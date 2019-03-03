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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: شركات المحروقات ترفض قبول "سقف الأرباح"

رصيف الصحافة: شركات المحروقات ترفض قبول "سقف الأرباح"

رصيف الصحافة: شركات المحروقات ترفض قبول "سقف الأرباح"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 03 مارس 2019 - 22:15

مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء"، وتطرقها إلى رفض شركات المحروقات التوافق حول سقف الأرباح، مضيفة أن تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير جعل الأثمان تعرف زيادة جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.

وذكرت الجريدة أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفطيّين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف وتأثيره سلبا على تنافسية القطاع.

وأضافت "المساء"، حسب مصدر من تجمع النفطيين، أن الالتزام سيتم إذا قررت الحكومة تطبيق القانون، في إشارة إلى التشريع الضابط لحرية الأسعار والمنافسة، والمتضمّن صلاحيات تتيح للإدارة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة ارتفاع الأسعار في غضون 6 شهور قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وفي الشأن السياسي كشفت "المساء"، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن اجتماعات تنسيق كثيرة جرت بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري في الجهات والأقاليم، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن "البام" أعطى ضمانات بعدم استقطاب أي "وجه دستوري".

وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية تدخلت لمنع مسيرة بمدينة القنيطرة، كانت وراءها نقابة تنشط في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وتعتبر أن ملفها المطلبي يتعرض للتهميش. وأضافت اليومية ذاتها أن باشا المدينة وجه إشعارا إلى النقابة بمنع المسيرة لأسباب أمنية، فيما يعتبر المهنيون أن إغراق المدينة بالمأذونيات، خارج الضوابط القانونية، يزيد من مشاكل القطاع ويضعف مردوديته.

"المساء" تطرقت أيضا إلى تعرض حقوقي ناشط بمدينة ميدلت لاعتداء، مشيرة إلى أنه استهدف بالحجارة والهراوات من طرف عصابة تضم أزيد من خمسة أشخاص. وأوضحت أن هذا الاعتداء جاء خلال محاولته توثيق المجازر التي ترتكبها مافيات الخشب بمنطقة إفرض الغنية بأشجار الأرز.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فخصصت حيزا لساعة الحسم بين الخيار الشعبي وقادة النظام في الجمهورية الجزائرية، مضيفة أن مصادر متطابقة كشفت أن قادة الجيش الجزائري عقدوا اجتماعات لمحاولة الالتفاف على قرار الشعب بإسقاط العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، ومطالبة الملايين برحيل النظام كاملا.

اليومية ذاتها أردفت أن من بين القرارات المرتقبة، في حالة إعلان شغور الموقع الرئاسي، الإطاحة بالحكومة وابتعاد القرار عن سعيد بوتفليقة، أخ الرئيس الحالي، مع أخذ المخابرات العسكرية زمام تشكيل نواة النظام الجديد.

ومن أخبار الحوادث نقرأ في "الاتحاد الاشتراكي" أن محيط عدد من المؤسسات التعليمية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء يعرف حالة من الفوضى والتسيب وسيادة اللاأمن، مضيفة أن ذلك دفع عددا من الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى الحرص على مرافقة التلاميذ ذهابا وإيابا.

ووفقا للجريدة ذاتها، فإن منحرفين وجانحين حولوا هذه الفضاءات إلى مسرح لممارساتهم الانحرافية والإجرامية، وأشاعوا عدم الطمأنينة عبر التحرش بالمتمدرسين من الجنسين وتعنيفهم وسرقتهم ، خاصة بجوار الثانوية الإعدادية مولاي رشيد والثانوية التأهيلية جمال الدين المهياوي.

وفي التفاتة إنسانية طالت أيقونة الكاريكاتير المغربي محمد عليوات، المعروف بحمودة، ذكرت "الاتحاد الاشتراكي" أن ذكرى رحيله الـ21 حلّت لاستذكار هذا العلم والذاكرة الفنية التي نسجها، خاصة حين شكّل مع العربي الصبان تجربة التصقت بهموم الشعب وقضاياه المصيرية خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يباغته المرض الذي سرق روحه المشاكسة سنة 1998.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن الخوف من أنفلونزا الخنازير جعل إسبان سبتة ومليلية المحتلتين يشهرون "الفيتو" أمام استقدام المواد الغذائية من إقليمي الناظور وتطوان، مطلقين إجراءات أمنية صارمة وغير مسبوقة على مستوى معابر المرور نحو الثغرين السليبين.

وأضافت الجريدة أن هذا التشدد لا يميز بين المواد الغذائية الطبيعية أو المصنّعة، مشيرة إلى أن هذا الاحتياط المفرط يعود إلى الخوف من انتشار الحمى القلاعية وأنفلونزا الخنازير بالأراضي التابعة للسيادة المغربية.

والختم من "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن هذا الأسبوع لم يعرف عقد المجلس الوزاري للمصادقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنه تم الاكتفاء بعقد مجلس حكومي وافق على مشروع قانون يحقق المبتغى، وكل هذا يسير عكس ما كانت تتمناه حكومة مدريد والصيادون الإسبان، تضيف الجريدة.

وأوضحت اليومية ذاتها أن هذا التأخر يعني إمكانية استمرار الوضع الحالي شهورا، بما يمثله ذلك من ضغط متزايد على الصيادين المنتظرين ولوج المياه الإقليمية المغربية لممارسة نشاطهم، خاصة أن مسطرة التصديق تتطلب إحالة الاتفاق على المؤسسة البرلمانية أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ياسمين الأحد 03 مارس 2019 - 22:21
الله ياخد الحق فلي كان سباب، هادشي كامل بسبب بنكيران لي دار شرع يديه فصندوق المقاصة و لي دار تحرير أسعار المحروقات ولي نتج عليه ارتفاع صاروخي فالاسعاااااااار، حكومة البيجيدي حكومة فاشلة بكل المقاييس
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2 - صالح صالح الأحد 03 مارس 2019 - 22:25
هذه الشركات احتكارية وانتهازية ومصاصة لدماء المغاربة. همها الوحيد هو الربح على حساب لقمة عيش المواطنين. فكان على الدولة أن تسند مهام القطاع النفطي لشركات اجنبية أو تتكفل به الدولة. ونرتاح من جشعهم وغطرستهم.
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3 - العشوائية الأحد 03 مارس 2019 - 22:30
إضراب عام ومقاطعة جميع الموزعين للمحروقات سيكون رد قوي لحكومة البكماني الذي لا يمثلني هو وحكومة الزلط.
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4 - كريم بوزبيطة كلميم الأحد 03 مارس 2019 - 22:33
الحسن الداودي اصبح اليوم على المحك فبعد ان لوح باستقالته في حالة ما اذا فشل في تحقيق التسقيف سوف نرى هل سيظل متشبتا بموقفه ام انه مجرد كلام سياسي فارغ لا اساس له من الصحة حاصةوانه صرح بان الاربح مفحشة يجنيها اصحاب محطات البنزين ولكن غدا لناظره لقريب( وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم
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5 - Wislani الأحد 03 مارس 2019 - 22:34
احداث *الشرطة المدرسية *اصبح ضروريا تجوب ابواب المؤسسات التعليمية وكذا ذهابا وايابا للطرق المؤدية اليها بدءا من وقت الدخول صباحا ووقت الخروج زوالا ومساء ...
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6 - زمان تطوان. الأحد 03 مارس 2019 - 22:35
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشعب المغربي البسيط أصبح حائرا بشأن إرتفاع اثمان الغزوال كما يتسبب لا محالة في غلاء المعيشة ووسائل النقل التي تعرف فوضى لانعدام تواجد مبلغ مستقر للمحروقات..والملاحظ أن المسؤولون يصرحون أن أثمنة الغزوال تخضع لارتفاع الاثمنة الدولية دون مراعاة دخل المواطن المغربي.
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7 - أيمن الرباطي الأحد 03 مارس 2019 - 22:42
السلام عليكم
منك للله يا بنكيران غرقتينا ومشيتي معاراسك هاني وضارب من الفوق 7 ديال المليون فالشهر .الله ياخد فيك الحق.
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8 - حميد الأحد 03 مارس 2019 - 22:42
هذا ما هو مؤكد بالنسبة لنا حكومتنا لا تقدر على كبار القوم بأن تفرد سياستها عليهم
فقط المواطن البسيط هو من يمكن أن يفرد عليه سياسة التقشف وملء الصناديق المفرغة
............؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
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9 - sana الأحد 03 مارس 2019 - 22:45
ستون عاما من استغلال الثروات ولا عدالة اجتماعية حيث الفساد والنهب اصبح سياسة ممنهجة
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10 - مستغرب الأحد 03 مارس 2019 - 22:46
هؤلاء أناس أعماهم الطمع و الجشع ترعرعو في ظل نظام يحمي مصالحهم ويذكي ثرواتهم أكيد لن يقبلو بأي إصلاح من هذا النوع نصيحة اخي المواطن عد للمقاطعة فهي سلاحك الوحيد ضد جشع التجار
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11 - السايسي الأحد 03 مارس 2019 - 22:46
من خلال ما نشر من تعليقات حول المحروقات يتضح انه لما بلغ يرميل النفط (برنيت 89 دولارا )والع 79 دولارا) كان ثمن لتر الكازوال 9دراهم و98 سنتيما ولما تراجع الى(برنت 60 دولارا واقل) والع 50 دولارا واقل كان هناك خفض في الاثمنة وبمجرد ظهور حيلة التسقيف عرف شهر 2/2019 ثلاث زيادات متتاليه حيث بلغ لتر الكازوال 9 دراهم و65 سنتيما والمصيبة التي اصابت المتاثرين بالزيادات هو ان برميل النفط حاليا (برنت 64 دولارا) والع 55 دولارا ) والسؤال هل هناك من سيتصدى لهذه المافيا التي لا تخاف الله وننتظر ان تحترم القانون وتصورو اذا عاد البرميل الى الثمن الذي ذكر اولا كم سيصبح ثمن اللتر فعلا اعتقد ان المافيا تتعامل مع مداويخ وقطيع ووووكما اسمعنا من ينتظر حماية المواطن والله كارثة نسال الله ان يرحمنا
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12 - المقاطع بوربعين الأحد 03 مارس 2019 - 22:47
على أبعدتقدير أين هوالداودي الذي
سيفرض 60 مليون كغرامة للشركات
التي لم تمتثل للتسقيف والقوانين.
وهذاهومارس الذي وعدتنابه وقلت
سيكون التسقيف بداية مارس على أبعد
تقدير.اتضح جلياأن المافيات المتحكمة
بمباركة المحكومة والشركات اتفقوا
من وراءحجاب على مواجهة الشعب
بمزيدمن الامتصاص لأنهم يرون البزولة
قريباستنقطع طوعاأوكرها.
#مقاطعووووووووون
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13 - واش حنا فالجزائر الأحد 03 مارس 2019 - 22:48
هذا هو العبث بكل ما للكلمة من معنى غير يعينونا وسط الفتن اللي درتو لينا و بعدها رفعتم ثمن المحروقات مرة أخرى هذا دليل على استحمار الشعب و استغبائه أظن ان هناك مافيا هي التي تتحكم في هذا
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14 - hicham_tanger الأحد 03 مارس 2019 - 22:49
الشركات هي من تحكم المملكة ؟؟؟؟؟ ام ان القانون يطبق على الشعب فقط ؟ . من حق الشعب ان يرفض اداء الضريبة و دفع ثمن جواز السفر و ثمن البطاقة الزطنية و و و .....
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15 - المعلم الأحد 03 مارس 2019 - 22:49
انا ارى ان الاتفاق الدي وقعه المغرب مع الاتحاد الاوروبي ؛هو اتفاق غير متكافىء يرمي الى استنزاف الخيرات البحرية للمغرب مقابل52 مليون اورو ،اقل بكثير مما تقدمه لدول اخرى مثل موريتانيا وغيرها .
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