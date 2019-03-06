الشراكة تجمع رئيسة "الهاكا" بسفير بوركينا فاسو

هسبريس من الرباط

استقبلت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، زكاليا كوطي، سفير بوركينا فاسو بالمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد تحضيرا للزيارة التي سيجريها وفد هام من المجلس الأعلى للاتصال ببوركينا فاسو إلى الهيئة العليا من 5 إلى 8 مارس 2019، أشادت رئيسة الهيئة، وفق بلاغ لـ"الهاكا"، توصلت به هسبريس، بعلاقات الشراكة والتعاون الوثيقة والعريقة التي تجمع الهيئة العليا بنظيرها البوركيني، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في إطار الشبكة الإفريقية لهيئات تقنين الاتصال، والشبكة الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، ومنتدى هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقب تنويهها بالدينامية التي تعرفها العلاقة بين البلدين، أبرزت أخرباش دور مؤسسات تقنين الاتصال في ترسيخ الديمقراطية داخل المجتمعات الإفريقية، خاصة عن طريق السهر على احترام التعددية السياسية والتنوع في وسائل الإعلام، وكذا الحفاظ على التماسك الاجتماعي وصون الكرامة الإنسانية.

من جهته، رحب السفير زكاليا كوطي بالعلاقات المتميزة التي تربط الهيئة العليا بنظيرها البوركيني، مشيدا بحرص الهيئة العليا دوما على تقاسم خبرتها مع الهيئات الإفريقية النظيرة، خاصة في مجال تتبع البرامج السمعية البصرية.