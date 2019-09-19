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الرئيسية | السلطة الرابعة | "أمنستي" تفتح التوقيعات للتضامن مع الريسوني

"أمنستي" تفتح التوقيعات للتضامن مع الريسوني

"أمنستي" تفتح التوقيعات للتضامن مع الريسوني
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:50

فتحت منظّمة العفو الدّولية باب التّوقيعات من أجل التّضامن مع الصحافة هاجر الريسوني، معنوِنَة هذه الحملة على موقعها الرّسمي بـ"هاجر الريسوني: صحافية معتقَلَة بتُهَم مفبركة بالكامل".

وووجّه فرع "أمنستي" بالمغربِ رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ذكر فيها أنّ يومَ 31 غشت الماضي شهد إلقاء القبض على هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها وموظَّفَين في العيادة، بعدما استوقَفَها وخطيبَها ستّة ضبّاط شرطة بزِيٍّ مدني، كان يحمل أحدهم كاميرا.

وأضافت منظَّمَة العفو الدولي أنّ محامي هاجر الريسوني سعد السهلي قال إنّه لا يوجَد دليل على الإجهاض في التقرير الطبي.

وأضافت المنظَّمة الحقوقية الدّولية: "هؤلاء الأشخاص يواجهون اتهامات لا أساس لها: فهاجر الريسوني متهمة باللجوء إلى الإجهاض، وخطيبها متهم بالفساد والمشاركة في إجراء الإجهاض، وطبيبها متهم بإجراء عمليات إجهاض منتظمة؛ فيما اتُّهِمَ فريقه بالمشاركة في الإجهاض".

وسجّلت أمنسيتي أنّ المتَّهمين الخمسة يواجهون عقوبة بالسجن لمدة عام، وأن هاجر الريسوني والمتهمين الأربعة الآخرين رهن الاحتجاز، مذكّرة بتوجيه الصحافية المعتقَلَة رسالة من السّجن إلى جريدَتِها "أخبار اليوم"، قالت فيها إنّها استُجوِبَت حول كتاباتها السياسية، وزملائها في الجريدة، وأفراد عائلتِها الذين من بينهم عمُّها أحمد الريسوني.

واعتبرت منظّمة العفو الدولية في رسالتها لرئيس الحكومة أنّ توقيف هاجر الريسوني يثير مخاوف حول أنّه قد يكون بدوافع سياسية، ويتعلّق بعمَلِها الصّحافي، واستحضرت في هذا السياق نشرَ الصّحافية سلسلة من الحوارات مع أحمد الزفزافي، أب ناصر الزفزافي، قائد حَراك الرّيف، ونشرها مقالات تنتقد السّلطات المغربية.

وطلبت "أمنستي" من رئيس الحكومة المغربي الإفراج الفوري وغير المشروط عن هاجر الريسوني وخطيبها والمعتقلين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، مضيفة أن "هذا الاحتجاز يعدُّ انتهاكًا صارخًا لخصوصيتها وحقوقها الأساسية الأخرى".

وطالبت منظمة العفو الدولية العثماني بـ"التّحقّق من ظروف احتجازها - ريثما يتم إطلاق سراحها - وفقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، داعية في ختام رسالتها إلى "إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، خاصّة حقّها في الاستقلال الفردي والجسدي، والحقّ في عدم التمييز، والحقّ في احترام حياتها الخاصّة وصحَّتِها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد عين الشق.. الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:59
أنا لا تهمني حياتها الشخصية بقدر ما يهمني نفاق تجار الدين الذين يقولون ما لايفعلون ويحرمون ويحللون على هواهم؟!
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14
2 - المهدي الازهر الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:59
تضامننا اللامشروط مع الصحفية الحرة في محنتها المفتعلة.وماضاع حق وراءه طالب
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9
3 - البعمراني الخميس 19 شتنبر 2019 - 22:05
هل ستفتح ايضا باب التوقعات. للتضامن. مع. تلك الفلسطنية التي قتلها الاسرائليون بدم. بارد. ام هي. لا تستحق اي. تضامن
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4 - Rahim الخميس 19 شتنبر 2019 - 22:18
أمنيستي أخطأت في العنوان فوزارة الداخلية وزارة سيادية و القضاء مستقل كما يقول محمد عبدالنبوي، رئيس النيابة العامة. إذن الرسالة لا يجب أن توجه لرئيس الحكومة لأنه ليس له أي سلطة على وزير الداخلية أو على القضاء.
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