صحافي مغربي يراسل الملك من أجل منحة شهرية‎

هسبريس من الرباط

وجّه الصحافي محمد أديب السلاوي رسالة إلى الملك محمد السادس يطلب من خلالها تمكينه من منحة شهرية لتغطية مصاريف ما تبقى من حياته، معتذرا عن اللجوء إلى الفضاء الأزرق لتقديم طلبه "بعدما أصابني اليأس من وصول رسائلي إلى جلالتكم بالطرق المعتادة".

وأورد أديب السلاوي، في رسالته، التي توصلت بها هسبريس، "خلال العشر سنوات الماضية، أرسلت رسائلي إلى جلالتكم عن طريق البريد، وعن طريق الكتابة الخاصة لجلالتكم، وعن طريق الديوان الملكي، وعن طريق التشريفات الملكية، وأخيرا عن طريق رئيس الحكومة السابق، وتأكدت في النهاية أن رسائلي لم تصلكم لأسباب أجهلها".

وأضاف :"أنا مواطن مغربي، كاتب، ناقد، باحث، عملت نصف قرن في الصحافة والإعلام، تقلدت مناصب إعلامية مهمة داخل المغرب وخارجه، أصدرت حتى الآن حوالي أربعين كتابا عن الفنون والآداب والثقافة والسياسة بالمغرب، أرسلت منها إلى جلالتكم العديد منها وعن طريق التشريفات الملكية، ولم يصلني عنها أي جواب، ما يؤكد أنها لم تصل هي الأخرى إلى جلالتكم".

وأكد الصحافي المغربي أنه عاش لعشر سنوات "بلا راتب، بلا تقاعد، ومردودية كتبي لا تكفيني لتغطية الجزء اليسير من نفقات حياتي وأنا في عقدي الثامن"، واسترسل: "ها أنا أبعث إلى جلالتكم بطلبي عبر رسالة مفتوحة على القارة الزرقاء، وأتمنى أن تصلكم، لأني على يقين أن جلالتكم لا ترضى بهذه الوضعية لأحد الكتاب الذين يبايعونكم، ويعملون من أجل الوطن والمواطنة بجرأة وحب وقداسة"، وفق تعبير الرسالة.