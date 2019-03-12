رصيف الصحافة: 10 ملايير لتحديث زيّ وأحذية الجنود المغاربة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الصادرة يوم الأربعاء من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أطلقت أربع صفقات بقيمة حوالي 10 ملايير سنتيم لتجديد زي وأحذية الجنود.

وأشار الخبر إلى أن الصفقة الأولى تتعلق بشراء بدلات قتالية ملونة (22.5 ملايين درهم)، والثانية تتعلق بشراء السترات (42.4 ملايين درهم)؛ في حين تهم الصفقة الثالثة اقتناء الأحذية (22.5 ملايين درهم).

وجاء ضمن العدد نفسه أن المصالح الأمنية بمرتيل أوقفت شخصين يقومان بتوزيع منشورات تدعو الفتيات إلى ارتداء الحجاب وستر عوراتهن، مستغلين في ذلك آيات وأحاديث نبوية للتأثير على المتلقيات.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن الموقوفين نقلا إلى مفوضية الأمن بمرتيل، حيث تم وضعهما بتنسيق مع النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهما، ومعرفة الجهة التي تقف وراء تلك المنشورات.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن كوكبة لدراجي الدرك الملكي أوقفت بسد قضائي تم نصبه بين جماعتي لالة ميمونة وعرباورة، التابعتين لتراب دائرة سوق الأربعاء الغرب، شاحنة من الحجم المتوسط، انطلقت من الرباط، محملة بلحوم فاسدة كانت في طريقها إلى العديد من الداخليات التي يقيم بها تلاميذ المؤسسات التعليمية.

وإلى "المساء"، التي كتبت أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حذرت مما وصفته بحملات طبية جراحية عشوائية يشرف عليها عدد من مناديب وزارة الصحة، والتي أكدت أنها تعرض حياة المرضى للخطر.

وفي تصريح لـ"المساء"، أوضح رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، أن شعار صفر موعد الذي أطلقته وزارة الصحة فيه الكثير من الشعبوية، ولا يمكن تطبيقه من الناحية العملية حتى في الدول التي تتوفر على الإمكانيات، موضحا أن هذه الحملة يمكن أن تشكل خطورة على صحة المرضى.

وأفادت "المساء"، كذلك، بأن ثلاثة عمال مطرودين من شركة التدبير المفوض المكلفة بالنظافة بمدينة اليوسفية تسلقوا لاقطا هوائيا وهددوا بالانتحار بعد تعرضهم للطرد من العمل مؤخرا.

وكتبت الصحيفة أن الواقعة استنفرت السلطات المحلية والوقاية المدنية ومصالح الأمن؛ فيما تجمعت حشود غفيرة من المواطنين، محاولين ثني العمال عن تنفيذ تهديدهم وإقناعهم بالنزول من اللاقط الهوائي.

وفي خبر في المنبر ذاته ورد أن سائحا يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 38 سنة، لقي مصرعه إثر سقوطه بمنطقة اكركور بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، حيث كان يمارس هواية القفز من على جرف جبلي بواسطة مظلة، قبل أن تتأخر مظلته في الاستجابة، ليصطدم بالأرض، ما سبب له جروحا خطيرة عجلت بوفاته على الفور.

وإلى "أخبار اليوم"، التي ذكرت ألا أفق لـ"جنيف 2"، إذ تؤكد المعطيات المرتبطة بالسياق الإقليمي عدم إمكانية تحقيق أي تقدم حقيقي في جلسة الأسبوع المقبل.

وحسب المنبر ذاته فإن المأزق الذي تعيشه الجزائر حاليا، وارتهان موريتانيا لأجندتها الانتخابية الداخلية، وعدم بروز أي أفق في إقدام المغرب على خطوات جديدة في تنزيل الجهوية الموسعة أو الحكم الذاتي، كلها مؤشرات على الطابع الشكلي الذي سيتخذه لقاء جنيف المقبل. وبينما سارع الطرف الانفصالي إلى تحريك ورقة سجناء أحداث إكديم إيزيك، عبر إعلان إضراب مفترض عن الطعام داخل السجون المغربية، تتوقع مصادر الجريدة الاكتفاء بإحياء تبادل الزيارات الإنسانية والعائلية دون أي اختراق سياسي.

ووفق الجريدة اليومية ذاتها فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شرعت في استطلاع شامل بشأن المكافآت التي يحصل عليها القيمون الدينيون بمساجد المغرب، بهدف جمع معطيات كافية عن الأجور التي يتقاضونها، في أفق الرفع من مكافآتهم بناء على المهام الدينية الموكلة إليهم.

الختم من "العلم"، التي ورد بها أن الفلاحين في العالم القروي بكافة أرجاء البلاد يعيشون حالة ترقب منذرة بموسم ضعيف، وذلك بعد تأخر الأمطار خلال هذه الفترة من شهر مارس التي تعد فترة حرجة من فترات الموسم الفلاحي.

وحسب المادة ذاتها فإن غالبية الحبوب وصلت إلى مرحلة إخراج السنابل، وبعضها مازال لم يصل بعد إلى هذه الفترة، ما يتطلب توفير كميات هامة من الأمطار تساعد على نضجها.