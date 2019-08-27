هسبريس تتوج بجائزة "أوشاكور" للصحافة بتافراوت‬

هسبريس من الرباط

توجت جريدة هسبريس ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان تيفاوين تفروات بجائزة إدريس أوشاكور للصحافة الإلكترونية، في شخص مراسلها بتزنيت مصطفى البكار، عن ربورتاج تحت عنوان "أومركت"..قصة صخور "ملونة" تستهوي زوار الأطلس الصغير"، مناصفة مع حسن الراشيدي، عن جريدة تافراوت 24، بمقال بعنوان "الصناعة التقليدية بتفراوت ومعاناة الصانع التقليدي".

وعادت جائزة التلفزيون إلى لحسين أمزال، عن القناة الثامنة الأمازيغية، بربوتاج تلفزي حول موضوع "أولمبيات تيفيناغ دورة 2018 من فيستيفال تيفاوين"، في حين تم تتويج خديجة البوزيدي، عن شبكة راديو بلوس أكادير، بجائزة الإذاعة بعمل إذاعي معنون بـ"لقاء خاص حول فيتسيفال تيفاوين 2018".

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كلا من عز الدين الفتحاوي، كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة سوس ماسة، والإعلاميين أمينة بن الشيخ وحسن بن جوى، والحسين الإحسيني، رئيس جمعية فيستيفال تيفاوين.

وتعد جائزة أوشاكور للصحافة تقليدا سنويا يحرص عليه المنظمون في كل دورات مهرجان تيفاوين، تكريما لشخصية الصحافي الراحل ابن منطقة تفراوت إدريس أوشاكور، وكمبادرة تحفيزية للصحافيين من شأنها خلق تنافسية إيجابية بين الإعلاميين من مختلف المشارب، لإنجاز أعمال صحافية حول مناطق تافراوت، في أصناف التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة والإلكترونية.