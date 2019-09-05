24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بووانو ينتقد تأخر الحكومة في تطبيق تسقيف أسعار المحروقات
- عودة البولفار
- الفتح يتلقَّى نبأ سارا قبل انطِلاق الدوري الاحترافي
- مشاكل عين السبيت
- الراقي يغري الرجاء بالتنازل عن ديونه للعودة للفريق
إقلاع الاقتصاد المغربي ينتظر تعزيز الثقة وبناء نموذج تنموي ناجع (5.00)
- عصيد يرد على حمودي: الحديث عن "سيادة العربية" غير علمي - (122)
- "الإجهاض وزواج الفاتحة" .. "توابل ساخنة" تلهب قضية هاجر الريسوني - (91)
- الزفزافي يدعو إلى مسيرة كبرى بباريس وينفي تهمة "إسقاط النظام" - (88)
- رصيف الصحافة: الحبس النافذ والغرامة لمتهم سرق "صندلا بلاستيكيا" - (83)
- "بؤر سوداء" تستنفر الأمن لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخلفي يُقارب ملفّ الريسوني ويثير تقنين الإجهاض
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القانون ينظم قضايا السب والقذف والتشهير، تعليقا على التعاطي الإعلامي مع قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسيوني.
وردا على مجموعة من الأسئلة خلال انعقاد الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس، أوضح الوزير الخلفي أن "الحكومة سبق أن التزمت في الولاية السابقة بوضع إطار قانوني لقضايا السب والقذف والتشهير".
وأضاف الخلفي قائلاً: "الحكومة عملت على إصدار هذا القانون في إطار مدونة الصحافة والنشر، كما عملت على تعزيزه في إطار مقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإسراع في إخراج المجلس الوطني للصحافة".
وبخصوص عودة موضوع الإجهاض إلى الواجهة بعد اعتقال هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع"، وعن إمكانية طرح الحكومة لمقترح قانون جديد يضمن حقوق النساء في الإجهاض، أكد الخلفي أن الحكومة السابقة أعدت مشروعا في إطار التعديلات على مشروع القانون الجنائي ووضع قواعد ضابطة لهذا الموضوع.
وأشار الخلفي إلى أن "مشروع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض يوجد بيد مجلس النواب، وفي دورة أكتوبر المقبل ستنخرط لجنة العدل والتشريع في مناقشة التعديلات المرتبطة بما اقترحته الحكومة من تقنين، بعد نقاش وطني ساهمت فيه العديد من الجهات".