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الرئيسية | السلطة الرابعة | "عربسات" تكسب "بي إن سبورتس" أمام محاكم فرنسا

"عربسات" تكسب "بي إن سبورتس" أمام محاكم فرنسا

"عربسات" تكسب "بي إن سبورتس" أمام محاكم فرنسا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 04:58

أعلنت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات"، الخميس، عن كسبها الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية أمام المحاكم الفرنسية.

وكانت مجموعة "بي إن سبورتس" رفعت دعوى للقضاء الفرنسي، مؤكدة فيها علاقة "عربسات" في تسهيل بث قناة "بي أوت كيو" من خلالها.

وأوضحت "عربسات" في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن هناك قرارا جديدا صدر من محكمة فرنسية مستقلة تؤيد الحكم السابق الذي رفض جميع الدعاوي الصادرة من "بي إن سبورتس" ضدها، ورفض أي محاولة استئناف من جانب الشبكة القطرية.

وأضاف البيان: "عربسات تود أيضًا أن تؤكد تلقيها تعويضات مالية غير مسبوقة من شبكة" بي إن سبورتس"، والتي فرضتها المحكمة، و هذا يثبت بوضوح زيف الادعاءات ويثبت موقف عربسات من هذه الاتهامات غير المسؤولة، وعلى الرغم من رفض "عربسات" للادعاءات الموجهة ضدها ، فإننا ناسف بشدة للبيانات غير المسؤولة التي أدلى بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحادات الأخرى التي تحتوي على تكرار مزاعم شبكة "بي إن سبورتس".

وتابع:" عربسات تحذر من تصريحات وتقارير وسائل الإعلام غير الدقيقة في وجه الأحكام النهائية للمحكمة، بناءً على إيمانها بسيادة القانون . لن تشارك عربسات في أي حرب إعلامية مع أي كيان بخصوص هذا الموضوع."

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