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الرئيسية | السلطة الرابعة | صحافيون يحتجون ضد بنشماش أمام "المستشارين"

صحافيون يحتجون ضد بنشماش أمام "المستشارين"

صحافيون يحتجون ضد بنشماش أمام "المستشارين"
هسبريس من الرباط
السبت 18 ماي 2019 - 00:20

قرر صحافيون الاحتجاج، الاثنين المقبل، أمام مكتب حكيم بنشماش بمجلس المستشارين بالرباط، استنكارا لمتابعة أربعة من زملائهم في قضية "تسريب لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".

ويأتي هذا الاحتجاج تزامنا مع أول جلسة بمحكمة الاستئناف، حسب ما كشفه الصحافي محمد أحداد المتابع على خلفية الملف.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حكمت على أربعة صحافيين، إضافة إلى مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

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