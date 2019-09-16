المحكمة تؤجل ملف هاجر الريسوني إلى 23 شتنبر

هسبريس من الرباط

قررت محكمة الرباط تأجيل قضية الصحافية هاجر الريسوني، القابعة حاليا في سجن العرجات، إلى يوم الاثنين 23 شتنبر الجاري.

وشهدت جلسة اليوم تقديم مجموعة من المداخلات من طرف محاميي الريسوني والطبيب المتابع بإجراء عملية إجهاض، فضلا عن رد ممثل النيابة العامة.