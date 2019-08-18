رصيف الصحافة: المغرب يتحول سوقا دولية لبيع بقايا الديناصورات

هسبريس من الرباط

نبدأ جولتنا بخصوص أبرز ما ورد في الصُّحُف الوطنية، بداية هذا الأسبوع، من جريدة "المساء"، التي كتبت أن تقريرا أعدّته صحيفة إسبانية كشف أن المغرب تحوّل إلى "سوق دولية لبيع بقايا الديناصورات"، مضيفة أن المغرب صار قِبلة دولية للباحثين عن بقايا الديناصورات، خاصة من الأوروبيين والأمريكيين، في تجارة "تدرُّ ملايين الدولارات".

وأوضحت "المساء"، استنادا إلى تقرير الصحيفة الإسبانية، أنّ بعض أجزاء الديناصورات المسروقة من المغرب تباع بثمن قد لا يتجاوز 5 دولارات، فيما يجني منها المتخصّصون مبالغ طائلة بعد إعادة بيعِها.

وأشارت الجريدة، نقلا عن التقرير الإسباني دائما، إلى أن حوالي 20 ألف أسرة تعيش من الاستغلال الأحفوري، الذي وصفته بـ"النشاط الغائص في مأزق قانوني".

وفي خبر آخر تطرقت "المساء" إلى المجزرة، التي تعرضت لها طيور القُميري النادرة بمدينة مراكش، والتي وثّقتها صور وفيديوهات تُظهِرُ إبادة زهاء 1490 طائرا من قبل أزيد من ستة أشخاص، مضيفة أن مرتكبي المجزرة جلهم خليجيون يتحدرون من الكويت، وقاموا بتهريب الطرائد المُصطادة، ومغادرة التراب المغربي عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عوض مطار مراكش المنارة، حتى لا يفتضح أمرهم.

كما تحدّثت الجريدة نفسها عن "التهام صفقات العشب مليارات السنتيمات، وتهديدها مدينة الرباط بانقطاع الماء"، مضيفة أن "إفراط" شركة "الرباط تهيئة" في "تفريخ صفقات العشب" أثار "انتقادات عدد من الفعاليات، التي حذّرت من التداعيات الكارثية لذلك على البيئة والساكنة، في ظلّ اللّجوء إلى سقي مساحات شاسعة بشكل يومي بالماء الصّالح للشّرب، مما سيرفع الفاتورة المستحقّة على المدينة إلى أزيد من مليارَي سنتيم".

ودائما مع "المساء"، التي ذكرت، في خبر آخر، أن مقترح قانون لحزب الاستقلال يروم إنهاء "الريع الحزبي" في التعيين في المناصب العليا، عبر اللّجوء إلى المباراة من أجل تثبيت مبدأي الكفاءة والاستحقاق، وقطع الطريق على "الممارسات الزبونية"؛ عبر نصّه على "ضرورة إحداث تغيير جذري في شروط الانتقاء، وتحديد الكفاءات بعيدا عن تبادل المنافع الحزبية". وأضافت الجريدة أن مجلس النواب أحال مقترح القانون هذا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

من جانبها، تحدّثت جريدة "أخبار اليوم" عن انطلاق عملية انتقاء وإدماج فوج المجنَّدين 2019 - 2020، يوم الاثنين، في إطار برنامج الخدمة العسكرية، التي ستستمرّ إلى غاية 31 غشت الجاري، قصدَ انتقاء 15 ألف مستفيد لتلقّي تكوين شامل أساسي مدّته أربعة أشهر، يليه تكوين متخصّص مدّته 6 أشهر، وسيبدأ في فاتح شتنبر المقبل.

كما أوردت "أخبار اليوم" أنه من المرتقب أن يستأنف طلبة الطبّ ورشات تكوينية ذاتية في المقاهي والمكتبات والفضاءات العمومية لتدارك ما فاتهم من الدروس، بعد قرار مقاطعة الامتحانات الاستدراكية، التي حدّدت الوزارة الوصيّة تاريخها في الفترة المتراوحة بين 4 و30 شتنبر القادم، مضيفة أنّ الطلبة على استعداد لاستكمال الحوار مع اللجنة الوزارية.

وإلى جريدة "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن مجلس المنافسة يتهيّأ لوضع آخر اللّمسات على تقرير سيصدره حول شركات توزيع المحروقات، بعد إحالة لجمعية مهنية. وأوضحت الجريدة أن هذا التقرير هو الأوّل من نوعه، منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2016، مشيرة إلى أن التقرير يوجِّه اتّهامات إلى هذه الشركات باعتماد أسعار للبنزين الممتاز و"الكازوال" لا تتلاءم مع تطوُّرِها في الأسواق العالمية.

كما تحدّثت "الأحداث المغربية" عن "هجوم بري وبحري" تعرّضت له مدينة تطوان وسواحلها، بعدما حجّت أفواج كثيرة من الزّوّار من مختلف المدن المغربية إلى شمال المملكة، مباشرة بعد عيد الأضحى، خاصّة مرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو.

وأدّى هذا التدفّق، تضيف الجريدة، إلى "ارتفاع ثمن الإقامة" و"ارتفاع الأثمنة بشكل صاروخي"، بسبب ارتفاع الطلب، إلى درجة أن المبيت، الذي كان يتراوح ثمنه بين 200 و350 درهما قبل العيد، صار يتراوح بين 500 وألف درهم بعد العيد، مما جعل "بعض الأسر تَقْبَلُ على مضض "جشع" السماسرة، واضطرت أخرى إلى تقليص مدة الإقامة، فيما انتقل آخرون إلى شواطئ أخرى أقلّ إقبالا بالضّواحي".