21:17
انقلب السحر هلى الساحر عبد الله بركاوي استغل لقبه كحلوش في اليوتوب لكسب دعم الجمهور لكن للأسف الاسم سبب نزول شهرته و تخلي الخياري عن دعمه
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8 - سناء الجمعة 01 مارس 2019 - 21:19
بحكم انني اشتغل في قطاع التربية و التعليم سمعت بالصدفة بعض التلاميذ يهتفون فيما بينهم داخل المؤسسة هذا اللقب لكن لم ادري ما يقصدون به.فعلا يجب اعادة النضر في المحتوى اللذي تقدمه الشاشة الاولى و باقي القنوات المغربية باعتبارها قنوات عمومية لما لها من تاثير كبير على الفئة الشباب . لا نريد مجتمع متشبع بافكار سلبية من قبيل العنصرية.الانحراف....
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9 - bendaho الجمعة 01 مارس 2019 - 21:20
cest lui qui va gagner le standup 2019
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