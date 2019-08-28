رصيف الصحافة: فريق أممي يفتحص مصاريف "المينورسو" بالعيون

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "العلم"، التي كتبت أن الصحراء المغربية تستقبل فريقا أمميا لافتحاص مصاريف بعثة "المينورسو"، مشيرة إلى أن الفريق الذي حل بمدينة العيون يضم خمسة موظفين من شركة هندية متعاقدة مع الأمم المتحدة، متخصصة في مراقبة حسابات النفقات الأممية بالعالم، من ضمنها بعثة "المينورسو" بالصحراء المغربية.

ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن زيارة الفريق لبعثة "المينورسو" ستمتد شهرا كاملا، سيتنقل خلالها بين مختلف مراكز وجود البعثة الأممية بالصحراء، بغية جمع المعطيات وإنجاز تقرير مفصل حولها سيتم رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجاء في اليومية ذاتها كذلك أن قوات الأمن اعتقلت خمسة متظاهرين، من بينهم ثلاثة طلبة، خلال مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام بمنطقة قصر علي ويكو بجماعة بوزمو بدائرة إملشيل، عقب تدخل أمني لفض المسيرة بعد رفض المتظاهرين الرضوخ لبعض المسؤولين المحليين بوقف الاحتجاج.

وأشارت "العلم"، نسبة إلى مصدر محلي، إلى أن المسيرة تم تنظيمها للمطالبة بمجموعة من الحقوق والمطالب الأساسية بالمنطقة، مضيفة أن السكان يشتكون من التهميش على جميع المستويات.

وإلى "أخبار اليوم"، التي كتبت أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقشت موضوع التعديل الحكومي، مشيرة إلى أن سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، كشف أنه تم تقديم أفكار ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق النجاعة أكثر في العمل الحكومي. وتضيف الجريدة، استنادا إلى قيادي في الحزب، أن موضوع تقليص عدد الوزراء كان نقطة حظيت بشبه إجماع الأعضاء، لكن لم تقدم مقترحات واضحة، لأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو الذي سيكون عليه تقديم مقترحات لمناقشتها مع أغلبيته.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إبراهيم الشعبي، قال إن وزارة الاتصال ما زالت تحتفظ بالمديرية الجهوية للاتصال بجهة الرباط سلا القنيطرة، منذ إحداثها بمقرها المركزي، موضحا أن المديرية الجهوية لا تسمح للعاملين بها بتنفيذ اختصاصاتهم الجهوية خارج مقر الوزارة، إلا بإذن مكتوب أو بترخيص من الكتابة العامة للوزارة، وكل تصرف للعاملين في هذه المديرية خارج الضبط والمراقبة يعرض صاحبه لخصم مالي كبير يتجاوز 5000 درهم في ثلاثة أشهر.

وأوردت "أخبار اليوم" أيضا أن رفع شعارات مؤيدة لحراك الريف في كرنفال نظمته إحدى الجمعيات المؤطرة لمخيم الأطفال بأجدير أنهت المخيم قبل الأوان، مضيفة أنه تم الاستماع إلى عنصرين من فريق التأطير حول الواقعة التي حضر أطوارها باشا المنطقة، قبل أن يتخذ قرار إغلاق المخيم وإعادة الأطفال إلى بيوتهم بالحسيمة وضواحيها.

ونبقى مع اليومية ذاتها، التي ذكرت أن شركة قاضت وزارة الشباب والرياضة بسبب عدم شفافية صفقة الألعاب الإفريقية، وهي صفقة تناهز قيمتها 20 مليون درهم. فيما نفى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن جميع الإجراءات القانونية تم احترامها.

من جهتها، نشرت "المساء" أن صحيفة إسبانية ذكرت أن الرئيس الأمريكي ترامب يتجه نحو تغيير قواعد التجارة في العالم، وأن الأمر لن يطال الصين وحدها، وأن إسبانيا تخشى أن تطال حرب ترامب التجارية اتفاق الصيد البحري مع المغرب، خاصة الشركات الكاتالونية، التي تتوجه إلى المغرب بسبب العمالة الرخيصة ونقص التعريفات.

وتحدثت الجريدة أيضا عن معطيات خطيرة حول نصب "الهولوكوست"، ومطالب بالتحقيق في مصادر تمويله، حيث تم اكتشاف سرقة صاحب مشروع النصب التذكاري للتيار الكهربائي العمومي لتشغيل مشروعه، كما عمد المشرفون على المشروع إلى إلباس العمال ملابس ذات حمولة "ماسونية" قبل أن يتم التقاط صور لهم وهم يقومون بإشارات ماسونية معروفة، وقد تم استغلال هذه الصور لتوجيه رسائل إلى إنصار "الماسونية"، كما تم استغلال صور العمال من خلال البت اليومي المباشر لجمع التبرعات للمشروع المثير للجدل.

أما "الأحداث المغربية" فأوردت أن عناصر مفوضية الشرطة بمديونة بمدينة الدار البيضاء أوقفت أربعة أشخاص، ثلاثة منهم قاصرون تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، بعدما تم ضبطهم متلبسين بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن جرائم وهمية تتمثل في السرقة تحت التهديد بالأسلحة بيضاء، مستعملين في ذلك كاميرا هاتف محمول وسلاحين أبيضين.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية مكناس حدد تاريخ 10 شتنبر المقبل لاستئناف التحقيق التفصيلي مع المتهمين بقتل الطفل رضا، وتم تأجيل استكمال التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثلاثة بعد إجراء مواجهة بينهم لفسح المجال للمطالبين بالحق المدني، هما والدا الضحية، لتقديم طلباتهما المدنية.