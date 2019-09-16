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كُتّاب وآراء
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المحكمة تؤجل ملف هاجر الريسوني إلى 23 شتنبر
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:06
قررت محكمة الرباط تأجيل قضية الصحافية هاجر الريسوني، القابعة حاليا في سجن العرجات، إلى يوم الاثنين 23 شتنبر الجاري.
وشهدت جلسة اليوم تقديم مجموعة من المداخلات من طرف محاميي الريسوني والطبيب المتابع بإجراء عملية إجهاض، فضلا عن رد ممثل النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطنة 1 الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:35
سبحان الله ! وحدة في السجن بتهمة عملية إجهاض ، وواحد مشرمل وجه الآخر والبوليس طلب منهم يجيبو تصويرته باش يتعرفو عليه عاد يشوفو واش يلقيو القبض عليه !!!! حلل وناقش
2 - بو عنكره الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:38
أصبح القضاء المغربي محط سخرية في العالم كله. لكي يشرعنوا القبض عليها جابوا مسألة الاجهاض. لماذا لم يوقفوا آلاف من النساء الذين يعملون الإجهاض. القضية ما فيها أن المخزن يريد إسكات الأصوات الحرة. العيشة لا تطاق و الهجرة مسألة ضرورية في بلد المخزن موجود فيه.
3 - حلال المشاكل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:48
قضية عادلة ولو كانت تحومها الشبهات.
صحفية حرة ومقتدرة ولكن الله يسلط الظالم على الظالم حتى تتحقق العدالة السماوية.
صحفية حرة ومقتدرة ولكن الله يسلط الظالم على الظالم حتى تتحقق العدالة السماوية.
4 - سليم الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:05
علي حساب بعض التعاليق يجب تقنين الاجهاض علي الصحفيين .اش هاد العبت لي حصل يودي سالينا
5 - متابع الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:17
السيدة خرجت من ااعيادة وتم ااقبض عليها خارج العيادة وتم اجبارها على اجراء تحليل الاجهاض . التهمة باطلة وملفقة . الصحافة في المغرب مهددة والقضاء اصبح غير عادل
6 - أم مصطفى الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:17
لا حول و لا قوة إلا بالله يتم سجن صحافية بحجة الإجهاض و المجرمين أحرار طليقين يجولون و يتجولون و يلوحون بسيوفهم في الشوارع. الأولى أن تلقوا القبض على هؤلاء المجرمين بدل الصحافية التي قصدت العيادة للتداوي.
الله ينعل اللي بقا يفهم شي حاجة في هاذ البلاد غادين تهربونا منها
الله ينعل اللي بقا يفهم شي حاجة في هاذ البلاد غادين تهربونا منها
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