تنصيب بنصفية مديرا جديدا لمعهد الإعلام والاتصال

هسبريس من الرباط

ترأس محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الأربعاء بالرباط، حفل تنصيب عبد اللطيف بنصفية مديرا جديدا للمعهد العالي للإعلام والاتصال.

وأكد محمد الأعرج، خلال هذا الحفل، أن المدير الجديد "يعد من الكفاءات الوطنية التي ارتبط اسمها بقطاع الإعلام والاتصال"، معربا عن ثقته في قدرة بنصفية على إعطاء دفعة جديدة لهذه المؤسسة من أجل تكوين نخبة جديدة من الأطر في المجال، مبرزا أن الوزارة "لن تدخر جهدا في سبيل تحسين أداء المعهد والارتقاء به وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المهام المنوطة به".

كما شدد الأعرج على راهنية التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة وعلى أهمية التحديات الكبرى التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال، والتي تتعلق برفع القدرات المهنية وتحسين جودة التكوين في مجال الإعلام والاتصال، مبرزا الدور الحيوي للمعهد العالي للإعلام والاتصال في مواكبة هذه التحديات.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف بنصفية، المدير الجديد للمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن توليه تسيير المؤسسة سالفة الذكر تكليف ومسؤولية كبرى، معبرا عن عزمه على إعطاء دينامية جديدة لهذا "الصرح الوطني" المختص في مجال التكوين والبحث والدراسات والمشهود له بالكفاءة.

كما أبرز بنصفية أن المشاريع المطروحة مستقبلا للارتقاء بالمعهد وتجويد أدائه وتحسين سمعته "ترتبط بشكل رئيسي بمجالات التخصص، أي التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي، إلى جانب المساهمة في إغناء المشهد الإعلامي والانخراط في النقاش المجتمعي حول أبرز القضايا الوطنية".

من جانبه، أكد عبد المجيد فاضل، المدير السابق للمعهد، في كلمة له بالمناسبة، على قدرة بنصفية على مواجهة الإشكاليات المطروحة في مجال التدبير البيداغوجي والإداري.

وأضاف أن فترة توليه تسيير المعهد تميزت بالقيام بالعديد من الإجراءات لإعادة التأهيل على الصعيدين المالي والتدبيري، وعلى الصعيد البيداغوجي من خلال الرفع من عدد مسالك التكوين وتحسين التجهيزات والمرافق الخاصة بالمعهد، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم الضروري للإدارة الجديدة لإنجاح الأوراش الملحة، والتي لا تزال في طور الإنجاز.