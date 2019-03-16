وزارة الاتصال: 314 صحيفة رقمية قانونية بالبلاد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال أن عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 314 صحيفة إلكترونية على الصعيد الوطني، بعد تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالصحف الإلكترونية المتوفرة لدى مصالحها.

وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بتوزيع الصحف الإلكترونية الملائمة على صعيد الجهات، فإن محور الدار البيضاء – الرباط – مراكش يستأثر باهتمام الناشرين، حيث تتركز فيه مواقع الصحف الإلكترونية بنسبة 75في المائة؛ فيما بلغت نسبة الصحف الإلكترونية في جهة سوس ماسة 8 في المائة، و5 في المائة في كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس.

وأما بالنسبة إلى توزيع الصحف الإلكترونية حسب لغة الصدور، فإنه من بين 314 صحيفة إلكترونية ملائمة، تم تسجيل 160 صحيفة إلكترونية صادرة باللغة العربية، و21 باللغة الفرنسية، و64 باللغتين العربية والفرنسية، و8 صحف باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، و4 صحف باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية، و3 صحف العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى صحيفتين باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، أما الباقي فمتعدد اللغات.