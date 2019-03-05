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الرئيسية | السلطة الرابعة | معرض كاريكاتير جماعي يحتفي بيوم المرأة العالمي

معرض كاريكاتير جماعي يحتفي بيوم المرأة العالمي

معرض كاريكاتير جماعي يحتفي بيوم المرأة العالمي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 05:19

يحتضن رواق دار لوان بالمدينة القديمة بالرباط معرضا جماعيا لمجموعة من رسامي الكاريكاتير المغاربة، احتفاء بعيد المرأة العالمي، من تنظيم جمعية دار لوان، وبشراكة مع الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير.

ويشارك في المعرض، الذي سيحمل شعار "قضايا المرأة..رؤية كاريكاتورية"، نخبة من ألمع رسامي الكاريكاتير بالمغرب، وستعرض فيه أزيد من 40 لوحة كاريكاتيرية تتناول قضايا المرأة بمنظور ساخر وناقد، ومناصر في المجمل لمعارك المرأة الحقوقية والاجتماعية..

وسيفتتح المعرض أبوابه للعموم يوم الجمعة القادم 8 مارس على الساعة السادسة مساء، وستكرم خلاله رسامة الكاريكاتير المغربية الفنانة ريهام الهور، التي تعد أول امرأة تقتحم هذا المجال في المغرب.

كما يضم برنامج الأمسية مائدة مستديرة سيتواجه خلالها الرسامون وجها لوجه مع حقوقيين وفعاليات نسائية للحوار ومناقشة موضوع الفن وعلاقته بالقضية النسائية.

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