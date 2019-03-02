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الرئيسية | السلطة الرابعة | "السلطة الرابعة" تدعم المعنيّين بـ"دعوى بنشماش"

"السلطة الرابعة" تدعم المعنيّين بـ"دعوى بنشماش"

"السلطة الرابعة" تدعم المعنيّين بـ"دعوى بنشماش"
هسبريس من الرباط
السبت 02 مارس 2019 - 15:15

أعلن عدد من الصحافيين والصحافيات أنه "سيتم تشكيل لجنة للدعم والتضامن مع الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية نشر أخبار صحيحة بشأن لجنة التقصي حول الصندوق الوطني للتقاعد من طرف رئيس مجلس المستشارين"، ويتعلق الأمر بالصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير والصحافية كوثر زكي.

وقال الواقفون وراء المبادرة، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تشكيل هذه اللجنة جاء على خلفية المتابعة التي نعتبرها ضربا صارخا لحرية التعبير ومكتسبات الجسم المهني، وآخر تطوراتها مطالبة النيابة العامة بإدانة الزملاء الصحافيين المتابعين في الملف بالسجن".

وجاء ضمن الوثيقة: "نهيب بجميع الصحافيين والصحافيات الراغبين في الانضمام إلى اللجنة التضامنية الحضور إلى مقر النقابة المغربية للصحافة الوطنية، بعد غد الاثنين ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء، من أجل الإعلان عن برنامج نضالي تضامني مع المتابعين في هذا الملف".

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