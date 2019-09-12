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الرئيسية | السلطة الرابعة | مباحثات إماراتية مغربية لتطوير التعاون الإعلامي

مباحثات إماراتية مغربية لتطوير التعاون الإعلامي

مباحثات إماراتية مغربية لتطوير التعاون الإعلامي
هسبريس من الرباط
الخميس 12 شتنبر 2019 - 20:35

التقى سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، اليوم الخميس، بيونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، حيث تم استعراض علاقات التعاون والصداقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.

وأشاد الكتبي، خلال هذا اللقاء، بتأسيس المجلس الوطني للصحافة في المملكة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية تهدف إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع الإعلامي، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر.

كما أبرز الإمكانيات المُتاحة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصحافة بما يُساهم في تعزيز العلاقات التاريخية والمميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، داعيا الصحافيين المغاربة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع أشقائهم الإماراتيين، "بما ينهض بالعلاقات الثنائية في المجال الإعلامي، وبما ينسجم مع الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين".

من جهته، أطلع يونس مجاهد المسؤول الإماراتي على أدوار ومهام المجلس وتطلعاته المستقبلية لتطوير العلاقات مع المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، وحرص المجلس الوطني للصحافة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية الإماراتية ووضع آلية مشتركة للتعاون معها خلال الفترة القادمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراكشي الخميس 12 شتنبر 2019 - 21:09
التعاون مع الامارات سيكون مثمر جدا مثله مثل التعاون مع اسرائيل او قل اسرائيل مرة واحدة
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