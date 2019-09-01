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الرئيسية | السلطة الرابعة | "حاتم" تدين تدخل وزير الصحة في "احض راسك"

"حاتم" تدين تدخل وزير الصحة في "احض راسك"

"حاتم" تدين تدخل وزير الصحة في "احض راسك"
هسبريس من الرباط
الأحد 01 شتنبر 2019 - 10:40

اعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) أن تدخل وزير الصحة العمومية في موضوع برنامج "احض راسك" وتوجهه إلى "الهاكا" طالبا منع بث الحلقة القادمة التي أعلن البرنامج أنها ستخصص للخيانة الطبية في مجال التجميل، "يوضح خلط الوزير بين مسؤولياته السياسية والرغبة في قمع حرية التعبير، كما يؤكد-مرة أخرى-سوء إدراك مسؤولين مغاربة على أعلى مستوى لأدوار الإعلام وحنينهم لممارسة القمع والمنع والتكتم وحجب المعلومات".

وأضاف بلاغ صادر عن المنظمة أن هذه الواقعة "تؤكد أن الخطاب الرسمي حول تطوير المنظومة الصحية لا علاقة له بالإصلاح الفعلي المرتبط بعدة مستويات، ومنها الحد من انحرافات بعض العاملين في القطاع الذين حولوا المهن الصحية النبيلة ليس فقط لتجارة مربحة، وإنما أيضا لمجال للتحايل والنصب على المواطنات والمواطنين وحتى على مؤسسات شريكة".

إن استشراء الانحراف والرشوة والنهب في مختلف القطاعات، وفق البلاغ ذاته، "يقتضي دون تأخر تضافر جهود كل الشرفاء مع المواطنين في كل القطاعات لمواجهة الاستبداد والفساد والظلم والحكرة أينما كان وأيا كان الممارس، ودعم الإعلام والتواصل ليقوم بأدواره في هذا الاتجاه بالفضح والكشف عن الحقائق وترسيخ ثقافة المواطنة والعمل الجماعي لإنقاذ البلاد وتطويرها".

كما لفت البلاغ الانتباه إلى أنه لا يمكن اعتبار النقد الموجه للمنحرفين داخل قطاع الصحة "تغطية عن التضحيات الجسيمة التي يبذلها نساء ورجال القطاع، وفي مقدمتهم الأطباء، من أجل خدمة صحية عمومية ناجعة، وضمنهم العشرات من المتطوعين عبر وسائل الإعلام الذين يشتغلون بتعاون مع الصحافيين في سبيل الوقاية ومقاومة الشعوذة والانحرافات التي تشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين، وتعتبر معركة الطلبة الأطباء دفاعا عن حقوقهم المشروعة نموذجا في هذا الإطار".

ووفق المصدر ذاته، فإن السعي لمنع الكشف عن اختلالات المنظومة الصحية ونقل حقائق القطاع عبر وسائل الإعلام والتواصل "لا يعتبر ضربا لحرية الإعلام والتواصل الرقمي فقط، وإنما هو تواطؤ مفضوح مع لوبيات الفساد وإصرار على تكريس الأوضاع المهترئة للصحة العمومية، وتكذيب لكل الخطابات الجميلة من أجل إنقاذها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 10:52
لو كان هذا الوزير فعلا يستحق ان يكون وزيرا لحارب الفساد الطبي لكن للأسف ابان على نفسه أنه لا يفهم شيئا وأنه مجرد لعبة في أيدي اللوبي الكبير.المشكل الكبير هو اصحاب القرار يتفرجون
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20
2 - بدر الوزاني الأحد 01 شتنبر 2019 - 10:53
تحية تقدير وعرفان للقيدوم عمورة، فالرجل قال كلمة حق في عصابة مصاصي الدماء بالمغرب، وبالطبع استثنى فئة من الأطباء الشرفاء النزهاء الذين يعملون بضمير، لكن ما بال وزير الصحة يرمي بنفسه في هذه التفاهات وبهذه الطريقة المشينة
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24
3 - بنكبور الأحد 01 شتنبر 2019 - 10:53
شيء طبيعي و متوقع بأن يحارب الفساد الصلاح و المصلحين....
شيء طبيعي و متوقع بأن يحاربوا برنامج راااااائع للصحفي الكبييييير عمووورة؛
شيء طبيعي و متوقع أن يحاربه المفسدون و أن يبحثوا له عن زلة
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16
4 - Hassan Sima الأحد 01 شتنبر 2019 - 10:56
گل القطاعات فيهـا غش ونصب وإحتيال وأخطاء مهـنية گارثية والإعلام وجب إحترامه وتقديره لما يوصل من حقاءق للمجتمع لگن لازال يمارس عليه قمع أنا تعرضت لخيانة الأمانة والنصب والإحتيال من طرف محامي بهـيءة مراگش وگنت أود بمشارگة الوقائع مع أحد المواقع المعروفة إلا أن الصحافي تهـرب وقال لي إدارة الجريدة رفضت والآن رفعت دعوى قضاءية ضد هـدا الأخير وعندي الله عز وجل
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15
5 - مغربي مهاجر الأحد 01 شتنبر 2019 - 11:09
جزاك الله السي عمورة، أصبحت صوت الشعب. لا تنسى التحدث عن جميع المحتالين الآخرين المحامين، الموتقين، المهندسين المعماريين و المقاولين و أنت أدرى بهم.
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18
6 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 11:11
نحن الشباب المغاربة نتظامن بل نقف في الصف الأول للدفاع عن كل مغربي غيور عن هذا البلد مثل محمد عمورة مقدم برنامج أحض راسك. إن اللوبي الفاسد والمتواجد في كل القطاعات يحارب كل شريف أراد لهدا البلد الاصلاح والتقدم
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18
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