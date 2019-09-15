24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  2. "ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)

  3. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  4. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

  5. البيضاء بلا مراحيض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الداخلية تضع مشاريع التعليم المتعثرة تحت المجهر

رصيف الصحافة: الداخلية تضع مشاريع التعليم المتعثرة تحت المجهر

رصيف الصحافة: الداخلية تضع مشاريع التعليم المتعثرة تحت المجهر
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:00

مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص بمطلع الأسبوع من "المساء" التي قالت إن وزارة الداخلية تضع مشاريع التعليم المتعثرة تحت المجهر، وأن الولاة والعمال يعقدون اجتماعات طارئة ويسطرون تقارير ساخنة.

ووفقا لمصادر الجريدة نفسها فإن مصالح وزارة الداخلية تعد لاجتماعات من أجل تقويم الاختلالات الفادحة التي طبعت الدخول المدرسي، مع وضع مشاريع بمئات الملايير تحت المجهر؛ نتيجة عدم تنزيلها وفق البرمجة الزمنية المقدمة للملك محمد السادس.

"المساء" ذكرت أن وزير التربية الوطنية استفسر مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، من خلال توجيهات استعجالية، عن الاستعداد لاجتماعات رجال الإدارة الترابية بمختلف المدن والجهات، ولا يستبعد أن تكون الخطوة استنجادا بوزارة الداخلية في مشاريع المنظومة التربوية قبل إحداث تغييرات جذرية في هرم المسؤوليات بالوزارة.

وفي خبر آخر، قالت اليومية عينها إن قرارات بالعزل والتوقيف عن العمل صدرت ضد 34 مسؤولا وموظفا تابعين لمصالح المديرية الإقليمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في قلعة السراغنة.

"المساء" أوردت أن العقاب طال عددا من أعوان السلطة ونواب السلاليين، أيضا، بعد الاشتباه في تورط المعنيين في تبديد 6 مليارات من السنتيمات كانت مخصصة للدعم الفلاحي.

المصدر قال إن تحقيقات سرية، باشرتها لجنة مركزية من وزارة الفلاحة، قادت إلى رصد تجاوزات واختلالات خطيرة بمكتب الاستثمار الفلاحي للحوز، بعد افتحاص دقيق لأوجه صرف الدعم المالي.

ضمن جريدة "العلم"، جاء أن الصور والفيديوهات التي التقطت من أمام دور الشباب ولاد تايمة وولاد برحيل في إقليم تارودانت، أثناء تسجيل الراغبين في الاشتغال بحقول الحوامض الفرنسية، حملت رسائل عديدة، أولاها إلى حكومة سعد الدين العثماني.

واعتبر المنبر أن التوثيقات المصورة دليل على زرع الإحباط ومراكمة الفشل في البرامج الحكومية الموجهة إلى شريحة الشباب، وخصوصا برامج التشغيل؛ وهو ما دفع السلطات إلى إلغاء التسجيل مخافة وقوع حوادث بين المقبلين على التسجيل، واعتماد تلقي الطلبات بالبريد.

"أخبار اليوم" اهتمت باستقالة عمر فرج، المدير العام للضرائب، مبررا ذلك بـ"أسباب عائلية"، وقالت إن مشاكل في وزارة المالية وراء هذه الخطوة؛ حيث لم يعد فرج مرتاحا لطريقة التدبير في عهد الوزير محمد بنشعبون.

وزادت الورقية أن المدير العام المتنحي فضّل التقاعد، على الرغم من التمديد ثلاث سنوات لمهامه في هذا المنصب، بقرار ملكي، واختار النأي بنفسه عن مساعي إدخال إصلاحات ضريبية عبر بوابة "الرقمنة".

وارتباطا بالبيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان، قالت "أخبار اليوم" إن لجنة تضم ملاحظين دوليين كشفت معاينة عدد من هذه المساكن خلال أيام قضوها في المغرب، واعتبروا أن ما جرى تشوبه انتهاكات حقوقية مرتبطة بحقوق المِلكية.

في الخبر الرياضي، قالت الجريدة إن "الفيفا" تعيد الحماية إلى إفريقيا بسبب "فضيحة رادس"، المتصلة بمقابلة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي، وأن الاتحاد الدولي سحب الثقة من "الكاف".

وأردفت "أخبار اليوم" أن جيوفاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، عقد اجتماعا مع مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية للحديث عن المستقبل الكروي للقارة السمراء، وقرر التكلف بمشاريع الإصلاح في هذا الإطار تفاديا لوقوع فضائح جديدة.

وقررت "فيفا" تكوين لجنة رباعية، بعضوية رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، من أجل التنسيق بين الاتحادين الدولي والقاري لتطبيق التصورات الموضوعة للتدخل على مستويات عديدة؛ أبرزها التسويق والإشهار والانتقالات والتحكيم، مع الإشراف على إقصائيات كأس العالم.

الختم من "الأحداث المغربية" التي ركزت على تقديم المغرب أسلحة لمواجهة الدول الإفريقية آفة الإرهاب، مقدما لـ"قمة سيداو" ما رصدته الرباط عن التنامي المقلق لتهديدات الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

وذكرت الجريدة أن المواقف المغربية، خلال هذا الموعد القاري، كانت بنفس إيقاع تحليل المملكة للأوضاع الإفريقية بشكل عام، وتقوم على مبدأ مواجهة الأفارقة لمشاكلهم بأنفسهم، وامتلاكها زمام المبادرة في هذا الشأن.

كما قالت "الأحداث المغربية" إن الحرب على "الشارجورات المزورة" مستمرة في أسواق البلاد بعد ضبط واستبعاد أزيد من 350 ألف وحدة بالمناطق الحدودية.

الشواحن ذات الجودة المتدنية، وهي المتسببة في حوادث قاتلة بعدد من أرجاء المملكة، طالتها تحركات عديدة، وفق اليومية عينها؛ أبرزها تم تفعيله في المعبر الحدودي "الكركرات" بحجز 159 ألف "شارجور" يفتقر إلى معايير الجودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:23
أظن أن سبب تأخر أشغال البناءات هو أن المقاول يتكلف بالمشروع ثم يبيعه لمقاول آخر وهكذا حتى يسقط في يد مقاول بسيط ليس له تجربة كافية ويبقى له هامش ربح قليل .لان المقاول الاول ربح بدون عمل.
اي باع ما ليس له. يجب مراقبة هذه الاعمال لانها تضر بوطننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - toufik الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:26
الدخول المدرسي يزداد سوادا سنة بعد أخرى في ظل الفساد و التخبط و الإرتجال في آخر اللحظات. مقررات جديدة تهم المستويين الثالث و الرابع و لحد الآن لم نتوصل بكتاب واحد من مقررهما بل لم نتوصل حتى بكتب المستويات الأخرى.. بنايات و أقسام مهترئة بعيدة كل البعد عما يروج في الصور و مستويات مكدسة داخل أقسام مشتركة كان حلها بسيطا جدا كتوفير نقل مدرسي و مؤسسات جماعتية.. اختلاسات بالملايير و دون حسيب أو رقيب.. متى نسمع بعزل متبوع بسجن لمختلس أموال الشعب و مضيع بسبب سوء التسيير لأمور تهم الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - راشيد الخلوفي الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:28
لابد من تدخل وزارة الداخلية في ميدان التعليم بكافة اسلاكه من اجل القطع مع التسيب ... و لابد من تغيير الطاقم الاداري بوزارة التعليم لانهم غير مكونين اداريا من اجل التسيير..و لهذا وجب مراقبة ما يقع بالتعليم في كل الاسلاك و التأكد من اقحام السياسة من عدمه...لا نثق الا في شخص الملك و قدراته على الاصلاح و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاخلال بالامن و الواجب و الاخلاق...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:29
(فينْ هِيا وذْنك هاهِيا)؟؟؟
إمسحوا وزارة التربية الوطنية من خريطة الحكومة، و أتركوا قطاع التعليم لوزارة الداخلية، مع إلغاء مهمة مدير و ترك تخصصاته للـ(قايْد)، و و إلغاء مهمة حارس عام و ترك مهامه للـ(المْقَدَمْ)، و إلغاء المديريات الإقليمية و إعطاء تخصصاتها للعمالة و السيد العامل، نفس الشيء بالنسبة للأكاديميات يجب إلغائها و إعطاء تخصصاتها لوالي الجهة أو رئيسها.
في ما يخص أطر التدريس، يجب إدراجهم ضمن رتب الشرطة أو الدرك، كل حسب شواهده و أقدميته.
و هكذا (مْريضْنا ما غا يكون عَنْدو باسْ) بإذن الله، و سيصلح حال التعليم في بلادنا بعون الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - Abdelhak الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:34
كيف يمكن أن نبني مغرب جديد ومتقدم بدون تعليم هذا أكبر مشكل نواجهه نحن كشعب غيور على وطنه.من هذا المنبر أناشد كل الضمائر الحية التذخل وفي أسرع وقت ممكن لإصلاح هذا القطاع لأن بدونه سنجني كل الخيبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - متطوغ في المسيرة الخضراء الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:47
استغرب في امر مفتشي التشغيل بالمغرب ماهو الدور المنوط بهم التفتيش والمراقبة لايقومون به الدفاع عن حقوق الطبقة الكادحة لايقومون به كذالك مراقبة الاوراش هل هي مطابقة للمقاييس والمعايير المسطرت لها منعدم كذالك واعتقد ان المسؤولية تنامي الرشوت في الاوراش وعدم احترام قانون الشغل سببه مفتشي التشغيل يجلسون في مكاتبهم وينتظرون من ياتي بشكاية ضد المشغل ليقوموا بالتحري من اجل الحصول علئ................؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.