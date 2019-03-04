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كُتّاب وآراء
صحافيون يكرّمون روائيين ومبدعين بمدينة طنجة
حظي مجموعة من الروائيين والمبدعين بالتكريم من طرف عدد من الصحافيين بمدينة طنجة، خلال حفل نظمه الموقعان الإلكترونيان "شمال بوست" و"الجريدة".
وقد تميز الحفل بمناقشة التجربة الروائية للروائي المغربي المقيم بإسبانيا عبد الحميد البجوقي، ويتعلق الأمر بثلاثية "عيون المنفى" و"حكايات المنفى" و"المشي على الريح"، وذلك بحضور كل من الإذاعي والشاعر والكاتب شكري البكري، والناقد عزيز قنجاع الذي قدم قراءة نقدية للثلاثية.
هذا الحفل كان مناسبة أيضا للاعتراف بعطاءات العديد من المبدعين من أبناء المنطقة من مختلف الأجيال، حيث تم الاحتفاء بتجربة الرواية التفاعلية لابن طنجة الروائي والصحافي عبد الواحد استيتو، إلى جانب التجربة النضالية للكاتب والنقابي محمد بولعيش الذي سبق أن أصدر رواية "السير على الأشواك".
كما تم تكريم الروائي والطبيب المغربي عبد النور مزين، والفاعل الجمعوي علال القندوسي، والإعلامية وسيمة بوحداد.