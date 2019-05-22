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الرئيسية | السلطة الرابعة | تمثيل جريمة قتل بعد شهور من اقترافها بطانطان

تمثيل جريمة قتل بعد شهور من اقترافها بطانطان

تمثيل جريمة قتل بعد شهور من اقترافها بطانطان
رشيد بيجيكن
الأربعاء 22 ماي 2019 - 12:15

في أماكن متفرقة بمدينة طانطان، جرت عملية تمثيل جريمة قتل كان قد راح ضحيتها شاب عشريني في وضعية إعاقة في شهر نونبر من سنة 2018، بعد أن تمكّنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة مطلع الأسبوع الجاري، بناء على مذكرة بحث وطنية كانت قد صدرت في حقه.

وكانت السلطات الأمنية قد عثرت في نونبر من السنة الماضية على شاب مقتول في منطقة "امخيريب"، بالجماعة الترابية الوطية، وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة إلى تحديد هوية الواقف وراء هذه الجريمة، وهو في الثلاثينات من العمر، بعد أن وضعت أسرة الضحية شكاية حول عملية اختطاف واحتجاز وطلب فدية انتهت بإزهاق روح الشاب.

واستثمرت عناصر الشرطة القضائية بطانطان معلومات وفّرتها مصالح المديرية الإقليمية لمراقبة التراب الوطني، كشفت أن المشتبه فيه يتواجد بمنزله في مدينة طانطان.

وأسفرت عملية مداهمة المنزل وتفتيشه، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، عن توقيف المشتبه فيه، وحجز بندقية صيد بدون ترخيص وخراطيش.

وحضر أطوار إعادة تمثيل الجريمة ممثل النيابة العامة بابتدائية طانطان، والسلطات المحلية والأمنية، وجمع غفير من ساكنة طانطان. وقد وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار غرفة الجنايات بابتدائية أكادير.

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