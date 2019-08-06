ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة يدخل حيز التنفيذ

هسبريس من الرباط

دخل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، أمس الإثنين، حيز التنفيذ رسميا، بعد نشره في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس المذكور.

وكان المجلس الوطني للصحافة قد صادق يوم 7 مارس 2019 على هذا الميثاق، بعد أن اشتغل عليه منذ تنصيبه، وبعد مشاورات مع منظمات وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية حول المشروع الأولي الذي أعده، بالإضافة إلى المساهمات المتعددة التي توصل بها من طرف الصحافيات والصحافيين.

ووفق بلاغ للمجلس الوطني، توصلت به هسبريس، يعتبر المجلس ميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة لبنة أساسية من لبنات التنظيم الذاتي للمهنة، "جاء ثمرة لتراكم وطني ساهمت فيه الهيآت المهنية المغربية للصحافة والإعلام، وهي النصوص التي ارتكز عليها المجلس، كما استلهم في النص، الذي صادق عليه، مختلف التجارب التي سادت على الصعيد الدولي، وكذا كل المستجدات التي عرفتها المواثيق على ضوء التحولات الطارئة في مجال تكنولوجيات التواصل".

وسيعمل المجلس، وفق البلاغ ذاته، طبقا لبرنامج عمله، على "تفعيل مبادئ هذا الميثاق، من خلال برامج وحملات تحسيسية، وملتقيات دراسية وندوات مهنية، واجتماعات مع الصحافيين والناشرين ومختلف الفاعلين في ميادين الصحافة والإعلام والتواصل، لتعزيز الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة وتكريسها في السلوك اليومي للمهنيين، وتفعيلها داخل مختلف المؤسسات العاملة في القطاع".

كما سيتعاون المجلس الوطني للصحافة لبلوغ هذه الأهداف مع المنظمات المهنية، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، لاسيما تلك المتخصصة في التكوين الصحافي والإعلامي، ومع الهيآت الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمبادئ الميثاق.

والمجلس إذ يهنئ كل مهنيي الصحافة والإعلام على دخول ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة حيّز التنفيذ، فإنه "يجدد التزامه بالعمل بكل نزاهة ومصداقية وتجرد لتفعيل بنوده، احتراما للرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، ولمسؤوليته الاجتماعية التي تم تكريسها عبر القانون المحدث له، وعبر نشر هذا الميثاق في الجريدة الرسمية"، يقول البلاغ.