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كُتّاب وآراء
الرمضاني يقرر إغلاق باب "قفص الاتهام" الإذاعي
أسدل البرنامج الإذاعي "قفص الاتهام"، الذي يقدّمه الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني، ستارَه بصفة نهائية، إذ من المرتقب الإعلان في وقت لاحق عن نهاية بثّه.
ويعتزم مقدّم البرنامج إعطاء انطلاقة برنامج جديد بنَفْس نَفَسِ برنامج "قفص الاتهام"، في الإذاعة نفسها التي يشتغل بها.
واستقبل الرمضاني في آخر حلقات "قفص الاتّهام" نوفل العواملة، الصّحافي الرياضي المغربي الأردني، الذي تحدّث عن مشاكل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم، واستقالة المدرّب هيرفي رونار، ومساره العائلي منذ انتقاله من المغرب إلى الأردن، فعودته إليه للقاء أمّه والدّراسة فالعمَل.
وجلست داخل "قفص الاتهام" شخصيّاتٌ مغربية مختلفةُ الإشعاعِ والتوجّهات والتّأثير، من سياسيّين من قبيل شرفات أفيلال، وبسيمة الحقاوي، والمصطفى الرميد، وعبد اللطيف وهبي، إلى شخصيات خلقت جدلا، مثل: المهدي منيار، و"حليوة"، وتوفيق حازب (البيغ)، وأكاديميين من قبيل عبد الصمد الديالمي، وممثّلين، مثل رفيق بوبكر، وسامية أقريو، ومغنّين مثل: الستاتي، ويونس البولماني، والشيخة تسونامي.