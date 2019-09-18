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الرئيسية | السلطة الرابعة | بعد 26 عاما.. الحريري يغلق "تلفزيون المستقبل"

بعد 26 عاما.. الحريري يغلق "تلفزيون المستقبل"

بعد 26 عاما.. الحريري يغلق "تلفزيون المستقبل"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:52

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، الأربعاء، تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيان للحريري "يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة المستقبل".

وأضاف "القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية".

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1 - mjid الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 17:29
اليوتيب كارثة حقيقية على الإعلام الهاذف ؛ يجب على الدول النامية أن تقوم بحجبه
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