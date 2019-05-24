قناة "الأولى" تستقطب المشاهدين في "ذروة رمضان‎"

هسبريس من الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مواصلة باقة قنوات القطب الإعلامي العمومي الوطني، خلال الأسبوع الثاني من رمضان الحالي، الانفراد بصدارة نسب المشاهدة بنسبة فاقت 84 % خلال وقت الذروة الرمضانية، وبزيادة بلغت زائد سبع نقط إضافية (+7) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، "بفضل عرض تلفزي متنوع ومتكامل يستجيب لانتظارات الجمهور المغربي من البرامج الدرامية والسلسلات الكوميدية والترفيهية والبرامج الروحية وبرامج القرب".

وكشفت الشركة تحقيق نسب مشاهدة قناة "الأولى" ارتفاعا متواصلا، بلغ منذ بداية رمضان الجاري زائد خمسة نقط (+5)، بفضل قاعدة من المشاهدين تفضل القناة طيلة فترة عرض برامج ذروة الإفطار.

وتشكل البرامج الدرامية قوة قناة "الأولى" خلال وقت الذروة في رمضان الحالي، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إذ سجلت السلسلات الرمضانية، والأفلام التلفزية والسينمائية التي قدمتها القناة في النصف الأول من رمضان نسب مشاهدة جيدة؛ فالحلقة الثانية من السلسة التراثية "بنت باب الله" حققت 37 % من مجموع نسبة المشاهدة بالمغرب، بـ4.2 مليون مشاهد، بينما سجلت أفضل حلقة من الموسم الثاني لمسلسل "رضاة الوالدة" 4.3 ملايين مشاهد، أي نسبة 30.8 % من مجموع نسبة المشاهدة.

وتنال السلسلات الكوميدية بدورها إقبالا من طرف مشاهدي "الأولى"، إذ تظل سلسلة "علال وكاميليا" البرنامج الأكثر المشاهدة على "الأولى" خلال وقت الإفطار بأربعة ملايين و700 ألف مشاهد (4.7 ملايين)، وكذلك سلسلة "نهار مبروك" التي تستقطب أربعة ملايين من المشاهدين يوميا (4 ملايين)، حسب البلاغ.