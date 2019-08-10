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الرئيسية | السلطة الرابعة | الشرطة الجزائرية توقف بنشمسي لعدة ساعات

الشرطة الجزائرية توقف بنشمسي لعدة ساعات

الشرطة الجزائرية توقف بنشمسي لعدة ساعات
هسبريس من الرباط
السبت 10 غشت 2019 - 18:08

أوقفت عناصر الشرطة بالعاصمة الجزائرية وهران، أمس الجمعة، أحمد بنشمسي، مدير التواصل بمنظمة هيومان رايتش ووتش المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم اقتياده إلى مقر الأمن والاستماع إليه لساعات قبل إطلاق سراحه.

وأوردت مصادر مقربة من بنشمسي، الحامل للجنسية الأمريكية، أنه لم يكن في مهمة رسمية، حيث شوهد وهو يتحدث مع متظاهرين مشاركين في "حراك الجزائر".

ولم يقدم بنشمسي، إلى حدود الساعة، أي تفاصيل عن توقيفه والاستنطاق الذي تعرض له من طرف السلطات الجزائرية.

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