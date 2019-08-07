24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الأمازيغية في المواقع الرسمية (5.00)

  2. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  3. تدابير النظافة في عيد الأضحى تستنفر جماعة وزان (5.00)

  4. مجلس حقوق الإنسان يصرف 9 ملايير لضحايا "سنوات الرصاص" (5.00)

  5. "العمة خوانيتا".. مربّية إسبانية أنقذت وليّ العهد في انقلاب الصخيرات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | صحافي مغربي يراسل الملك من أجل منحة شهرية‎

صحافي مغربي يراسل الملك من أجل منحة شهرية‎

صحافي مغربي يراسل الملك من أجل منحة شهرية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 13:15

وجّه الصحافي محمد أديب السلاوي رسالة إلى الملك محمد السادس يطلب من خلالها تمكينه من منحة شهرية لتغطية مصاريف ما تبقى من حياته، معتذرا عن اللجوء إلى الفضاء الأزرق لتقديم طلبه "بعدما أصابني اليأس من وصول رسائلي إلى جلالتكم بالطرق المعتادة".

وأورد أديب السلاوي، في رسالته، التي توصلت بها هسبريس، "خلال العشر سنوات الماضية، أرسلت رسائلي إلى جلالتكم عن طريق البريد، وعن طريق الكتابة الخاصة لجلالتكم، وعن طريق الديوان الملكي، وعن طريق التشريفات الملكية، وأخيرا عن طريق رئيس الحكومة السابق، وتأكدت في النهاية أن رسائلي لم تصلكم لأسباب أجهلها".

وأضاف :"أنا مواطن مغربي، كاتب، ناقد، باحث، عملت نصف قرن في الصحافة والإعلام، تقلدت مناصب إعلامية مهمة داخل المغرب وخارجه، أصدرت حتى الآن حوالي أربعين كتابا عن الفنون والآداب والثقافة والسياسة بالمغرب، أرسلت منها إلى جلالتكم العديد منها وعن طريق التشريفات الملكية، ولم يصلني عنها أي جواب، ما يؤكد أنها لم تصل هي الأخرى إلى جلالتكم".

وأكد الصحافي المغربي أنه عاش لعشر سنوات "بلا راتب، بلا تقاعد، ومردودية كتبي لا تكفيني لتغطية الجزء اليسير من نفقات حياتي وأنا في عقدي الثامن"، واسترسل: "ها أنا أبعث إلى جلالتكم بطلبي عبر رسالة مفتوحة على القارة الزرقاء، وأتمنى أن تصلكم، لأني على يقين أن جلالتكم لا ترضى بهذه الوضعية لأحد الكتاب الذين يبايعونكم، ويعملون من أجل الوطن والمواطنة بجرأة وحب وقداسة"، وفق تعبير الرسالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - هشام كولميمة الأربعاء 07 غشت 2019 - 13:56
ماذا عساي أقول:عذرا أيتها القراءة و حتى الكتابة فنحن نعيش الزمن الرديء بكل تجلياته...أن يصل الأمر إلى طلب راتب شهري في هذا السن!!!! إنه الزمن الرديء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - زيادة الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:11
فكرني في ممثل مغربي كان تيدير اغلب الاشهارات بصوتو لمدة 40 سنة وقاليهم كنت تنربح فلوس بزاف وتتنسافر لاوروبا وتنتمتع وتنتبرع والان ماعنديش باش نعيش ,ماخلاو للعاطلين والفقراء الحقيقيين مايقولو,نصف قرن ونتا خدام بخلصة محترمة وفي سنين الرخا وزعما ماشاط والو.واحد المغني شعبي سولو صحفي في الراديو,بصح عندك 10 grimate?جاوبو :اه,الحمد لله…. تنعرف حارس سابق لفريق كازاوي عندو 7 grimate .الملك خاصو يعاون بؤساء البلاد ماشي الانانيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - سلوى الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:13
هذا أمر مؤسف للغاية، أتمنى أن يتم الإستجابة لطلبكم.
المغرب ليست فيه حماية إجتماعية، الكل يجب عليه التوكل على نفسه و إلا لن يجد أي سند
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - Citoyen الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:14
في المغرب لا تستغرب. هذا حال المواطن المغربي. والاهم يفهم وزيد يفهم. والاخير ليقول الله يستر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - واحد الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:20
ملي كنشوف بلي المصير ديالي غادي يكون بحال هاد السيد فأرذل العمر .. 80 عام مالاقي باش يتداوا ... كنبغي نتلاح فالبحر بحوايجي نعوم لاوروبا وخا نموت ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - العبث المغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:25
بنكيران طحن المغرب والمغاربة و اجرم في حق البلاد والعباد و يتقاضى معاشا لا يستحقه. أتساءل من أين يمول تقاعده؟ لاشك من أموال الضرائب و قد يكون من صندوق المغربي للتقاعد ومهما يكن لو كان رجلا فذا كما يعتقد لرفض التقاعد لانه لا يستحقة وهو الذي امطرنا بقوله الأجرة مقابل العمل. شحال خدمتي السي بنكيران الغير مؤسوف عليك؟ وشحال مساهماتك في التقاعد مقارنة مع 7 ديال المليون التي لا تستحقها ولا يستحقها اي سياسي في المغرب الفقير الذي تنخره الفوارق الاجتماعية.
في المقابل ها هو رجل صحافي شريف عفيف قدم الكثير وهو يعاني ضيق الحياة. هذا هو العبث المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - مواطن. مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:26
هذا الإنسان نمودج لملايين المغاربة.. أين جمعيات حقوق الإنسان ما اكثرها في المغرب ولا فائدة ترجى منها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - vivarspania الأربعاء 07 غشت 2019 - 14:27
شخصيا اتساأل مع نفسي هل قدم بنكيران و العديد من المتملقين مثله للمواطن وللقراء وللوطن مثل ما فعلت انت وامثالك يا صديقي ليكون على ما هو عليه لا وألف لا و أتمنى لك التوفيق فيما تسعى اليه يا صديقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.