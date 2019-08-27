"هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا"

هسبريس من الرباط

بعثت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مراسلةً إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تشتكي فيها من حلقة من البرنامج الإذاعي الذي يقدمه محمد عمورة.

وورد في الشكاية، التي وجهتها الهيئة اليوم الإثنين إلى الهاكا، أن حلقة السبت 24 غشت من البرنامج سالف الذكر تخللتها "مجموعة من الألفاظ والمصطلحات التي تعتبر أحكام قيمة وتهما مجانية حول مهنة الطب".

وذكر الأطباء، في الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه "التهم المجانية همت القطاعين العام والخاص".

وقالت الشكاية إن حلقة البرنامج عرفت "تكرار مغالطات تدخل في خانة القانون الجنائي من قبيل النصب والاحتيال واستعمال السلطة المعرفية من أجل ترهيب وتخويف المرضى، وحثهم على التشكيك في كل الممارسة الطبية"، إضافة إلى "فساد المهنة".

وطلبت الهيئة من الهاكا "اتخاذ القرار المناسب حماية للرسالة الإعلامية"، معتبرةً أن شكايتها ذات طلب استعجالي "نظراً لنية مقدم البرنامج تقديم حلقة أخرى حول القطاع، تهم طب التجميل بشكل خاص".

وأعلنت الهيئة أنها بموازاة مع شكايتها ستتخذ القرارات المناسبة بهدف "حماية الطب والأطباء"، حسب الوارد في الشكاية.