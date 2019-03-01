رصيف الصحافة: صهر ترامب يزور المغرب لترويج "صفقة القرن"

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها من "المساء"، التي ورد بها أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، غاريد كوشنر، لا يزال يخطط لزيارة المغرب قبل العودة إلى واشنطن لمناقشة "صفقة القرن". وتضيف الجريدة، نسبة إلى مصادر أمريكية، أن المغرب حصل على تفاصيل الصفقة خلال مؤتمر وارسو الأخير على غرار باقي الدول المشاركة. فيما قال دبلوماسي أمريكي إن الصفقة لم يتم قبولها بسبب غياب التنصيص على قيام دولة فلسطينية.

وورد في الخبر ذاته أن كوشنر قال في مقابلة إن هدف الصفقة هو إلغاء الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين، تصريح قال البعض إنه يعني أن الخطة لن تنادي مباشرة بقيام دولة فلسطينية، فيما صرح مبعوث الرئيس السابق باراك أوباما للسلام بأنه من المستبعد قبول العرب بخطة لا تحدد دولة سيادية بوضوح، مشيرا إلى أن الصفقة هي إعطاء 65 مليار دولار كي يتراجع الفلسطينيون والعرب عن مطالبهم السياسية لدولة مستقلة بناء على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

كما كتبت "المساء" أن الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، انقلب على مدونة الوزير الأسبق كريم غلاب، بعد إقراره تعديلات جديدة عليها. ومن هذه التعديلات، توضح الجريدة، إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها إلى حين بت القضاء في النازلة.

ونقرأ في اليومية ذاتها أن عمالة المقاطعة الأولى بمدينة اليوسفية استنفرت مصالحها وأعوانها بعد اختفاء جوزاي سفر مهاجرين سريين بإسبانيا، مشيرة إلى أن مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة إقليم اليوسفية استدعت الموظفة المكلفة بجوازات السفر وعون مصلحة وعون سلطة، واستفسرتهم عن ملابسات اختفاء جوازي السفر. كما تم إشعار وزارة الداخلية والمصالح المختصة بالموضوع.

وفي خبر آخر، كتبت "المساء" أن حكومة العثماني صادقت على تعديل المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتوجات الحليبية لمنع إضافة مسحوق الحليب إلى الحليب الطري من أجل صناعة الحليب المعقم.

وأضافت "المساء" أنه من المقرر أن يطبق هذا المرسوم فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج، لتفادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى، التي تصنع أنواعا أخرى من منتوجات الحليب.

وننتقل إلى "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أخبرت أطر الأكاديمية بهيئة التدريس فوج 2016، ممن وقعوا على ملحق العقد بالمديريات التسع بالجهة، تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ابتداء من شهر فبراير 2019، مشيرة إلى أنه سيتم إخبارهم عبر السلم الإداري بمواقيت إجراء امتحان التأهيل المهني، الذي يعتبر بمثابة ترسيم يسمح بالترقي إلى الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (10).

وأضافت الجريدة أن الأكاديمية ستعمل على تسوية وضعية باقي موظفي هذا الفوج، بمجرد التوصل بملحق العقد الموقع من قِبلهم.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن تونس شكت المغرب إلى منظمة التجارة العالمية، بعد قرار الحكومة المغربية تمديد قرار فرض الرسوم المضادة للإغراق ضد الدفاتر التونسية من 4 أشهر إلى 5 سنوات.

وأضافت الجريدة أن تونس طالبت بإلغاء القرار المغربي باعتباره مضادا لقواعد التجارة العالمية، ودعت إلى فتح مباحثات ثنائية لإنهاء الخلاف بشأن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية كشفت عن وجود ممارسات لبعض مصدري الدفاتر التونسيين تهدف إلى تكبيد منافسيهم المغاربة خسائر في السوق المغربية، بهدف الاستحواذ على هذا النشاط الاقتصادي بالمملكة.

وفي خبر آخر، ذكرت "أخبار اليوم" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس 4 مليارات.

من جانبها، نشرت "العلم" أن وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قال خلال القمة الأورو ـ آسيوية 2019 للتعليم العالي بإسطنبول إن عدد الطلبة المغاربة بالخارج يقدر بنحو 70 ألف طالب مسجل في جامعات رائدة عالميا، وفي تخصصات مبتكرة تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وأضاف أمزازي أن المغرب يتوفر على أزيد من 40 برنامجا للمنح بالنسبة إلى الطلبة المغاربة مع عدد من الدول الشريكة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات، التي وقعها المغرب مع عدد من الدول في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عددها 150 اتفاقية، ثلثها مع 30 بلدا إفريقيا.

وورد في "العلم" أيضا أن مصالح الوقاية المدنية بإقليم صفرو أجرت ما مجموعه 4793 تدخلا خلال عام 2018 مقابل 4394 تدخلا خلال عام 2017. وشملت العمليات إجلاء ضحايا التسمم بالغاز ومساعدة النساء الحوامل وضحايا حرب الطرق.