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الرئيسية | السلطة الرابعة | "نقابة الصحافة" تتضامن مع عمورة وتنتقد الدكالي

"نقابة الصحافة" تتضامن مع عمورة وتنتقد الدكالي

"نقابة الصحافة" تتضامن مع عمورة وتنتقد الدكالي
هسبريس من الرباط
الخميس 29 غشت 2019 - 21:10

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها مع الإعلامي محمد عمورة، وكل العاملات والعاملين بالإذاعة الوطنية، وذلك إثر ردود الفعل التي أعقبت بث حلقة جديدة من حلقات برنامج "احض راسك"، الذي يعده هذا الأخير، "والذي تطرق وفق الضوابط المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة لواقع مهنة الطب ولبعض مظاهر الاختلالات فيها، خصوصا من طرف التنظيم المؤطر للأطباء ومن لدن وزير الصحة".

وطالبت النقابة، في بلاغ لها، وزيرَ الصحة بسحب مراسلته إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وانسحابه من هذه القضية، مؤكدة أن مهنة الطب كباقي المهن في المجتمع "يوجد فيها الغث والسمين، وأن شرفاء هذه المهنة هم الذين لازالوا يمثلون الضمانة الرئيسية وأمل المغاربة في تطهيرها وتطويرها وحمايتها".

كما أوضح بلاغ النقابة أنها استعرضت مضامين الحلقة الإذاعية موضوع الخلاف، "وتأكدت أن الزميل عمورة أكد غير ما مرة على عدم التعميم، وأكد وجود مهنيين حقيقيين يحترمون قسم مهنة الطب النبيلة، وأن الحلقة برمتها تطرقت إلى قضية مثارة داخل المجتمع، وتحظى باهتمام من طرف وسط الرأي العام".

النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبّرت أيضا عن شديد استغرابها من ردود الفعل هذه، "التي تمثل مسا خطيرا بحرية الصحافة والنشر، وبل وتعدى الأمر إلى ضرب أحقية المواطن في إعلام يقدم خدمة عمومية وفق الضوابط الحقوقية والأخلاقية والمهنية التي تنظم هذا المجال"، لافتة الانتباه إلى أنه لم يسبق في تاريخ المغرب الحديث أن طالب وزير بصفة رسمية بمنع بث عمل إعلامي، وزادت أن الواقعة "تؤشر على خطر جديد يهدد مهنة الصحافة بأن يبادر كل تنظيم مهني أو قطاعي إلى رسم حدود طريقة تتبع أخبار الهيئات والمؤسسات وإنجاز التحقيقات".

البلاغ ذاته أكد أن النقابة "ما فتئت تؤكد على واجب حماية حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع برمته في أي عمل إعلامي، من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة بالنسبة لجميع الصحافيين؛ ولكنها في الوقت نفسه ترفض أي شكل من أشكال التدخل للحد من حرية الصحافة والنشر، كما ترفض بشكل قطعي أن تتحول مهنة الصحافة إلى أداة إشهار غير مباشر لتبيض عمل بعض الهيئات والمؤسسات وحتى الأفراد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع نيت الخميس 29 غشت 2019 - 21:21
كان على الوزير ان ياخد بيد الصحافة لتظهر المجهودات التي تقوم بها وزارته وتقبل الانتقادات الموجهة الى وزارته واصلاح ما يمكن اصلاحه ام التخفي وراء الجدران واستمرار الان٥لاتات فلا يخدم لا مصلحة الوطن ولا المواطنين
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2 - إبن عين الخيل الخميس 29 غشت 2019 - 21:25
كلنا محمد عمووووووورة، أحظي راسك من أعداء النجاح.
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13
3 - العلمي مكناس الخميس 29 غشت 2019 - 21:29
اظن ان كل ما تطرق اليه محمدعمورة صحيح لذا لماذا كل هذه الحملة العمياء.؟
فانا شخصيا عانيت مع عدة اطباء وفي مصحات مستشفيات كثيرة فهناك الرشوة والمحسولية والزبونية لدرجة تتمنى الا تمرض.
فاطباؤنا ومع كامل الاسف 90 بالمئة ليس لهم لا ضمير ولا حس انساني ويعملون بمنطق تدخل عندي نخرج عندك.
فانا طاب مني طبيب بمصحة ان امنحه مبلغ 4000 درهم اضافية فبل العملية مع العلم اني اديت للمصحة مبلغ 18000 درهم كتكا ليف.
وعليه فدعوتي لكل مواطن في المغرب ان يبقى بصحة وعافية جيدة .
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4 - اسماعيل ح الخميس 29 غشت 2019 - 21:29
محمد عمورة من أبدع الصحافيين المغاربة. صحافي مقتدر ومحترم. في الوقت الذي يدافع فيه وزير الصحة الفاشل في تسيير قطاع الصحة عن زمرة من لا ضمير لهم و الكل يدرك جيدا أن مستوى أغلب الأطباء المغاربة مهزوز جدا بالنظر للتكوين العلمي الضعيف و ما إلى ذلك...
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5 - جابر الخميس 29 غشت 2019 - 21:30
كل التقدير والاحترام للصحفي المحترم الأخ عمورة...وزير ينتمي لحزب كان منوط لهم وزارة الصحافة والإعلام والناطق الرسمي للحكومة؟!؟!؟!؟!
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6 - حاميدو الخميس 29 غشت 2019 - 21:31
ماشي غير نقابة الصحفيين للي كاتضامن مع الإعلامي عمورة...لمغاربة كاملين كايتضامنو معاه لأنه ما قال غير الحقيقة وراحنا مغاربة وكنعرفو واقعنا مزيان....عمورة إعلامي مقتدر والبرنامج ديالو برنامج محترم وهو أيضا رجل محترم.
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7 - متتبع الخميس 29 غشت 2019 - 21:32
مهنة الطب كباقي المهن وفيها بالاخص الابتزاز ولي دراع المواطن والرغبة الشديدة والملحة في الماديات والزيادة في الأثمان أما الخدمات فهي دون المتوسط بالنسبة للخواص، وتحت الصفر بالنسبة لمستشفيات الدولة، هذا جزء بسيط من الواقع وما خفي اعظم ،اما البرنامج الذي اتار غضبهم لأنه عرى على المستور فهم يحسبون أنفسهم فوق القانون ولايجوز لاي كان الكلام معهم أو مناقشت الواقع الدي أوصلوا إليه هذه المهنة الشريفة التي أصبحت مع الاسف سوق حرة .
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8 - مواطن الخميس 29 غشت 2019 - 21:34
اولا نشكر سي عمور وكل الصحفيين الشرفاء على ما يقدمونه لنا ونطلب من الدكالي ان يثبت لنا عكس ما اديع في برنامج الأخ عمور . مثلا النوار الذي اصبح بعض الأطباء الجراحين
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9 - ضمير الخميس 29 غشت 2019 - 21:39
إذا كان الأطباء ملائكة و الممرضين ملائكة و القضاة و المحامين و الشرطيين و المعلمين و كل الفئات كذلك فأكيد أن الأوربيين و الأمريكيين غادي يحركو عندنا .. لا أحد معصوم ولا أحد فوق النقد.
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10 - المرابط الخميس 29 غشت 2019 - 21:39
لنر الآن ما أنت بفاعل يا وزير الصحة... الخطأ الذي وقعت فيه خطأ مهني وسياسي ينم عن قصر نظر وسوء تقدير... أنصحك بالاعتراف والاعتذار... وهذا لربما سيشفع لك في أعين البعض...خصوصا أن التعديل المرتقب سيأتي على رؤوس أينعت وحان قطافها...
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11 - مغربي كالاخرين الخميس 29 غشت 2019 - 21:42
ان السيد عمورة عرف بجديته و حرفيته في القضايا التي يطرحها، فهو لم يستهدف الأطباء الذين يقومون بمهامهم بإخلاص و تفان، بل يستهدف الذين لا هم لهم سوى < حلب> المرضى. لمادا تنتقذ الاعمال السلبية لكافة فئات المجتمع. أليس الأطباء فئة من المجتمع، هل أصبح فئة منزهة عن الخطأ. شيء من الحياء و الخجل.
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