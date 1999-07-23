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كُتّاب وآراء
صحيفة إماراتية: إرادة الملك تتوج إنجازات المغرب
اعتبرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في مقال بعنوان "الملك محمد السادس .. عقدان من التميز"، صدر في عدد الأربعاء، أن الملك طيلة عشرين عاما من تسلمه دفة العرش وبيعته الرسمية، "حمل شعلة البناء والطموح والإخلاص على خطى أجداده الشرفاء المنعمين".
وأضافت الجريدة أن "المغرب عرف تطورات وقفزات استثنائية في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في المملكة توجت بإرادة الملك، و"جهود رجالها عظيم المكاسب التي يُفتَخَرُ بها، إضافة لغيرها من الخطوات الدبلوماسية الذكية المرسخة لدور المغرب الدولي والإقليمي، ولوحدته الوطنية".
وشددت "الاتحاد" على أن ما تحقق كان له بالغ الأثر على نهضة وازدهار المملكة المغربية، وتحقيق التطورات في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية، مذكرة بالجهود المتواصلة للملك للنهوض بالاستثمار بالقارة الإفريقية التي زار منها 35 بلدا، ووقع نحو 1000 شراكة مع بلدانها.
وركز كاتب المقال على اهتمام الملك بملف الصحراء وانفتاحه الدولي ليحظى بالدعم والمساندة الدبلوماسية من مختلف الجهات، عبر الدفع بالشراكة الاستراتيجية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
Ce que feu Sa Majesté le Roi Hassan II a voulu pour le Maroc "Des dirigeants intelligents, le peuple l’ayant toujours été ; une jeunesse intelligente, apte a saisir les occasions, à comprendre le siècle dans lequel elle vit, à ne pas vivre à l’ombre du "politisme", mais guidée par le perfectionisme et surtout, par la réalisation et le réalisme".
Le 29 juillet 2019 Sa Majesté le Roi a sonné la sonnette d’alarme :
Extrait 1 : « Un Maroc où s’estompent les disparités criantes et les comportements générateurs de frustration, où disparaissent les formes de rente existantes et les situations induisant des déperditions de temps et d’énergie
Extrait 2 : Ceux qui s’opposent à l’ouverture (sur les expériences étrangères) de certains secteurs -sans vouloir dire lesquels- sous prétexte que cela induirait des pertes d’emplois, ne se soucient guère des Marocains et cherchent avant tout à préserver leurs propres intérêts
Une nouvelle page s'ouvre au Royaume du Maroc