صحيفة إماراتية: إرادة الملك تتوج إنجازات المغرب

هسبريس من الرباط

اعتبرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في مقال بعنوان "الملك محمد السادس .. عقدان من التميز"، صدر في عدد الأربعاء، أن الملك طيلة عشرين عاما من تسلمه دفة العرش وبيعته الرسمية، "حمل شعلة البناء والطموح والإخلاص على خطى أجداده الشرفاء المنعمين".

وأضافت الجريدة أن "المغرب عرف تطورات وقفزات استثنائية في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في المملكة توجت بإرادة الملك، و"جهود رجالها عظيم المكاسب التي يُفتَخَرُ بها، إضافة لغيرها من الخطوات الدبلوماسية الذكية المرسخة لدور المغرب الدولي والإقليمي، ولوحدته الوطنية".

وشددت "الاتحاد" على أن ما تحقق كان له بالغ الأثر على نهضة وازدهار المملكة المغربية، وتحقيق التطورات في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية، مذكرة بالجهود المتواصلة للملك للنهوض بالاستثمار بالقارة الإفريقية التي زار منها 35 بلدا، ووقع نحو 1000 شراكة مع بلدانها.

وركز كاتب المقال على اهتمام الملك بملف الصحراء وانفتاحه الدولي ليحظى بالدعم والمساندة الدبلوماسية من مختلف الجهات، عبر الدفع بالشراكة الاستراتيجية.