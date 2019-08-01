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الرئيسية | السلطة الرابعة | مجلس الجالية يقاضي جريدة "إلموندو" الإسبانية

مجلس الجالية يقاضي جريدة "إلموندو" الإسبانية

مجلس الجالية يقاضي جريدة "إلموندو" الإسبانية
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 15:25

على إثر المقال الذي نشرته جريدة "إلموندو" الإسبانية يوم 11 يونيو المنصرم، أعلن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إقامة دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية.

وقال المجلس في بلاغ له، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المقال تضمن اتهامات باطلة ومعطيات غير صحيحة تمس بشرف مجلس الجالية المغربية بالخارج في شخص أمينه العام وأحد أفراد أسرته وعضو بالمجلس".

وأضاف الـCCME أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية من أجل جبر الضرر المترتب عن المس بالشرف وبالحياة الخاصة وبسمعة المؤسسة.

وقد تم تسجيل الدعوى القضائية ضد جريدة "إلموندو" في شخص مديرها والشركة الناشرة، في المحكمة الابتدائية بمدريد، يوم أمس الأربعاء، بعد استكمال جميع الإجراءات الشكلية والمسطرية، عن طريق مكتب محاماة إسباني سيتولى الترافع عن المجلس وأمينه العام.

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