وفد من بوركينا فاسو يطلع على نموذج "الهاكا"

هسبريس من الرباط

يقوم وفد من مستوى عال، يمثل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ببوريكنا فاسو، ما بين 5 و7 مارس الجاري، بزيارة استطلاعية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل الاطلاع على النموذج المغربي في مجال تقنين قطاع السمعي البصري.

وقال بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إن "الوفد البوركينابي سيطلع، خلال هذه الزيارة، على النموذج المغربي في مجال التقنين السمعي البصري في شقه المؤسساتي والقانوني والعملي والتقني، مع إيلاء اهتمام خاص بالنظام المعلوماتي لتتبع المضامين السمعية البصرية الذي طورته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2007، واعتمدته هيئات للتقنين بتشاد (2011) وبلجيكا (2011) وموريتانيا (2013) والسينغال (2014) والبنين (2014) والنيجر (2016) وتوغو (2018) ومالي (2019)".

وأضاف البلاغ ذاته أن "الوفد البوركينابي، الذي يتكون من فيكتور سانو واسماعيل نيغنان، عضوي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وسيرفي كوليبالي، مدير نظم المعلومات والتكنولوجيا، سيقدم للمسؤولين بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التجربة البوركينابية في مجال تقنين السمعي البصري بصفة عامة، وتقنين الإعلام الإلكتروني بصفة خاصة".

ويتضمن البرنامج أيضا، يضيف البلاغ، "زيارة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للاطلاع على بنياتها التحتية التقنية ومعدات البث عن بعد. كما سيتم عرض التجربة المغربية في مجال الانتقال الرقمي وخدمة التلفزة الرقمية الأرضية".

وجاء ضمن البلاغ أن "علاقات عريقة ومتينة تجمع الهيئتين المغربية والبوركينابية للاتصال السمعي البصري، سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد شبكات التعاون التي تنخرط فيها الهيئات التقنينية، لاسيما الشبكة الإفريقية لهيئات تقنين الاتصال، والشبكة الفرنكفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، ومنتدى هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".