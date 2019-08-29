رصيف الصحافة: ضباط بالجيش يتدربون على أحدث تقنيات الأسلحة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي ذكرت، نسبة إلى مصدر مطلع، أن ضباطا بالجيش يتدربون على أحدث تقنيات الأسلحة، وأن مسؤولين تلقوا تقنيات البحث والتطوير، ورفع مستوى التدريب العسكري، إضافة إلى تطوير القدرات التشغيلية للقوات المسلحة.

ووفق الخبر ذاته، فإن التكوين شمل ضباطا يمثلون عددا من المكاتب ومفتشي الأركان، ومسؤولين عن مراكز العمليات، إضافة إلى ضباط بالمدارس ومراكز التدريب، وكذلك ممثلي وحدات الأسلحة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

كما أشارت "المساء" إلى أن فوجا من عشرات الضباط تابع دورة تكوينية حول التدخل في حالات الهجمات الإرهابية، فيما تابع فوج آخر من خمسة وعشرين ضابطا دورة تكوينية حول القيادة العملية لوحدة المحافظة على النظام أثناء المظاهرات، تم تأطيرها من طرف خبراء من جهاز الأمن الفرنسي، في إطار الشراكة مع أجهزة الأمن الدولية.

وجاء في العدد نفسه من جريدة "المساء" أن المغرب زبون لمعدات مكافحة الشغب الصينية، حيث كشفت شركة صينية متخصصة في الصناعة الحربية وبيع معدات مكافحة الشغب أن المغرب يعد من زبنائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأثارت "المساء" أيضا محاكمة ستة سلاليين ينتمون إلى منطقة أولاد سلامة بإقليم القنيطرة في حالة سراح، باستثناء اثنين منهم قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تخريب ملك الغير، بعد تنفيذ المتهمين اعتصاما إنذاريا احتجاجا على ما أسموه التفويت المشبوه لأراضيهم.

وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تضيف الجريدة، أن المحاكمة جاءت بعد شكاية كيدية الغرض منها إخراس كل الأصوات السلالية، التي ترفض الفساد والرشوة وتفويت وكراء الأراضي السلالية خارج القوانين والمساطر المعمول بها في هذا المجال، تقدمت بها جهة وصفتها الرابطة بالنافذة.

وعلاقة بـ"فاجعة" ملعب تزيرت بإقليم تارودانت، أوردت "المساء" أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أكد ما وصفه بفشل النظام، الذي أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية سنة 2018 حول اليقظة الرصدية، والذي كان من أهدافه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى.

وحسب الخبر ذاته، فقد طالب المكتب بفتح تحقيق مع مسؤولي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، التي رخصت لملعب لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للسلامة والوقاية، وكذا التحقيق حول صفقة إنشاء 55 من ملاعب القرب بإقليم تارودانت، تقدر قيمتها بـ 44 مليون درهم.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" أن يهود المغرب مع هدم نصب "الهولوكوست" بمراكش، مشيرة إلى أن ممثل الطائفة اليهودية بالمدينة الحمراء أعلن تأييده لقرار السلطات القاضي بهدم مشروع نصب تذكاري لـ"الهولوكوست" بالقرب من مراكش، معتبرا أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء لم تستشر ممثلي الطائفة اليهودية، ولم تحترم الإجراءات القانونية.

ونقرأ بالصحيفة ذاتها أن المغرب يحاكم إسرائيليا لتزويره الجنسية المغربية، مضيفة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إطلاق التحقيق التفصيلي مع كولان أفيتان لارتباطه بشبكة تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، حيث تبين أنه يتوفر على جوازات سفر وبطاقة هوية مغربية حصل عليها من خلال نشاط الشبكة المخالف للقانون، رغم أنه مبحوث عنه من لدن الشرطة الدولية (الأنتربول) لارتكابه جرائم قتل وتفجير نجمت عنها إصابة 42 شخصا بتل أبيب في إطار تصفية حسابات بين عصابات "المافيا".

ونشرت "أخبار اليوم" كذلك أن مطاردة أمنية لسائق ارتكب مخالفة مرورية انتهت بمصرع سائق دراجة نارية بمراكش، مضيفة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة فتحت بحثا قضائيا تمهيديا لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية التي وقعت فيها حادثة السير المميتة، فيما تم الاحتفاظ بموظف الأمن، الذي طارد سائق الدراجة النارية، تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف الشرطة.

وإلى "الأحداث المغربية"، التي ذكرت أن "الأنتربول" أدرجت اسم المهاجر المغربي بهولندا، رضوان التاغي، المتهم الرئيس بتدبير جريمة إطلاق النار في مقهى "لاكريم" بمراكش، التي راح ضحيتها شاب في نونبر 2017، ضمن لائحة الإشعار الأحمر، باعتباره من أكثر المطلوب القبض عليهم في العالم، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريا عنه رفقة المتهم الثاني سعيد رزوقي.

ونشرت الجريدة عينها أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس حددت تاريخ 10 شتنبر المقبل للشروع في محاكمة فقيه يتعاطى الرقية الشرعية، مضيفة أنه متابع في حالة اعتقال منذ بداية شهر غشت الجاري، بتهمتي النصب والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم التبصر وعدم الانتباه، وأن الهيئة القضائية قررت رفض منحه السراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فتطرقت إلى سحب دقيق سام من الأسواق الفرنسية، يعرض للبيع بالمغرب، ويتعلق الأمر بدقيق لا يتوفر على الغلوتين ومصنف ضمن خانة "البيو". وأضافت أن المنتوج يتضمن مادة سامة يؤدي تناولها إلى حدوث مجموعة من المضاعفات الصحية، المتمثلة في اجتفاف الفم، والاضطرابات البصرية، وعدم انتظام دقات القلب، والارتباك والهلوسة، وغيرها من التبعات المتعددة التي قد يتسبب فيها تناول هذا النوع من القمح، الذي يحمل العلامة التجارية "حياتي بدون غلوتن".

ووفق الخبر ذاته، فإن الأسواق المغربية تتوفر على القمح سالف الذكر، وهو يعرض بعدد من المواقع المختصة، التي حددت له سعرا يقدر بحوالي 60 درهما، في غياب أي توجيه رسمي من المصالح المختصة المغربية.