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الرئيسية | السلطة الرابعة | مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال"

مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال"

مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال"
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 14:00

فشلت المساعي التي قام بها وزير الصحة، أنس الدكالي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بهدف وقف بث حلقة مباشرة من برنامج "احضي راسك" على الإذاعة الوطنية اليوم السبت.

وخاطب الصحافي الإذاعي محمد عمورة، صاحب البرنامج، في بداية حلقته، المستمعين إليه عبر الأثير بجملته الشهيرة "احضي راسك من النصب والاحتيال"، حيث خصص حلقة اليوم للحديث عن الضمير، وتطرق أيضاً لطب التجميل.

وأكد عمورة، في بداية برنامجه المباشر، والذي يتلقى اتصالات هاتفية من المواطنين، أن الحلقة السابقة التي كان موضوعها الخيانة الطبية، وخلقت جدلاً كبيراً، "لم تُعمم أحكامها، بل تحدثت عن عديمي الضمير من الأطباء"، وقال إنه يرفع القبعة لأصحاب القيم الذين يعتبرون الطب رسالة وليس مهنة فقط.

حلقة اليوم تطرقت لعمليات التجميل التي أصبحت تعرف انتشاراً في المغرب، خصوصاً عمليات شفط الدهون والعمليات التي تخص الأثداء والشفتين وزراعة الشعر. وأوصى عمورة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر قبل اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وكانت حلقة السبت الماضي أثارت صراعاً بين الصحافي عمورة من جهة وهيئة الأطباء ووزير الصحة من جهة أخرى، الذي اعتبرها متضمنة لـ"تهم مجانية تسيء إلى الأطباء وإلى مهنة الطب، سواء في القطاع العام أو الخاص"؛ وبادر إلى مراسلة "الهاكا" للتدخل لوقف بث حلقة اليوم.

ولاقى عمورة تضامناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نال تضامناً من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب عبر بيانات استنكرت تدخل وزير الصحة في أداء الإعلام بطلبه وقف برنامج إذاعي.

وعاب الكثيرون على وزير الصحة التدخل في هذا الموضوع ولجوءه إلى مراسلة "الهاكا" بصفته الوزارية؛ وقد رد عليه عمورة في رسالة خاصة مخاطباً إياه: "أنت أول وزير مغربي تقدم بشكاية ضد صحافي مغربي قام بواجبه المهني في فضح الفساد وفي إطار ما يمنحه له الدستور المغربي من حق في حرية التعبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - متابع مغربي السبت 31 غشت 2019 - 14:09
تحية "للهاكا" و تحية للاذاعة الوطنية و قبلهم تحية كبيرة للصحفي عمورة .و الخزي و العار لنقابة الاطباء و للوزير المتزلف
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170
2 - خليل السبت 31 غشت 2019 - 14:18
الحمد لله مازال وطننا حبيبنا بخير.مزيدا من التألق للصحافة الشريفة الصامدة.بالنسبة لاطباءنا الشرفاء فأنتم بعيدون كل البعد عن هذا الجدل جزاكم الله خيرا .اما بالنسبة للآخرين اصحاب الديبلومات التجار الله ياخد فيكم الحق ونحن لكم بالمرصاد.
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40
3 - مواطن السبت 31 غشت 2019 - 14:21
تحية إجلال و تقدير لكل من يسعى لفضح الفساد و المفسدين لأن المغاربة ضاقوا درعا منهم. أما الصحافي عمورة فهو من خيرة الصحافيين الذين يمتازون بنزاهتهم و السهر على عدم وقوع المواطنين ضحايا للنصب.
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35
4 - بااااززززز السبت 31 غشت 2019 - 14:26
برنامج إذاعي زرع الرعب والخوف في نفوسهم وكيف تيقول المثل المغربي ( مول الفز تيقفز) ودليل قاطع على ان هناك لوبي خطييير في قطاع الصحة .الشعب يطالب بفتح تحقيق قضائي في حق الوزير وهؤلاء الاطباء اللذين يتاجرون في صحة المواطن المغربي.وأدعو المواطنين المغاربة لجمع توقيعات تطالب بذلك
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26
5 - القصراوي السبت 31 غشت 2019 - 14:26
عوض أن يقف الوزير في صف المواطنين ضحايا الإحتيال يقف الدكالي مع المحتالين ضد المواطنين الذين انتخبوه. من المؤسف أن نري كل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بدل أن تلعب دورها كمحرك أساسي للإصلاح و الدفاع عن النزاهة و خدمة المواطنين أصبحت مضلة لحماية المحتالين و الفاسدين و الغشاشين.
و في الأخير تحية خالصة للصحفي الذي فضح الفساد و الإحتيال.
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19
6 - عبدالإله السبت 31 غشت 2019 - 14:28
عمورة صحفي متميز.بالرغم من أنني لم أشاهد الحلقة إلا أنني أتفق معه.هناك أطباء نزهاء وإنسانيون لكنهم قلة.الغالبية إنتهازيون ولديهم مصالحهم مادية ضيقة وهم لايختلفون عن الوزراء والمسؤولين وأصحاب المهن الحرة(محامين موثقين تجار) في هذا البلد.
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20
7 - حمودة السبت 31 غشت 2019 - 14:28
على وزير الصحة أن يقوم بعمله بدل الانصياع وراء اللوبيات, موقف ينم عن ضعف الشخصية و عدم الكفاءة . أما سي عمورة فيقوم بواجبه على أكمل وجه, ألف تحية له و وأمثاله.
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15
8 - كاينة السبت 31 غشت 2019 - 14:28
كلنا ضد وزارة قلة الصحة ونعلن تضامننا مع اي شخص يفضح هده الوزارة واطبائها وفسادها سواءا اكان من يفضحها صحفيا او مواطنا
الوزارة عندها مهمة واحدة فقط هي ضمان العلاج لجميع المواطنين اما فين ما يفضح شي واحد المستوى المزري للوزارة ينوضو شديرو بلاغ وحملة اعلامية فهدا غير مقبول
التصنيف الدي وضع المغرب في الرتبة الاخيرة في قطاع الصحة غير عادل المغرب خارج التصنيف بسنوات ضوئية حتى دول بها حروب او دو افريقية فقيرة تتفوق على ما يصفه الاعلام الرسمي بالبلد الرائد عالميا في جميع المجالات
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12
9 - الزمامرة السبت 31 غشت 2019 - 14:29
لا لتكميم الافواه في سبيل فضح الفساد والمفسدين في هدا البلد وتحية جليلة لي الصحفي القح محمد عمورة
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14
10 - باحجوب السبت 31 غشت 2019 - 14:30
PPS dégage موعدنا في الانتخابات القادمة. المقاطعة لحزب بن عبدالله...حزب الكتاب.
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12
11 - حشمو إلى عندكم علاش السبت 31 غشت 2019 - 14:31
لازالت الدنيا بخير لكون الحكمة انتصرت ضد ارادة وزير الصحة الفاشل (لو كنت مكانك لقدمت استقالتي لان حالة الصحة في البلاد زبالة والمستشفيات كارثة و الممارسات مشينة). و انتصرت الحكمة ضد عدد مهم من الأطباء الشلاهبية الذين يتاجرون في صحة المواطنين. ونشد على أيدي الهاكا التي برهنت عن مهنية عالية.
لقد صقط القناع عن وزير الصحة ومجموعة من الأطباء البانضية.
انشروا الله يرحم الوالدين و لو كان الثمن نكبرو القضية وتولي مسألة وطنية و نشوهو صورة البانضية أمام العالم.
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12
12 - عبد الله السبت 31 غشت 2019 - 14:31
كل الاحترام لهادا الصحفي المتخلق الدي يؤدي رسالته النبيلة.
جميع برامجه نبيلة هادفة توعوية ومعقولة ( حضي راسك# منك واليك# مسابقات مفتوحة # الحياة سينما# مشاهد من الطريق .......)
مسار حافل بالعطاء كان وما يزال.
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13
13 - حاميدو السبت 31 غشت 2019 - 14:31
الإعلامي عمورة كفاءة إعلامية و أمثاله كثير في العديد من المجالات ومثل هؤلاء هم من يطالب بهم الملك ويطالب بهم الشعب لوضعهم في مناصب المسؤولية وليس كل من هب ودب.....
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13
14 - محمد بنحده السبت 31 غشت 2019 - 14:34
لعل النظافة والبستنة والحله الجميلة من مسببات الشفاء من الامراض وهو ما نريده لمستشفياتنا والتجربه نجحت في الموسسات التعليميه ولما لا في الصحة وبعدها الاطقم الطبيه الكافية والادويه التي لا تباع ولا تشترى وحسن لاستقبال والاجهزه الحديثة والنظام بتوفيره جهاز تنظيم الزوار المرقم كما في البريد مثلا لكل رقم يعرف به دوره وتصفيه الراميد ممن لديهم الامكانيات للعلاج ونافس الفقراء فيه والتفكير في حصه من tva خاصه بالرميد ليسهل عليه القيام لمهمته او مصدر اخر
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4
15 - Marocaine السبت 31 غشت 2019 - 14:36
طب التجميل تعتبره علاج المرض إذا كان هناك تشوه خلقي او ناتج عن حادثة ،اما إذا أراد الشخص تقويم الوجه اوالانف او الصدر او الشفت فهذا ليس مرض وإنما تجميل والشخص الذي يريد أن تجرى له هاته العمليات لا يسمى مريضا.
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0
16 - moh السبت 31 غشت 2019 - 14:38
Un autre échec parmi d autres pour notre Ministre. Mes salutations à notre journaliste, aux bonnes intentions et bon courage à nos médecins concentieux et responsable ms et qui pour eux leur seul soucis est la santé de leurs patients.
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