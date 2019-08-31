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كُتّاب وآراء
وكيل الملك: الخبرة الطبية والجينية تؤكد إجراء الريسوني عملية إجهاض
قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، إن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
وأضاف وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".
وأوضحت النيابة العامة، أن "إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية؛ وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية".
وأردف وكيل الملك، أن "الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم. وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019".
وأكمل المصدر ذاته: "المعنية بالأمر صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع صبيحة يوم 31 غشت"، مشيرا إلى أن "الريسوني سبق لها أن خضعت لإجهاض بمحض إرادتها في وقت سابق، مقرة بوجود هرمون وعلامات حمل أثناء فحص عنق الرحم".
وزاد وكيل الملك: "جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. كما أن تقرير مختبر الشرطة العلمية استخرج نمطا وراثيا مؤنثا مطابقا للنمط الخاص بالمعنية من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي والإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
و الله يخلّص الجميع.
١/مراقبة بمحض الصدفة جاءتني غريبة
٢/إختطاف امام باب العمارة يعني في الشارع يكرس مقولة إنها دولة عصابة
٣/ الانتقاءية في تلفيق الاتهامات هناك ممتلات و فنانات لهم اولاد لانعرف اباءهم لمادا هاجر بالضبط
لماذا لا نكون مثل الدول الأوربية الكافرة الحق واضح و الباطل واضح :الإجهاض، العلاقات الرضائية ، مصاحبة امرأة في الفنادق بدون طلب عقد الزواج ...كل شيء بقوانينه و في هذه الحالة من يخالف القانون لا أحد سوف يتعاطف معه !
quelle honte
que dieu nos pardonne
اذا كانت العيادة الطبية محل شبهة فالصحفية الريسوني زارتها في يوم نحس
هل لا يوجد حبوب منع الحمل في دولة بحجم المغرب
يجب اطلاق ورفع اليد على الادوية التي تمنع الحمل
مثل هذه التصرفات المخزنية التي تتجسس على اطباء الاجهاض لا ياتي بنتيجة
الجنس فطرة كفطرة الاكل والشرب لا يمكن ان يستغني عنها الانسان
لكي لا نرى في المزابل ودورات المياه اجنة تخلصت النساء بهم بشتى الطرق
لا بد من ايجاد حلول حقيقية
ذ ويهم من حيث لا يحتسبون. ولكم عبر فيما مر و يمر عليكم ولا زلتم في غفوتكم معميين
وقل للشامتين صبرا فإن نواءب الدنيا تدور
كفى من التشهير في أعراض الناس وكما تدين تدان.
السؤال لماذا لم تتدخل السلطة لتوقيف المسؤولين عن هذه العيادة و انتظرت حتى أتت هذه السيدة من أجل الإجهاض ؟. كيف جاءت هذه الصدفة و اكتشفت السلطة عيادة للإجهاض فقط عندما قامت العيادة باستقبال هذه الصحفية ؟ أين هي الحالات الأخرى خصوصا أن ارقام الإجهاض السري تعد بالآلاف سنويا حسب التقارير الطبية؟.
لماذا تتم فقط متابعة بعض الصحفيين دون الآخرين ؟. رغم ورود تهم بالفساد ضد العاملين في جريدة معروفة لكن لم نسمع لا توقيف و لا بحث و لا خبرة.
و السؤال المحير بما أن الكل يتبرأ، من حكومة و أحزاب ومجتمع مدني. أذن من يحرك هذه التهم و الشكايات و لحساب من ؟.
انا لا اعرف من هي و من تكون و لكن الدي اعرف ان الاجهاض حرام و هو قتل روح دون وجه حق.هدا ما تعلمناه من الدين و العقل السليم.
نحن لنا الثقة الكاملة في القظاء المغربي لانه مستقل و نزيه