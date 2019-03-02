24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بحراوي يترجم رحلة لوتي "في المغرب" إلى العربية
- تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين
- العثور على جثة وليدة يستنفر سلطات آيت اعميرة
- الحكومة التونسية تمنع مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
- قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارتين بإقليم سطات
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"السلطة الرابعة" تدعم المعنيّين بـ"دعوى بنشماش"
أعلن عدد من الصحافيين والصحافيات أنه "سيتم تشكيل لجنة للدعم والتضامن مع الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية نشر أخبار صحيحة بشأن لجنة التقصي حول الصندوق الوطني للتقاعد من طرف رئيس مجلس المستشارين"، ويتعلق الأمر بالصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير والصحافية كوثر زكي.
وقال الواقفون وراء المبادرة، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تشكيل هذه اللجنة جاء على خلفية المتابعة التي نعتبرها ضربا صارخا لحرية التعبير ومكتسبات الجسم المهني، وآخر تطوراتها مطالبة النيابة العامة بإدانة الزملاء الصحافيين المتابعين في الملف بالسجن".
وجاء ضمن الوثيقة: "نهيب بجميع الصحافيين والصحافيات الراغبين في الانضمام إلى اللجنة التضامنية الحضور إلى مقر النقابة المغربية للصحافة الوطنية، بعد غد الاثنين ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء، من أجل الإعلان عن برنامج نضالي تضامني مع المتابعين في هذا الملف".