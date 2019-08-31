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الرئيسية | السلطة الرابعة | وكيل الملك: الخبرة الطبية والجينية تؤكد إجراء الريسوني عملية إجهاض

وكيل الملك: الخبرة الطبية والجينية تؤكد إجراء الريسوني عملية إجهاض

وكيل الملك: الخبرة الطبية والجينية تؤكد إجراء الريسوني عملية إجهاض
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:00

قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، إن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".

وأضاف وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".

وأوضحت النيابة العامة، أن "إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية؛ وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية".

وأردف وكيل الملك، أن "الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم. وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019".

وأكمل المصدر ذاته: "المعنية بالأمر صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع صبيحة يوم 31 غشت"، مشيرا إلى أن "الريسوني سبق لها أن خضعت لإجهاض بمحض إرادتها في وقت سابق، مقرة بوجود هرمون وعلامات حمل أثناء فحص عنق الرحم".

وزاد وكيل الملك: "جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. كما أن تقرير مختبر الشرطة العلمية استخرج نمطا وراثيا مؤنثا مطابقا للنمط الخاص بالمعنية من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي والإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - يونس السلفي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:09
ليس دفاعا عن هذه السيدة و لا عمّن يقوم بالإجهاض لأن جلهم آثمون قاتلون و قليل من يقوم بها لسبب طبي وجيه .. و لكن السلطات تغض الطرف عن مآت المصحات التي تقوم بهذه العملية أمام مرآى و مسمع من الجميع و لهذا يشك المرء في الدوافع و الأسباب.
و الله يخلّص الجميع.
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61
2 - الواقعي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:14
المخزن يجيبك يجيبك من حيث لا تدري.القضية كلها تدور حول عمها الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و مرشد الاخوان في المغرب.دابا المخزن يضرب بكل الاسلحة.و الريسوني ما عرفش منين جاتو الضربة
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50
3 - Samir الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:16
القاعدة في المغرب تقول كل ما يأتي من المخزن محل شك إلا أن يثبت العكس و كل ما يأتي من السجين يصدق إلا أن يثبت العكس. لأنه ببساطة القضاء في المغرب غير مستقل و تحت سيطرة الحاكمين في البلاد.
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49
4 - استر ما استر الله الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:17
اخبار اليوم ديال توفيق بوعشرين يجب ان تسمى فضائح اليوم التساؤل هو هل ظهرت هده الاخت في فيدوات بوعشرين وعنداك تقولو راه تشكل خطورة حتى هي
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6
5 - عادل الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:17
يجب على المخزن احترام الحرية الشخصية، أما بالنسبة للصحفية الريسوني فلن أصدق النيابة العامة، لأنها في حرب دائما مع الأقلام الشريفة...
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29
6 - المهدي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:17
وكيل الملك في بلاغه التوضيحي يستخف بالعقول لدرجة تبعث على الضحك .. وأنه لأمر محزن ان تصل درجة تبرير الإعتقال الى هذا المستوى الكاريكاتوري .. فهل يعقل ان تُمارس الشرطة القضائية تحرياتها حول العيادة بالتربص بمن يخرج من العمارة حيث توجد ؟ وهل ستسوق هذه الشرطة كل امرأة تصادف وجودها عند مدخل هذه العمارة. الى المخافر وتقليب رحمها لمعرفة ما إذا خضعت لعملية إجهاض من عدمه ؟ الواضح ان عناصر الشرطة كانت تراقب الصحافية وترصد تحركاتها في انتظار الايقاع بها وليس العيادة فكفى من الضحك على الذقون ..
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68
7 - Amine الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:18
إنها دولتنا العزيزة التى تتربص بالمزعجين عندي بعض الملاحضات:
١/مراقبة بمحض الصدفة جاءتني غريبة
٢/إختطاف امام باب العمارة يعني في الشارع يكرس مقولة إنها دولة عصابة
٣/ الانتقاءية في تلفيق الاتهامات هناك ممتلات و فنانات لهم اولاد لانعرف اباءهم لمادا هاجر بالضبط
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36
8 - bent chaab الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:19
tout ces analyses et expertises en ce court de temps waaaaw les gens trouvent des difficultés pour faire juste des analyses de sang pour une simple opération chirurgicale !!!!! et ben
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19
9 - Mann الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:19
الاسلاميون يكتوون بالقوانين التي يريدون ان يطبقونها ! إحمدي الله اننا لا نطبق الشريعة الاسلامية و الا كنت قد رجمت أو صلبت
لماذا لا نكون مثل الدول الأوربية الكافرة الحق واضح و الباطل واضح :الإجهاض، العلاقات الرضائية ، مصاحبة امرأة في الفنادق بدون طلب عقد الزواج ...كل شيء بقوانينه و في هذه الحالة من يخالف القانون لا أحد سوف يتعاطف معه !
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-16
10 - عبد الحق الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:19
نفس السيناريو يتكرر من الزفزافي ورفاقه الى بوعشرين والآن هاجر الريسوني... والغريب ادخال مصطلحات علمية لابهار العامة ومحاولة التأثير على صغار العقول
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19
11 - chouaffa الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:21
il y,a quelque chose qui cloche, ,,des millions de mamans celibataires circulent au maroc librement
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22
12 - طارق الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:23
أنا متأكد بما لا يضع مجالا للشك أن التهمة ملفقة للصحافية بحكم أنها تشتغل كصحفية في جريدة الأيام 24 و بحكم علاقتها بتوفيق بوعشرين
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21
13 - طنحاوي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:23
وخا تقولوا حتى غدا العيد غادي يخرجولكم صحاب نظرية المؤامرة بنظرية المؤامرة وان كل منتمي للحزب الشيطان او مهنة الصحافة ملائكي وان الدولة تستهدف هؤولاء .وليس اكثر من شخص خرجت له فديوهات مباشرة لاستغلاله الجنسي لنساء تحت سلطته وفالاخير. قالك الدولة تستهدف الصحافة.ونتوماك نعلوا شيطان وكفى من نشر ساديتكم على البشر وفي الاخير تدعون العفة والظلم
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-18
14 - السيد الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:24
حاضيين الخاوية ومخليين العامرة يالطيف شعب الموجة مزال مبغيتو تعيقو شوية كل واحد إحضي حدبتو بلا ميحضي حدبت الاخر والسلام
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10
15 - marroqui الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:26
voile islamique
quelle honte
que dieu nos pardonne
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-14
16 - المتتبع الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:26
TANT QUE VA LA CRUCHE À L'EAU À LA FIN ELLE SE CASSE
اذا كانت العيادة الطبية محل شبهة فالصحفية الريسوني زارتها في يوم نحس
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1
17 - medmod الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:27
يعني هذا التصريح ان الريسوتي تمارس الجنس خارج نطاق زواج الحلال . وزيادة لم تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع الحمل أثناء الجماع . يعني انها ولا صح العبارة. تمارس الفساد . واخيرا تبقى الكلمة للقانون .
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-9
18 - عايق الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:28
لما كل هذه الضجة. السيدة حصلات تودي. لانها المفروض ان تكون هي قدوة ما دامت ورباعتها شركاء المخزن للوصاية على المغاربة باسم الدين. الاساس أن يناقش تقنين الاجهاض للجميع. ولا كل واحد كيشوف منين ادوز والقانون على البسطاء فقط.
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-6
19 - ملاحظ الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:31
عمليات الإجهاض تجرى يوميا وعلى مراى ومسمع الامن ...بانت ليكم غير هاد الصحفية ....هذا الكلام اقنعوا به شخصا آخر...الله يهديكم.....الاطلاع على مقالات الصحفية الريسوني ....سيتضح انها كانت مستهدفة....
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20
20 - محمد الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:31
زعم غي ديك العيادة لي تحت المراقبة و ديك 1500 عملية اجهاض (حسب المنظمات العالمية ) مكدارش تحت المراقبة اتقو الله يا عباد الله.
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10
21 - مول الصيكوك الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:31
أدعو المحكمة إلى تسليط أشد العقوبات على هذه الصحفية البعيدة كل البعد عن أخلاقيات مهنة الصحافة نتيجة ارتكابها عدة جنايات يعاقب عليه القانون كالفساد و الاجهاض وهي الامور التي تتعارض مع مجتمعنا المغربي المسلم المحافظ وتخالف أيضا مقتضيات دستور المملكة .
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-9
22 - مواطن بسيط الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:31
ما يتير الإنتباه هو أن الدولة تصير شريفة وعفيفة في متل هذه القضايا التي تود منها إلجام الرأي العام وهي لاتستطيع أن تحارب مفسديها الذين يجهضونا أخر أمل للحياة لكل من يعيش على أرضها
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12
23 - hobal الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:32
صحافية ولا تعلم شيئ على الوقاية الجنسية
هل لا يوجد حبوب منع الحمل في دولة بحجم المغرب
يجب اطلاق ورفع اليد على الادوية التي تمنع الحمل
مثل هذه التصرفات المخزنية التي تتجسس على اطباء الاجهاض لا ياتي بنتيجة
الجنس فطرة كفطرة الاكل والشرب لا يمكن ان يستغني عنها الانسان
لكي لا نرى في المزابل ودورات المياه اجنة تخلصت النساء بهم بشتى الطرق
لا بد من ايجاد حلول حقيقية
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-1
24 - مواطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:33
الحرية الشخصية يجب أن تصان بإعادة النظر في القانون الجاري به العمل. المعارضون من أجل المعارضة يسا همون في تزكية المتابعات التي قد تمسهم و
ذ ويهم من حيث لا يحتسبون. ولكم عبر فيما مر و يمر عليكم ولا زلتم في غفوتكم معميين
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3
25 - مهاجر الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:35
لا حول ولا قوة الا بالله حرام النيل من شرف الانسان وكشفه بهذه الطريقة اللهم لا شماتة
وقل للشامتين صبرا فإن نواءب الدنيا تدور
كفى من التشهير في أعراض الناس وكما تدين تدان.
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3
26 - Ziryab الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:35
إذا قامت فعلا بإجهاض في تلك العيادة، هذا يعني أن هذه العيادة مخصصة لهذا الغرض.
السؤال لماذا لم تتدخل السلطة لتوقيف المسؤولين عن هذه العيادة و انتظرت حتى أتت هذه السيدة من أجل الإجهاض ؟. كيف جاءت هذه الصدفة و اكتشفت السلطة عيادة للإجهاض فقط عندما قامت العيادة باستقبال هذه الصحفية ؟ أين هي الحالات الأخرى خصوصا أن ارقام الإجهاض السري تعد بالآلاف سنويا حسب التقارير الطبية؟.
لماذا تتم فقط متابعة بعض الصحفيين دون الآخرين ؟. رغم ورود تهم بالفساد ضد العاملين في جريدة معروفة لكن لم نسمع لا توقيف و لا بحث و لا خبرة.
و السؤال المحير بما أن الكل يتبرأ، من حكومة و أحزاب ومجتمع مدني. أذن من يحرك هذه التهم و الشكايات و لحساب من ؟.
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6
27 - سعيد الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:36
يلوتن صورة البلد، فين ما جا شي أجنبي يتمتع بهن
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-3
28 - ابوهاجوج الجاهلي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:38
اقد أصبت بالدهشة وما اصابنا في هذا البلد الأمين من تدخلات في أرحام المواطنات وأخذ العينات وتطبيق القوانين الجنائية وكأنها قامت بجريمة تهدد سلامة كل المغاربة. مهلا من فضلكم على أفراد هذا الشعب المسكين ألدي تكالبت عليه الظروف القاسية وقوانين العصور الوسطى. لقد أصبحنا نطرح الف سؤال وسؤال يا للمصيبة
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5
29 - ملاحظ الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:38
افترضنا جدلا ان المصرح به من طرف النيابة العامة صحيح الواجب الستر لا تدمروا حياة السيدة ولا تحملوها فوق طاقتها ففي الاخير كلنا بشر وكلنا نخطأ .
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4
30 - ملاحظ مغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:40
ترى هل الشيخ الريسوني سينتقد ابنة أخيه وسيقول فيها ما كان يقول في النساء والفتيات مثل النماذج اللواتي يشبهن ابنة أخيه وينتقدها ،ام أنه سيلتزم الصمت ويحاول ان يتفادى الخوض في هده الفضيحة المدوية .
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-4
31 - مصطفى الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:44
و ماذا إذن عن المصحة التي تمت فيها عملية الإجهاض والطبيب الذي قام بها ؟؟
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3
32 - مغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:44
السلام
انا لا اعرف من هي و من تكون و لكن الدي اعرف ان الاجهاض حرام و هو قتل روح دون وجه حق.هدا ما تعلمناه من الدين و العقل السليم.
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0
33 - البعث العربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:45
امر واضح، يجب محاكمتها لكون الاجهاض ممنوع قانونيا بالمغرب الا في حالة استثنائية.
نحن لنا الثقة الكاملة في القظاء المغربي لانه مستقل و نزيه
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-4
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