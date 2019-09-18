الميلودي يتسبب في وقف برنامج تلفزي لـ3 أسابيع‎

هسبريس من الرباط

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقف بث برنامج "Kotbi Tonight"، الذي يبث على القناة الخاصة "شدى تي في"؛ وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، نتيجة خروقات متعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وبالمسؤولية التحريرية وبواجب التحكم في البث، وفق ما ورد في بلاغ لـ"الهاكا".

وأورد المجلس أن القرار اتخذ بناء على إحالة ذاتية من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 شتنبر 2019 وقف بث البرنامج الإذاعي، مع تقديم وتلاوة بيان إخباري بالقرار على القناة خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

واعتبرت "الهاكا" أن القرار يأتي بعدما سجل المجلس الأعلى بخصوص حلقة يوم 03 يوليوز 2019 من برنامج "Kotbi Tonight" مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وبالمسؤولية التحريرية وبواجب التحكم في البث.

وأفاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأن استعمال ضيف البرنامج، المغني عادل الميلودي، عبارات من قبيل "راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل"، و"أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا فيها، يضربها يقتلها شغلوا هاداك"، "إشادة وتنويه بالعنف ضد المرأة، وتشجيع صريح عليه، من خلال إقرانه إيجابيا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية، ما يحط من كرامة المرأة عبر تشييئها وتجريدها من إنسانيتها ووضعها الاعتباري داخل الأسرة والمجتمع، بل ومن شأنه أن يشجع الممارسات والسلوكيات التي قد تمس بسلامتها الجسدية".

المجلس اعتبر قول الميلودي إن "المرأة دائما معدية على الراجل، دائما مبهدلاه"، يشكل "وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية"، مشددا على أن "خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم من طرف منشط البرنامج؛ إذ استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به، علاوة على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء، ما أخل بواجب التحكم في البث كأحد مكونات المسؤولية التحريرية للمتعهد".